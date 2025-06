Tecnam: contratto dalla Finnish Aviation Academy per 10 P2010TDI

Tecnam annuncia di essersi aggiudicata un contratto dalla Finnish Aviation Academy (FINAA) per la consegna di dieci velivoli Tecnam P2010TDI. Questa significativa acquisizione segna una pietra miliare nella trasformazione della premier professional flight training institution finlandese.

“A seguito di una rigorosa procedura di appalto pubblico, avviata alla fine del 2024, Tecnam è stata selezionata tra tre validi candidati. Il P2010TDI è emerso come la soluzione ideale per supportare la missione di FINAA di fornire un pilot training all’avanguardia con una forte attenzione all’efficienza, alla tecnologia e alla sostenibilità”, afferma Tecnam.

“Questi saranno i primi dieci velivoli Tecnam nella nostra flotta e sostituiranno i nostri legacy four seat aircraft”, afferma Ari Tolonen, Managing Director and Accountable Manager of the Finnish Aviation Academy. “Attendiamo con impazienza questa collaborazione e l’arrivo del nuovo velivolo. Questo è un passo enorme per il nostro futuro”.

“La FINAA, di proprietà del Finnish government e con sede a Pori dal 1985, addestra ogni anno dagli 80 ai 100 allievi piloti professionisti, diventando così la più grande ATO (Approved Training Organization) del Paese. L’adozione del Tecnam P2010TDI riflette l’impegno dell’Accademia nel modernizzare la propria flotta con velivoli più performanti e rispettosi dell’ambiente.

Il Tecnam P2010TDI, equipaggiato con il Continental CD-170 engine e MT Propeller, con avionica Garmin all’avanguardia, offre una combinazione unica di tecnologia avanzata, basse emissioni ed efficienza nei consumi. Grazie al suo extended range e al payload, il velivolo consente IFR training su una single-engine platform, riducendo significativamente i costi operativi e migliorando al contempo la flessibilità di missione e le capacità complessive”, prosegue Tecnam.

“Il P2010TDI è un velivolo unico nel training market odierno”, afferma Paolo Pascale, CEO of Tecnam. “Grazie al suo motore Continental, garantisce bassi costi operativi, offrendo al contempo prestazioni e affidabilità eccezionali. È un velivolo che può davvero fare la differenza nel business plan di qualsiasi flight training organization”.

“Siamo onorati della fiducia riposta in noi dalla Finnish Aviation Academy”, afferma Walter Da Costa, Tecnam Chief Sales Officer. “Questo ordine rafforza ulteriormente il nostro impegno nel supportare la prossima generazione di piloti con training aircraft sicuri, sostenibili e all’avanguardia”.

“Le prime consegne sono previste per marzo 2026, con l’intera flotta di dieci velivoli P2010TDI destinata a migliorare significativamente le capacità di addestramento di FINAA negli anni a venire”, conclude Tecnam.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)