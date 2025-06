Da Roma a Seattle: Delta Air Lines annuncia un nuovo collegamento diretto per l’estate 2026

Da Roma alla West Coast: Delta Air Lines lancerà un nuovo collegamento non-stop dalla capitale italiana per Seattle a partire dal 7 maggio 2026. Il volo sarà operato quattro volte alla settimana con un aeromobile di ultima generazione Airbus A330-900neo. Seattle diventerà così la sesta destinazione servita da Delta dall’Aeroporto di Roma Fiumicino, dopo New York-JFK, Atlanta, Boston, Detroit e Minneapolis.

“L’Italia è al centro dello sviluppo transatlantico di Delta, e Roma è la città italiana dalla quale operiamo più rotte in assoluto”, ha detto Matteo Curcio, Senior Vice President Delta per l’Europa, il Medio Oriente, l’Africa e l’India. “Non possiamo che essere entusiasti di lanciare il primo volo da Roma per la Costa Occidentale degli Stati Uniti, proponendo una scelta ancora più ampia di destinazioni in tutti gli USA, sostenendo al contempo l’economia locale e offrendo maggiori opportunità ai turisti americani che desiderano visitare l’Italia. Seattle è fra le città del futuro, simbolo del sogno americano, e punto di partenza ideale per scoprire la West Coast degli Stati Uniti”.

“Nell’ultimo decennio, Delta ha lanciato voli per 28 nuovi mercati da Seattle, ed opera ora da questo aeroporto fino a 180 collegamenti al giorno verso più di 60 destinazioni globali. Da Seattle, attraverso le alleanze globali Delta, i passeggeri hanno inoltre accesso a centinaia di ulteriori collegamenti in Europa, Asia e America Latina.

Gli investimenti recenti della compagnia a Seattle includono una nuova lounge Delta One, un nuovo Sky Club, accesso prioritario a 18 gate a supporto del crescente network Delta e lo sviluppo di un’esperienza premium in aeroporto per tutti i passeggeri, dall’arrivo all’imbarco al gate.

A Seattle Delta è compagnia leader anche per ciò che riguarda la sostenibilità, ad oggi sono elettrici l’87% dei veicoli per il trasporto bagagli, nastri trasportatori e i mezzi di traino per aeromobili (flotta CORE) e il 70% dell’equipaggiamento a terra. Contestualmente al volo da Roma, Delta ha annunciato un nuovo volo da Seattle per Barcellona a partire dall’estate 2026″, afferma Delta.

“Per i passeggeri in classe Delta One a Seattle è a disposizione la nuova Delta One Lounge, un rifugio esclusivo all’ultimo piano del Concourse A. Questo spazio raffinato può ospitare 149 passeggeri seduti, più ulteriori 72 ospiti nella grande terrazza con vista panoramica sul Monte Rainer. Con proposte curate da abili chef, docce in stile spa e un’atmosfera serena pensata per il riposo e il relax, la Lounge è il luogo ideale per prepararsi al meglio al viaggio.

L’aeromobile di ultima generazione Airbus A330-900neo offre un’esperienza di viaggio di livello premium. In classe Delta One Suite i passeggeri hanno a disposizione poltrone letto completamente reclinabili completate da porte per la privacy personale, accesso diretto al corridoio, un menù ricercato abbinato ad etichette importanti. Inoltre, grazie allo sviluppo della partnership con il brand Missoni, i passeggeri Delta One troveranno a bordo di una lussuosa collezione Delta One, che include un set di biancheria da letto Missoni creato in esclusiva per la compagnia aerea, e un rinnovato amenity-kit, entrambi caratterizzati dall’iconico design Missoni, pantofole blu navy Missoni e un ulteriore cuscino in memory foam.

In classe Delta Premium Select i passeggeri usufruiscono di poltrone più ampie, poggia-piedi e poggia-gambe regolabili, di un menù variegato e di un amenity-kit, il tutto per far sì che il viaggio a lungo raggio sia il più possibile confortevole e raffinato.

In tutte le cabine i passeggeri hanno a disposizione proposte di cibo e bevande studiate con cura, accesso al programma Delta Studio con oltre 1.000 ore di intrattenimento e Wi-Fi veloce e gratuito operato da T-Mobile, presente su tutti i voli transatlantici”, conclude Delta.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)