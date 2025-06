Qantas espande la partnership con AVIAREPS in Italia

AVIAREPS, leader globale nella rappresentanza nel settore dell’aviazione, del turismo e dell’ospitalità con 76 uffici in 71 paesi in tutto il mondo, è stata nominata da Qantas General Sales Agent (GSA) in Italia. Sulla base di una partnership già di successo in America Latina, AVIAREPS gestirà ora anche sales, marketing e customer services della compagnia aerea in Italia a partire dal 1° luglio.

“Qantas, la compagnia di bandiera australiana fondata nel 1920, è nota per il suo record di sicurezza, il servizio premium e l’impegno per l’innovazione. La compagnia aerea gestisce un network globale dai suoi hub di Sydney, Perth, Brisbane e Melbourne, collegando l’Australia a 104 destinazioni internazionali attraverso collegamenti diretti e solide partnership in codeshare. Qantas è l’unica compagnia aerea al mondo che vola in tutti e sette i continenti e continua a essere all’avanguardia nell’offrire esperienze di viaggio di livello mondiale che riflettono lo spirito dell’Australia.

Il team AVIAREPS in Italia porta con sé una vasta conoscenza del mercato locale, una profonda esperienza nel settore dei viaggi e una comprovata esperienza nel guidare i risultati per i brand di compagnie aeree globali. Con l’ampliamento della partnership, AVIAREPS supporterà Qantas nel rafforzamento della brand awareness e sales revenue in Italia“, afferma AVIAREPS.

Georgia Blackburn di Qantas ha dichiarato: “Siamo entusiasti di estendere la nostra partnership con AVIAREPS all’Italia, un mercato chiave nella nostra rete europea. La forte conoscenza del mercato e le capacità commerciali di AVIAREPS ne fanno il partner ideale per guidare la crescita e fornire un servizio premium ai nostri clienti in Italia. Siamo fiduciosi che il loro team farà un ottimo lavoro rappresentando Qantas e ampliando la nostra portata nel mercato italiano”.

Marcelo Kaiser, COO Aviation di AVIAREPS, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di rafforzare la nostra collaborazione con Qantas, una delle compagnie aeree più iconiche e rispettate al mondo. Essere nominati GSA in Italia è una testimonianza della fiducia che Qantas ripone nel team di AVIAREPS e della nostra capacità di sviluppare strategie di mercato su misura che supportano la loro visione globale. Siamo entusiasti di far conoscere a un maggior numero di viaggiatori italiani l’eccezionale esperienza di Qantas e di contribuire al continuo successo della compagnia aerea in Europa”.

(Ufficio Stampa AVIAREPS – Photo Credits: Qantas)