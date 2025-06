L’ICAO rafforza le partnership con i vertici dell’aviazione europea durante la visita in Francia

La visita dell’ICAO Council in Francia, che ha coinciso con il Paris Air Show 2025, ha portato alla luce nuovi impegni da parte delle autorità governative e dell’industria francese ed europea per accelerare i progressi verso l’obiettivo zero-fatalities, net-zero carbon emissions and global air connectivity.

“Su invito del governo francese e con il supporto del Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (GIFAS), i vertici dell’ICAO hanno partecipato al Paris Air Show e hanno tenuto una serie di incontri ad alto livello a Parigi e Tolosa.

I colloqui tra il Ministro dei Trasporti francese Philippe Tabarot, il Presidente dell’ICAO Council Salvatore Sciacchitano e l’ICAO Secretary General Juan Carlos Salazar si sono concentrati sulle misure per rafforzare la partnership in conformità con gli Strategic Goals dell’ICAO.

Le priorità dell’Organizzazione sono state ulteriormente evidenziate in occasione di un “Industry and Innovation Day”, seguito da una serie di incontri di alto livello con i leader del settore aeronautico sull’intelligenza artificiale.

L’ICAO ha inoltre concluso un nuovo accordo per il Training Fellowship Programme agreement con la French Civil Aviation Authority (DGAC)“, afferma l’ICAO.

“A seguito delle attività svolte al Paris Air Show, l’ICAO ha concluso un nuovo Memorandum d’Intesa con Airbus presso la sua sede centrale di Tolosa. Questo accordo stabilisce un quadro di cooperazione in settori chiave, tra cui lo sviluppo delle capacità, il supporto tecnico, i SAF e il nuovo Finvest Hub dell’ICAO, oltre a iniziative volte a promuovere la prossima generazione di professionisti dell’aviazione e a dare potere alle donne nel settore.

I vertici dell’ICAO hanno elogiato l’impegno di Airbus per lo sviluppo sostenibile dell’aviazione e hanno sottolineato il potenziale di questa nuova partnership per migliorare la sostenibilità, promuovere l’innovazione e rafforzare la resilienza nell’ecosistema dell’aviazione, contribuendo in modo duraturo al futuro del trasporto aereo”, prosegue l’ICAO.

“I Directors General of Civil Aviation (DGCA) di Europa, Asia Centrale e Nord Africa si sono riuniti a Parigi il 17 giugno 2025 per la riunione DGCA EUR/NAT. L’evento ha riunito oltre 100 leader del settore aeronautico provenienti da 50 Stati, inclusi gli Stati partner, sul tema “Advancing Aviation through People and Partnerships”. L’incontro ha portato a decisioni su azioni concrete e a rinnovati impegni per un coinvolgimento e una cooperazione più profondi nell’area EUR/NAT.

Durante i lavori, il Council President Sciacchitano e il Secretary General Salazar hanno sottolineato la forza e la diversità dell’“EUR/NAT area”. Hanno evidenziato come quest’area, che comprende Europa, Nord Atlantico, Asia Centrale e Nord Africa, possieda una forte capacità di attuare il piano strategico 2026-2050 dell’ICAO.

Diversi impegni e accordi bilaterali a margine di questo evento hanno ulteriormente rafforzato le priorità strategiche dell’ICAO.

Gli incontri bilaterali con Azerbaigian, Georgia e Kazakistan hanno portato avanti iniziative di cooperazione specifiche, mentre la firma di un nuovo allegato al Memorandum d’intesa tra l‘ICAO e gli Emirati Arabi Uniti è destinata a rafforzare il supporto all’attuazione a beneficio degli EUR/NAT States con esigenze prioritarie.

Gli sviluppi in Francia durante la missione dell’ICAO riflettono il significativo sostegno degli stakeholder nazionali ed europei alla visione globale e agli obiettivi strategici dell’Organizzazione per il futuro del trasporto aereo”, conclude l’ICAO.

(Ufficio Stampa ICAO)