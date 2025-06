News Brevi – 24.06.2025

ETHIOPIAN AIRLINES LANCIA IL NUOVO VOLO PER HYDERABAD – Ethiopian Airlines ha inaugurato un nuovo collegamento passeggeri verso Hyderabad, India, operativo dal 16 giugno 2025. Il volo è stato inaugurato ufficialmente con una cerimonia celebrativa presso l’Aeroporto Internazionale di Addis Abeba Bole, alla presenza di rappresentanti governativi di alto livello, ambasciatori, ospiti d’onore e membri della comunità aeronautica. Questa nuova rotta sottolinea l’impegno di Ethiopian Airlines nel potenziare i collegamenti tra Africa e India, offrendo ai passeggeri maggiori opzioni di viaggio comode ed efficienti. Il collegamento sarà operativo tre volte a settimana. Durante la cerimonia di lancio, Mesfin Tasew, CEO del Gruppo Ethiopian Airlines, ha dichiarato: “Siamo lieti di inaugurare questo nuovo servizio passeggeri verso Hyderabad, sesta destinazione servita da Ethiopian Airlines in India. Oltre a fornire un servizio di trasporto aereo, questo collegamento giocherà un ruolo chiave nel rafforzare le relazioni commerciali e turistiche tra le due regioni. Questa rotta offre un’opzione comoda per i viaggiatori e testimonia la volontà di Ethiopian di continuare a esplorare nuove opportunità per espandere la propria rete in India e nell’area circostante. In qualità di principale compagnia aerea del continente africano, con un network esteso e un servizio di livello mondiale, restiamo fedeli alla nostra missione di soddisfare la crescente domanda e favorire partnership sempre più solide oltre i confini”. Attualmente Ethiopian Airlines opera oltre 50 voli settimanali, passeggeri e cargo, verso cinque città indiane: Delhi, Mumbai, Bengaluru, Ahmedabad e Chennai.

MECAER AVIATION GROUP, FINANZIAMENTO DI 7,5 MILIONI DI EURO DA PARTE DI SIMEST PER RAFFORZARE IL PIANO DI SVILUPPO IN NORD AMERICA – Prosegue il percorso di crescita internazionale di Mecaer Aviation Group, azienda leader a livello mondiale nella progettazione e produzione di componenti, sistemi e servizi per il settore dell’aeronautica, che rafforza ulteriormente la propria presenza in Nord America supportata anche da un intervento di SIMEST – la società del Gruppo CDP a supporto dell’internazionalizzazione delle imprese italiane – del valore complessivo di 7,5 milioni di euro. Il finanziamento è destinato a sostenere un più ampio piano di investimenti per lo sviluppo industriale in Canada e in Nord America, oggi al centro di un’espansione strategica per rispondere a una domanda in costante crescita. In prossimità del sito di Laval (Montreal, Quebec), punto nevralgico delle attività produttive del Gruppo nel continente americano, Mecaer sta realizzando un nuovo stabilimento all’avanguardia nei trattamenti superficiali per componenti aeronautici ed in termini di rispetto ambientale. L’investimento consentirà di potenziare le capacità produttive del sito canadese, con l’obiettivo di internalizzare ulteriori fasi a valore aggiunto del processo industriale e incrementare la competitività complessiva della società. Una parte del finanziamento ha inoltre sostenuto l’ingresso nel perimetro del Gruppo di Elimetal Inc., realtà canadese specializzata nella lavorazione meccanica di precisione per il comparto aerospaziale. L’acquisizione di Elimetal, avvenuta nel corso del 2024, rappresenta un tassello fondamentale nel consolidamento della piattaforma nordamericana di Mecaer, ampliando la capacità di risposta del Gruppo verso i principali clienti del settore e aprendo nuove opportunità di partnership a lungo termine.

LOT POLISH AIRLINES VOLA OGNI GIORNO A SALONICCO – LOT Polish Airlines, membro di Star Alliance, sta ampliando la sua rete di rotte europee e ha lanciato nuovi voli da Varsavia a Salonicco in tempo per la stagione estiva 2025. La compagnia aerea polacca serve la seconda metropoli più grande della Grecia tutto l’anno: tutti i giorni nella stagione estiva e quattro volte a settimana durante l’inverno 2025/2026. Per offrire ai passeggeri la massima flessibilità, le partenze da Varsavia avranno due orari diversi: mercoledì, venerdì e domenica alle 9:40; lunedì, martedì, giovedì e sabato alle 14:10. La durata del volo è di circa 2 ore e 20 minuti. I passeggeri possono scegliere tra due comode classi di servizio, LOT Business Class e LOT Economy Class. “Dopo il recente lancio dei nostri nuovi collegamenti per Lisbona, Malta e Reykjavik, Salonicco è un’altra città di grande interesse sia per i turisti che per i viaggiatori d’affari”, sottolinea Amit Ray, Director Italy, DACH Markets, Malta and India and Head of Global Corporate and Strategic Sales at LOT Polish Airlines. “Salonicco è la porta d’accesso alle località turistiche e alle spiagge della penisola Calcidica e all’affascinante paesaggio montuoso della Grecia settentrionale. Allo stesso tempo, la città, con il suo grande porto, è un importante centro commerciale ed economico”. I nuovi voli per Salonicco possono ora essere prenotati tramite tutti i canali di vendita.

ANA E TRIP.COM ESPANDONO LA LORO PARTNERSHIP – All Nippon Airways (ANA) ha annunciato l’espansione della sua New Distribution Capability (NDC) based ticket sales partnership con la global online travel agency Trip.com. A partire dal 24 giugno, la partnership si espanderà da un singolo mercato in Giappone a 11 mercati aggiuntivi: Australia, Hong Kong, Corea del Sud, Malesia, Singapore, Thailandia, Taiwan, India, Indonesia, Vietnam e Filippine. Il servizio potenziato consente ai clienti dei nuovi mercati che prenotano voli ANA su Trip.com di accedere alle stesse tariffe e agli stessi servizi di prenotazione offerti sul sito web di ANA, incluse le principali azioni post-prenotazione come modifiche all’itinerario e rimborsi. Inoltre, un’ampia gamma di tariffe ANA sarà ora disponibile su Trip.com, offrendo maggiore comodità ai clienti che acquistano biglietti ANA tramite la piattaforma.

KLM: DUE SINDACATI CHIEDONO UNO SCIOPERO DI 24 ORE – KLM in un comunicato informa: “KLM è delusa dalla richiesta dei sindacati FNV e CNV per il KLM Ground staff di scioperare sabato prossimo, mentre le trattative per un nuovo collective labour agreement (CLA) sono ancora in corso e gli altri tre sindacati sono disposti a proseguire le discussioni. KLM ha presentato una CLA proposal che investe nel futuro dei propri dipendenti, chiedendo al contempo la sospensione di ulteriori aumenti salariali. Dal 2019 i salari sono aumentati in modo significativo, di almeno il 25% e in alcuni casi fino al 40%. Data l’attuale situazione finanziaria di KLM e l’elevato livello di incertezza globale, al momento non vi è spazio per un ulteriore aumento salariale”. “Comprendo le preoccupazioni e riconosco i desideri dei nostri colleghi. È proprio per questo che dobbiamo continuare a dialogare e lavorare insieme per trovare soluzioni costruttive. Gli scioperi non aiutano: colpiscono i colleghi che vogliono lavorare, i passeggeri che non sono coinvolti in questo conflitto e danneggiano la nostra compagnia, soprattutto nella difficile situazione finanziaria in cui si trova KLM in questo momento. Esorto quindi FNV e CNV a tornare al tavolo delle trattative, come hanno fatto gli altri sindacati, e a proseguire il dialogo”, afferma Miriam Kartman, Chief People Officer, KLM.

ESPACIO IBERIA CHIUDE I BATTENTI DOPO AVER ACCOLTO OLTRE 19.000 VISITATORI – Iberia informa: “Espacio Iberia, il pop-up store della compagnia aerea nell’Espacio cultural Serrería Belga, accanto a Plaza de las Letras, nel cuore del Paisaje de la Luz, ha chiuso domenica. Le sue porte sono state aperte il 22 giugno. Dopo un mese di apertura al pubblico, oltre 19.000 persone hanno potuto godere dell’esperienza offerta da Iberia sui suoi voli. La grande novità di questa quarta edizione è stato il ristorante pop-up appositamente progettato per i membri Iberia Club. Lì, i visitatori hanno potuto gustare gratuitamente il menu della Business Class, servito da camerieri. 1.639 clienti hanno potuto godere di questa esperienza durante le quattro settimane di apertura. Tra le attività più apprezzate ci sono state il simulatore di volo, che ha permesso ai partecipanti di sperimentare il decollo e l’atterraggio di un aereo come veri piloti, e Birdly, un simulatore di realtà virtuale che ha offerto la sensazione di sorvolare New York City. Oltre 5.000 persone hanno vissuto queste esperienze immersive. Espacio Iberia è stato anche un centro culturale durante queste settimane, con un ampio programma di attività aperte al pubblico, a dimostrazione dell’impegno della compagnia aerea per la cultura di lingua spagnola nell’ambito del suo programma Talento a Bordo. Espacio Iberia è stata scelta anche per la presentazione del Plan de Vuelo 2030, il piano strategico che delinea l’orizzonte di crescita della compagnia per i prossimi anni. Il presidente di Iberia, Marco Sansavini, ha illustrato ai media questo piano, che prevede un investimento di 6 miliardi di euro nel prossimo decennio. Tali investimenti saranno utilizzati, tra le altre cose, per espandere la flotta a lungo raggio, aprire nuove destinazioni come Toronto, Philadelphia e Monterrey, aprire una nuova Premium Lounge al Terminal 4 e creare Ciudad Iberia a La Muñoza, tra le altre iniziative”.

LA TRASFORMAZIONE DI DELTA A LAGUARDIA MIGLIORA L’ESPERIENZA DI VIAGGIO – Delta informa: “Delta sta raggiungendo nuovi traguardi all’aeroporto LaGuardia di New York con gli ultimi miglioramenti al suo Terminal C, parte della trasformazione da 4 miliardi di dollari, ormai completata, in collaborazione con la Port Authority di New York e New Jersey. Con oltre 220 partenze giornaliere da LGA, Delta rimane la compagnia aerea più grande dell’aeroporto, offrendo collegamenti estesi e un’opzione di viaggio comoda per i newyorkesi in movimento. Nominato uno dei migliori aeroporti da Forbes Travel e riconosciuto “World’s Best Art in the Airport” by Skytrax, la trasformazione di LaGuardia celebra la ricchezza culturale di New York con installazioni curate da artisti locali e mostre ispirate alla comunità in tutto il terminal. Il terminal completamente modernizzato continua a offrire maggiore comfort, efficienza e un’ospitalità esclusiva, giusto in tempo per l’intensa stagione estiva. LaGuardia è stato completamente reinventato per il viaggiatore di oggi”. “Il TSA PreCheck Touchless ID, disponibile per i membri SkyMiles® idonei iscritti a TSA PreCheck®, consente ai viaggiatori di imbarcare i bagagli e superare i controlli di sicurezza utilizzando semplicemente una scansione facciale. Il terminal è stato progettato pensando all’accessibilità, con miglioramenti ponderati per supportare un’esperienza più inclusiva e confortevole per tutti i viaggiatori. Tra i punti di forza, una tranquilla sala sensoriale con una finta cabina di un aereo progettata per aiutare i viaggiatori ad ambientarsi all’esperienza di volo, aree dedicate al benessere degli animali domestici contrassegnate nel terminal e una cappella interreligiosa che offre uno spazio di pace per la riflessione prima o dopo il decollo. Una delle novità del Terminal C è il suo sky deck esterno, un’aggiunta rinfrescante al design moderno dell’aeroporto. La terrazza offre ai passeggeri una vista mozzafiato sulla pista, sugli aerei che decollano e atterrano e una piacevole boccata d’aria fresca prima dell’imbarco. È uno spazio unico che regala un momento di calma e di connessione con l’esterno nel cuore della Grande Mela. In pieno stile newyorkese, il Terminal C prende la ristorazione sul serio. L’offerta gastronomica rispecchia il variegato spirito culinario della città”, prosegue Delta. “L’arte pubblica, curata in collaborazione con il Queens Museum, trasforma il terminal in un momento di riflessione culturale. Grazie alla solida partnership tra Delta e la Port Authority di New York e New Jersey, i viaggiatori possono ora godere di un’esperienza di terminal migliorata con nuove ed entusiasmanti funzionalità. Guidata dallo spirito di “Keep Climbing”, Delta sta plasmando il futuro dei viaggi aerei a New York, offrendo innovazione ed eccellenza dal terminal al decollo”, conclude Delta.

IN PISTA CON SACBO: I RAGAZZI ON THE ROAD VIVONO L’AEROPORTO DALL’INTERNO – Sacbo informa: “Un’esperienza esclusiva presso Milan Bergamo Airport per alcuni dei circa 80 giovani della 18ª edizione estiva del progetto. Una collaborazione che dura da oltre dieci anni. Una mattinata di formazione sul campo tra piste di decollo, sistemi di sicurezza e logistica aeroportuale: è quella vissuta da 15 ragazzi del progetto On the Road all’interno dell’Aeroporto di Orio al Serio, nel corso della settimana dal 9 al 15 giugno, grazie alla collaborazione ormai decennale con SACBO. Accolti dal Direttore Commerciale Giacomo Cattaneo, i partecipanti hanno preso parte a un briefing operativo di benvenuto, seguito dagli interventi di Alberto Cominassi, Direttore Operativo, e Lorenzo Mantegazza, Security Manager, che hanno illustrato il funzionamento dei reparti e i protocolli di sicurezza aeroportuale. L’esperienza è proseguita con un esclusivo giro del perimetro aeroportuale, durante il quale i ragazzi – di età compresa tra i 16 e i 19 anni – hanno potuto osservare da vicino la macchina operativa di uno degli scali più importanti d’Italia”. “L’attività con SACBO si inserisce all’interno della 18ª edizione estiva del progetto Ragazzi On the Road in provincia di Bergamo, che coinvolge circa 80 giovani in un percorso formativo sul campo, affiancando Polizia Locale, Forze dell’Ordine, soccorritori e operatori dell’emergenza. La collaborazione tra On the Road e SACBO, attiva da oltre dieci anni, rappresenta un esempio virtuoso di sinergia educativa, capace di unire istituzioni, territorio e mondo aeroportuale per formare cittadini più consapevoli e responsabili”, conclude Sacbo.

JETBLUE ESPANDE LA SUA MINT® EXPERIENCE A ORLANDO – JetBlue informa: “JetBlue ha annunciato che porterà per la prima volta la sua esclusiva Mint experience a Orlando International Airport (MCO). A partire dal 30 ottobre 2025, JetBlue offrirà due voli giornalieri con Mint tra Orlando e Las Vegas (LAS) per la stagione invernale, uno dei quali proseguirà tutto l’anno. L’annuncio arriva mentre JetBlue celebra 25 anni di servizio a Orlando questo mese, a conferma del suo impegno di lunga data nella regione”. “Orlando è sempre stata una città importante per JetBlue e siamo entusiasti di lanciare il servizio Mint in questo mercato con i voli per Las Vegas”, ha dichiarato Dave Jehn, JetBlue’s vice president, network planning and airline partnerships. “Celebriamo 25 anni a Orlando e questo segna un nuovo entusiasmante capitolo per noi e per i nostri clienti della Florida Centrale, che ora possono godere di sedili completamente reclinabili, pasti in stile ristorante e vantaggi premium su una nuova rotta leisure, giusto in tempo per la stagione invernale”. “JetBlue opera più di 60 partenze giornaliere verso 27 destinazioni dalla sua città principale, Orlando, e mantiene una base significativa di membri dell’equipaggio presso il suo Orlando Support Campus (OSC), che funge da centro di formazione della compagnia aerea e altro ancora. JetBlue sta inoltre ampliando le opzioni di viaggio premium per i clienti del Newark Liberty International Airport (EWR) con un servizio ampliato per Los Angeles (LAX) e un nuovo servizio per Las Vegas. Il popolare volo stagionale giornaliero della compagnia aerea con Mint tra Newark e Los Angeles, originariamente previsto per ottobre, proseguirà fino al 4 gennaio 2026. Questa estensione offre a un maggior numero di viaggiatori la possibilità di godere dell’esperienza premium di JetBlue durante la stagione turistica ad alta richiesta”, conclude JetBlue.

AMERICAN AIRLINES NOMINATA OFFICIAL AIRLINES OF THE PGA OF AMERICA – Il PGA of America e American Airlines hanno annunciato una nuova e ampia partnership pluriennale che nomina American Official Airline of the PGA of America and PGA HOPE (Helping Our Patriots Everywhere), nonché del PGA Championship e della Ryder Cup USA fino al 2027. American collaborerà a stretto contatto con la PGA of America per offrire esperienze immersive e vantaggi esclusivi ai titolari di carta di credito AAdvantage®, tra cui aree dedicate all’ospitalità e la possibilità di utilizzare le miglia per ottenere diversi vantaggi. “Insieme alla PGA, non vediamo l’ora di offrire ai nostri clienti l’opportunità di vivere il golf come mai prima d’ora, sia che si rechino ai tornei più gettonati, sia che si trovino a pochi passi dai loro golfisti preferiti sul campo”, ha dichiarato Caroline Clayton, Chief Marketing Officer, American. “I nostri soci AAdvantage® amano questi momenti preziosi e siamo onorati di renderli realtà”.

RAYTHEON: CONTRATTO DA MELCO PER ESSM BLOCK 2 LICENSED PRODUCTION – Raytheon informa: “Raytheon, una società di RTX, si è aggiudicata un contratto da 250 milioni di dollari dalla giapponese Mitsubishi Electric Corporation (MELCO) per la produzione su licenza dell’ESSM Block 2. In base al Direct Commercial Sale contract, Raytheon fornirà kit, parti e componenti missilistici, nonché supporto tecnico per la produzione di missili presso MELCO in Giappone”. “Questo innovativo accordo di produzione su licenza è il culmine di decenni di partnership”, ha dichiarato Barbara Borgonovi, president of Naval Power at Raytheon. “Investendo in questo sistema d’arma cruciale, il Giappone rafforzerà le proprie capacità di difesa, rafforzando al contempo la vitale alleanza per la sicurezza tra le nostre nazioni”. “Raytheon e MELCO vantano una partnership di lunga data, che dura da oltre 50 anni, su programmi di difesa critici. Questo contratto rappresenta l’ultimo capitolo della loro collaborazione e consente al Giappone di potenziare le proprie capacità produttive e di difesa missilistica nazionali, rafforzando al contempo la più ampia partnership di sicurezza tra Stati Uniti e Giappone. L’ESSM Block 2 è uno short to medium-range, ship-launched, dual-mode, guided missile che offre una maggiore manovrabilità e prestazioni migliorate rispetto al suo predecessore, il Block 1”, conclude Raytheon.

LOCKHEED MARTIN E LA MDA DIMOSTRANO CRITICAL RADAR CAPABILITY – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin e la Missile Defense Agency (MDA) hanno eseguito con successo il Flight Test Other-26a (FTX-26a). Durante FTX-26A, il Lockheed Martin-built Long Range Discrimination Radar (LRDR) ha rilevato, tracciato e discriminato con successo una ballistic missile threat in un ambiente complesso, dimostrando la sua capacità di fornire dati critici ai sistemi di difesa. FTX-26A ha avuto luogo sul Nord Pacifico e ha dimostrato le capacità del LRDR”.