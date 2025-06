SWISS presenta il suo primo A350-900 con la speciale livrea “SWISS Wanderlust”

SWISS informa: “Il primo Airbus A350-900 di SWISS ha fatto il suo debutto pubblico in tutto il suo splendore. Il nuovo bimotore a lungo raggio è stato presentato oggi con la sua elegante e unica livrea “SWISS Wanderlust” presso lo stabilimento Airbus di Tolosa. Questa opera d’arte volante è una prima mondiale e anche una lettera d’amore alla Svizzera.

La consegna del nuovo Airbus A350 segna un’ulteriore pietra miliare nella storia di SWISS. Per celebrare l’occasione, il primo di questi nuovi bimotori a lungo raggio di SWISS ha ricevuto un look davvero speciale. Potrebbe sembrare una verniciatura sofisticata; in realtà, la nuova e elaborata livrea è stata realizzata grazie all’utilizzo di pellicole tagliate con precisione e certificate. Si tratta di un’innovazione anche per Airbus: mai prima d’ora uno dei suoi aerei aveva avuto così tanta pellicola applicata in modo così esteso”.

“L’applicazione dei motivi artistici sul nuovo velivolo ha richiesto la massima cura. Gli specialisti di Airbus hanno utilizzato un software 3D personalizzato per proiettare i disegni sull’airframe, quindi hanno suddiviso l’immagine risultante in circa 360 pellicole tagliate con precisione. Ognuna di queste è stata poi applicata manualmente al millimetro nella posizione assegnata sulla fusoliera o sulle engine nacelles.

Ogni motivo è quindi composto da più elementi di pellicola accuratamente abbinati, che complessivamente coprono una superficie totale di circa 380 metri quadrati. Airbus ha persino sviluppato una procedura speciale per il progetto che tiene in debita considerazione tutti i requisiti di sicurezza, durata e aerodinamica, pur mantenendo intatto il valore artistico e il fascino della livrea”, prosegue SWISS.

“La livrea speciale per il primo Airbus A350 di SWISS è un omaggio giocoso, creativo e storico da parte della compagnia alle sue radici e alla Svizzera. I suoi vari motivi includono edifici famosi, monumenti noti ed eventi sportivi e culturali tradizionali. Ogni illustrazione cattura quindi un aspetto chiave della Svizzera, dalle sue attrazioni naturali alla sua gente e alla sua varietà culturale.

Il primo Airbus A350 di SWISS, che è anche la prima ‘flying art gallery’ al mondo, presto volerà. Prima della consegna in Svizzera a fine estate, tuttavia, il nuovo bimotore a lungo raggio completerà gli ultimi preparativi presso Airbus a Tolosa. Lì, come parte della linea di volo, l’aereo verrà sottoposto a controlli e test approfonditi sui motori e su tutti i sistemi, ed effettuerà anche i primi pre-delivery flights.

I vari elementi della straordinaria livrea speciale del primo Airbus A350 di SWISS, come la marmotta, Freddie Mercury e il Federal Parliament Building, sono più di semplici immagini e design. Offrono anche un’esperienza interattiva”, continua SWISS.

“I visitatori di swiss.com/treasurehunt possono utilizzare la realtà aumentata (AR) per esplorare tutte le illustrazioni della livrea. Nel farlo, potranno anche partecipare a una special ‘SWISS Treasure Hunt’ per trovare dettagli nascosti, risolvere intriganti enigmi e, con un pizzico di fortuna, vincere il premio principale: un volo per due persone sull’A350 nella nuova cabina SWISS Business Class“, conclude SWISS

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)