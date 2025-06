IATA lancia SAF Matchmaker per mettere in contatto compagnie aeree e SAF Suppliers

IATA ha annunciato il lancio della piattaforma Sustainable Aviation Fuel (SAF) Matchmaker, per facilitare l’approvvigionamento di SAF tra compagnie aeree e SAF producers, abbinando le richieste di fornitura di SAF alle offerte.

“In caso di corrispondenza, compagnie aeree e fornitori possono connettersi e negoziare offline per concordare termini specifici, inclusi prezzo e termini di pagamento.

In particolare, SAF Matchmaker affronta tre aspetti critici:

Efficienza: la disponibilità di una piattaforma centrale semplificherà l’approvvigionamento di SAF, rendendo più facile e veloce la connessione tra tutte le parti senza costi aggiuntivi. Ciò faciliterà quindi l’ulteriore sviluppo del voluntary market for SAF purchasing.

Connettività: produttori e fornitori di SAF possono pubblicare i volumi di SAF disponibili o pianificati, mentre le compagnie aeree possono registrare il proprio interesse all’acquisto dei volumi di SAF indicati o desiderati. Le transazioni successive avverranno al di fuori della piattaforma.

Visibilità: la piattaforma contiene informazioni complete sul SAF disponibile, come volumi, materie prime utilizzate, ubicazione e tecnologia di produzione, riduzioni delle emissioni e conformità al Carbon Offsetting Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) o alla European Union Renewable Energy Directive (EU RED)”, afferma IATA.

“Per raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2050, abbiamo bisogno di un mercato SAF accessibile, trasparente ed efficiente. Il SAF Matchmaker è un altro esempio del lavoro che IATA sta svolgendo per creare un SAF market pienamente funzionante. La piattaforma SAF Matchmaker accelererà l’adozione del SAF riducendo i costi e la complessità che le compagnie aeree devono affrontare nella ricerca di fornitori di SAF”, ha affermato Marie Owens Thomsen, IATA’s Senior Vice President Sustainability and Chief Economist.

“Il SAF Matchmaker supporta sia gli acquisti spot che gli offtake agreements ed è inizialmente disponibile solo per le compagnie aeree e i fornitori di SAF. A tempo debito, anche altri acquirenti di SAF, come le non-aviation corporations, potranno partecipare.

Il SAF Matchmaker è ospitato sull’Aviation Energy Hub, uno spazio digitale centralizzato progettato per fornire al settore aeronautico l’accesso a strumenti pratici a supporto della gestione energetica del settore”, conclude IATA.

