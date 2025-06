L’Airbus A400M Firefighting Kit conclude con successo una campagna di test in Francia

Airbus Defence and Space ha annunciato il completamento con successo di una serie di test drops and demonstrations del suo A400M firefighting demonstrator kit, che si sono svolti presso Nîmes-Garons, in Francia.

“L’obiettivo della campagna di test era condurre una valutazione indipendente dell’efficacia del kit antincendio sviluppato per l’A400M. I test sono stati effettuati dall’Entente-Valabre Test and Research Centre (CEREN), ente pubblico francese autorizzato e riconosciuto dal Ministero dell’Interno per la valutazione dei sistemi antincendio boschivo, la formazione del personale in Francia e all’estero, e riferimento a livello internazionale nel settore.

La campagna, condotta a fine aprile 2025, ha visto l’A400M effettuare numerosi lanci in un’area designata dell’aeroporto. I test, noti come “cup grid”, hanno permesso al CEREN di analizzare con precisione le capacità del sistema, in particolare la distribuzione e la concentrazione del liquido ritardante al suolo. Durante le prove l’aeromobile ha volato a un’altitudine inferiore ai 30 metri e a una velocità di circa 230 km/h (125 nodi)”, afferma Airbus.

“L’A400M Roll-on/Roll-off (Ro-Ro) firefighting kit offre vantaggi operativi unici, finora assenti sul mercato. Grazie alla sua configurazione innovativa, non richiede modifiche permanenti al velivolo, consentendo la riconfigurazione rapida di qualsiasi A400M per missioni antincendio, anche con brevissimo preavviso. Il sistema, installato all’interno del vano di carico, è in grado di rilasciare fino a 20.000 litri d’acqua o liquido ritardante attraverso la rampa posteriore, e i serbatoi possono essere riempiti in meno di 10 minuti con pompe a terra standard. Inoltre, la capacità dell’A400M di decollare e atterrare su piste corte e non preparate ne amplia significativamente la flessibilità operativa, permettendo interventi da basi aeree e aeroporti più vicini alle zone colpite dagli incendi. Il design dell’aereo assicura elevata manovrabilità e operazioni sia diurne che notturne nel rispetto degli standard di sicurezza più recenti”, prosegue Airbus.

“Dopo i primi test condotti in Spagna, il completamento di questa sessione a Nîmes rappresenta un passo fondamentale verso il nostro obiettivo di costruire un ecosistema completo di capacità antincendio. L’eccezionale versatilità dell’A400M, unita alla rapidità d’impiego di questo kit, costituisce un asset rivoluzionario in grado di integrare le tecnologie e le piattaforme esistenti – a terra, in volo e nello spazio”, ha dichiarato Jo Müller, Head of Sustainability and Communications di Airbus Defence and Space.

“Airbus Defence and Space continua a promuovere una gamma completa di soluzioni per la lotta aerea contro gli incendi, coprendo sia le missioni di lotta diretta che indiretta, in linea con il suo impegno a favore della decarbonizzazione e della lotta alla crescente sfida rappresentata dagli incendi boschivi su scala globale”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)