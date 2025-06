SAS lancia una nuova rotta tra Copenhagen e Mumbai

SAS sta espandendo la sua rete intercontinentale con una nuova rotta annuale tra Copenhagen e Mumbai, rafforzando la sua posizione all’aeroporto di Copenhagen e aprendo l’accesso a una delle economie in più rapida crescita al mondo.

“La rotta rafforza i legami tra India e Scandinavia, con trasferimenti fluidi verso Europa e Nord America.

A partire dal 2 giugno 2026, SAS opererà cinque voli settimanali con un Airbus A330, offrendo un servizio non-stop tra la Scandinavia e la capitale finanziaria dell’India. Questo segna il ritorno di SAS in India dopo 17 anni, una mossa che sottolinea l’ambizione della compagnia aerea di espandere la sua rete intercontinentale e rafforzare la sua posizione di attore chiave nel settore dell’aviazione internazionale”, afferma SAS.

“L’India è un mercato globale chiave, sia in termini di domanda crescente che di importanza economica. Con questa nuova rotta, SAS contribuisce a rafforzare il ruolo di Copenhagen come hub globale, supportando al contempo una maggiore connettività tra India e Nord Europa, nonché tra India e Nord America”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS. “Mumbai rappresenta il naturale passo successivo nella nostra strategia volta a collegare la Scandinavia con una delle regioni più importanti al mondo per i viaggi d’affari e di piacere”.

“Gli orari dei voli sono progettati per supportare trasferimenti fluidi da e per le principali destinazioni in Scandinavia, Europa e Nord America, tra cui New York, Boston e Toronto, offrendo tempi di coincidenza molto buoni per i viaggiatori diretti o provenienti dall’India.

Dopo essersi affermata come una compagnia aerea più focalizzata e resiliente, SAS continua a investire nella crescita futura attraverso l’espansione del lungo raggio, un servizio di qualità e una rete di rotte sempre più connessa.

La compagnia aerea è stata recentemente nominata la più puntuale al mondo da Cirium per due mesi consecutivi, a dimostrazione del suo impegno per l’affidabilità su una rete globale in crescita.

Questa nuova rotta è soggetta all’approvazione governativa definitiva”, conclude SAS.

(Ufficio Stampa SAS)