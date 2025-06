Lufthansa Technik e YYC Calgary Airport avviano la realizzazione della nuova engine maintenance facility

Lufthansa Technik e Calgary Airports (ex Calgary Airport Authority) hanno celebrato oggi la posa della prima pietra di una nuova struttura all’avanguardia per la manutenzione dei motori presso YYC Calgary Airport. Rappresentando un investimento di 120 milioni di dollari canadesi nel settore aerospaziale del Canada occidentale, le previste engine repair shop and integrated test cell stabiliranno un nuovo punto di riferimento nella manutenzione e riparazione dei motori aeronautici.

“Nei prossimi due anni, in collaborazione con Calgary Airports, verrà sviluppato un engine repair shop di circa 14.000 metri quadrati per Lufthansa Technik Canada, una sussidiaria canadese interamente controllata da Lufthansa Technik. Progettata per servire un’ampia gamma di vettori nordamericani, la struttura si concentrerà su near-wing and quick-turn services per i motori LEAP-1B di CFM International, che equipaggiano la crescente flotta di Boeing 737 MAX. Il sito ospiterà anche la prima engine test cell in Canada per motori aeronautici di ultima generazione, stabilendo un nuovo standard per la manutenzione aeronautica nel Paese. Grazie all’ampia luce naturale e alle attrezzature moderne, promette di offrire un ambiente di lavoro stimolante. Entro il 2030, presso Lufthansa Technik Canada saranno creati almeno 160 posti di lavoro a tempo indeterminato, a cui si aggiungeranno altri 170 posti di lavoro temporanei durante la fase di costruzione. L’engine repair station e la test cell dovrebbero essere operative entro il 2027″, afferma Lufthansa Technik.

“Il crescente numero di nuovi aeromobili comporta una crescente domanda di capacità di manutenzione per i loro motori. Presso la nostra futura struttura di manutenzione di Calgary, potremo fornire i servizi essenziali per i motori di nuova generazione a un’ampia gamma di clienti delle compagnie aeree nordamericane”, ha affermato Georg Fanta, Vice President Commercials Engine Services at Lufthansa Technik. “Rappresenta un passo avanti strategico nell’ambizioso piano di crescita di Lufthansa Technik e riafferma il nostro impegno a lungo termine per l’innovazione, le prestazioni e le persone nella regione americana”.

“Lufthansa Technik Canada ha collaborato strettamente con Calgary Airports per definire la progettazione e la logistica del complesso. L’autorità aeroportuale supervisiona le fasi di finanziamento, pianificazione, costruzione e implementazione della struttura come componente chiave di YYC AeroNex, un hub per world-class aviation support and training services sviluppato presso l’aeroporto di Calgary e focalizzato su una strategia a lungo termine per lo sviluppo dell’industria aeronautica a Calgary. È stato firmato un contratto di locazione a lungo termine con Lufthansa Technik Canada“, prosegue Lufthansa Technik.

“Questa engine repair station and test cell stimolerà lo sviluppo economico regionale e rafforzerà il ruolo di Calgary come porta d’accesso per l’innovazione e l’eccellenza nel settore aeronautico. Fornirà alle compagnie aeree l’accesso a strutture di livello mondiale per garantire servizi di manutenzione affidabili, efficienti e a costi contenuti”, ha affermato Chris Dinsdale, President and CEO of Calgary Airports. “La costruzione di una engine test cell è un evento raro a livello globale, il che la rende un’opportunità irripetibile per la nostra comunità e per l’industria aeronautica dell’Alberta”.

“Sono in corso le attività di reclutamento per garantire la disponibilità dei migliori talenti all’apertura della struttura. Dall’annuncio del progetto a febbraio, Lufthansa Technik Canada ha assunto 30 dipendenti, ricoprendo ruoli iniziali. L’azienda prevede di assumere almeno altri 50 dipendenti entro la fine dell’anno ed è attivamente alla ricerca di candidati per posizioni come Engine Mechanics and Technical Trainers”, continua Lufthansa Technik.

“L’enorme numero di candidature dimostra che l’interesse per l’aviazione, e in particolare per la manutenzione e la riparazione di aeromobili, rimane forte nel Canada occidentale”, ha dichiarato Max Schramm, Presidente e CEO di Lufthansa Technik Canada. “Questa struttura rappresenta non solo un investimento multimilionario in infrastrutture, ma anche nelle persone e nel futuro dell’aviazione nella regione. Insieme ai nostri partner locali, puntiamo a rafforzare e far crescere l’ecosistema aerospaziale di Calgary”.

“Per prepararsi ulteriormente alle operazioni, Lufthansa Technik Canada aprirà presto un dedicated training center in Calgary, dotato di quattro postazioni per supportare la formazione dei tecnici e gli eventi formativi dal vivo. Un’ulteriore collaborazione con partner del settore e istituti scolastici del Canada occidentale mira a garantire una riserva di talenti qualificati per soddisfare la crescente domanda di professionisti dell’aviazione in Alberta. Ciò include una partnership con il Southern Alberta Institute of Technology (SAIT), formalizzata a marzo attraverso un Memorandum d’Intesa per lo sviluppo congiunto di programmi di formazione aeronautica.

Il progetto è sostenuto da una solida collaborazione con i principali stakeholder locali e regionali. Lufthansa Technik Canada riceve finanziamenti dal Governo dell’Alberta attraverso l’Investment and Growth Fund (IGF) e l’Aerospace Workforce Development Grant, insieme al supporto di Calgary Economic Development attraverso l’Opportunity Calgary Investment Fund (OCIF). Lo sviluppo dell’impianto aeroportuale di Calgary è sostenuto dalla Canada Infrastructure Bank nell’ambito di un pacchetto di finanziamenti completo per le infrastrutture aeronautiche, nonché da Prairies Economic Development Canada (PrairiesCan) attraverso il suo Community Economic Development and Diversification (CEDD) program. WestJet si è impegnata a essere il primo cliente del nuovo impianto”, conclude Lufthansa Technik.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)