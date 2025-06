News Brevi – 26.06.2025

RIUNIONE ENAC – CIVIL AVIATION ADMINISTRATION DI TAIWAN – Visita istituzionale della Civil Aviation Administration di Taiwan a Roma, dove oggi, 26 giugno, si è svolta una riunione tecnico-operativa, ospitata dall’Enac e aperta dal Presidente Pierluigi Di Palma, a cui ha preso parte anche l’ENAV. Il meeting ha rappresentato una proficua opportunità di confronto per discutere delle future prospettive di cooperazione aeronautica con la CAA Taiwan, anche all’esito della revisione dell’Accordo sui servizi di trasporto aereo sottoscritta a Taipei, lo scorso marzo, dal Presidente Enac Pierluigi Di Palma e dal DG CAA Taiwan Ho Shu-Ping. Il Presidente Pierluigi Di Palma: “Ringrazio la delegazione dell’Aviazione civile di Taiwan, guidata dal Vice Direttore Generale Lin Jiunn-Liang, per questo costruttivo momento di raccordo, che rende merito alla capacità dell’aviazione civile di sviluppare opportunità di crescita economica e commerciale di grande interesse. Questo percorso di coordinamento sinergico potrà aprire al potenziamento del network di collegamenti aerei tra l’Europa e Taiwan, anche grazie al coinvolgimento di ENAV, nostro provider nazionale per i servizi di controllo del traffico aereo, con positive ricadute in termini commerciali, occupazionali e di presenza turistica”. Hanno preso parte all’incontro, per Enac, anche il VDG Fabio Nicolai, il Direttore Centrale Claudio Eminente e il Responsabile Ufficio Certificazione e Licenze ATM/ANS Marco Costantini. Per ENAV, presenti il Chief Operating Officer Maurizio Paggetti e i Direttori Cristiana Cafiero e Lorenzo Cipolla. A comporre la delegazione della CAA Taiwan, guidata dal VDG Lin Jiunn-Liang, Tung Chi-Li, Lei Cheng-Hsiang, Hsing Jen-Chieh e Kang Wen-Jye.

IL DG ENAC PARTECIPA ALLA 63° RIUNIONE DEL PROVISIONAL COUNCIL DI EUROCONTROL – Il Direttore Generale Enac, Alexander D’Orsogna, ha preso parte oggi, a Bruxelles, alla 63ª riunione del Provisional Council di Eurocontrol, l’Organizzazione intergovernativa che gestisce la navigazione aerea sui cieli del continente europeo. Insieme al neo DG D’Orsogna, che ha partecipato per la prima volta, ha seguito i lavori anche il Direttore Centrale Coordinamento Relazioni Internazionali, Sicurezza e Ricerca Giovanna Laschena. Numerosi i temi del confronto tra i rappresentanti dei 42 Stati Membri che hanno seguito i lavori, tra cui l’aggiornamento sulla Strategy Refresh, presentato da DG Eurocontrol Raul Medina Caballero, con le iniziative principali del programma “Raising the Bar”: si tratta di un progetto volto a modernizzare ulteriormente le tecnologie e le prestazioni a favore di un servizio sempre più efficiente, con l’obiettivo di eliminare i ritardi e migliorare la travel experience, a partire dalla stagione di traffico in corso, la Summer 2025. I Comitati e i gruppi che operano in Eurocontrol hanno quindi presentato i loro report tematici sulle attività svolte e sono state approvate le raccomandazioni proposte.

FLYDUBAI RIPRISTINA I VOLI SULLA RETE E RIPRENDE GRADUALMENTE A OPERARE LA SUA PROGRAMMAZIONE COMPLETA – flydubai informa: “flydubai riprenderà le operazioni verso la capitale siriana a partire da oggi, 26 giugno 2025. I voli per Damasco opereranno quotidianamente dal Terminal 2 dell’aeroporto internazionale di Dubai (DXB). Questa decisione arriva in seguito alla riapertura di parte dello spazio aereo nella regione e alla revoca di alcune restrizioni. La compagnia prevede di ripristinare l’intero operativo sulla rete a partire dal 1° luglio, dopo aver completato tutte le valutazioni necessarie. La situazione è in continua evoluzione e la pianificazione dei voli e del network viene costantemente rivista, con flydubai che opera all’interno dei corridoi aerei internazionali approvati e adatta le frequenze secondo le necessità”. Commentando la ripresa delle operazioni, Ghaith Al Ghaith, CEO di flydubai, dichiara: “Continuiamo a monitorare attentamente la situazione e ad adattare il nostro operativo di conseguenza. La nostra flessibilità e preparazione ci hanno permesso di reagire rapidamente anche in tempi complessi, rispettando sempre i più alti standard operativi e dando priorità assoluta alla sicurezza del nostro equipaggio e dei passeggeri. Siamo lieti di assistere alla ripresa delle nostre operazioni e ci auguriamo di tornare presto anche negli altri mercati ancora interessati”. “Ai passeggeri si consiglia di aggiornare i propri dati di contatto visitando la sezione Manage Booking e di controllare lo stato dei propri voli sul sito flydubai.com. Dall’Italia, flydubai offre collegamenti per Dubai da Milano Bergamo, Napoli, Catania e Pisa. flydubai opera anche voli stagionali estivi da Olbia”, conclude Flydubai.

AMERICAN ARRICCHISCE L’ESPERIENZA DI VIAGGIO PREMIUM A MIAMI INTERNATIONAL AIRPORT (MIA) – American Airlines informa: “American Airlines continua a investire a Miami con i suoi ultimi progetti per la costruzione di una nuova Flagship® Lounge a Miami International Airport (MIA), oltre all’ampliamento della Admirals Club® Lounge. Una volta completati, l’ampliamento e gli ammodernamenti quasi raddoppieranno lo spazio lounge per i clienti American in viaggio attraverso MIA. Ulteriori dettagli e tempistiche sui lavori saranno svelati in seguito”. “Siamo entusiasti di ampliare e migliorare l’esperienza premium per i nostri clienti Flagship® e di offrire un ambiente più spazioso e rilassante nelle nostre Admirals Club® Lounge”, ha dichiarato Heather Garboden, Chief Customer Officer, American. “La nostra solida partnership con i leader aeroportuali e i funzionari della contea ci ha permesso di individuare soluzioni che miglioreranno ulteriormente l’esperienza dei nostri clienti e non vediamo l’ora di collaborare con loro per realizzare questo spazio potenziato”. “American attualmente offre tre lounge a Miami, con una lounge Admirals Club® al D15 e le lounge Flagship® e Admirals Club® al D30. In futuro American prevede di convertire l’attuale Flagship® lounge, inaugurata nel 2017, in una lounge Admirals Club® ampliata, e di realizzare al contempo una nuova Flagship® lounge, nota per servizi premium come champagne di benvenuto all’arrivo, menu di ispirazione locale e pasti à la carte. Il mese scorso American ha inaugurato le sue attese lounge Flagship® e Admirals Club® di 23.000 metri quadrati presso il Philadelphia International Airport (PHL) Terminal A West, segnando la quinta Flagship® lounge e la nona premium lounge di American all’interno della sua rete globale. Come le lounge di PHL, i clienti di Miami possono aspettarsi che ogni elemento delle lounge Flagship® e Admirals Club® sarà attentamente curato per bilanciare stile, comfort e funzionalità, creando spazi che ricordano meno un aeroporto e più una moderna destinazione alberghiera. Miami è il punto di accesso internazionale di American, con una rete leader del settore verso Messico, Caraibi e America Latina. American sta operando il suo più ampio programma estivo da Miami, a conferma dell’impegno della compagnia aerea nei confronti della contea e dei suoi 35 anni di storia come compagnia aerea di riferimento di Miami. All’inizio di questo mese la compagnia aerea ha inaugurato un nuovo servizio da Miami a Roma (FCO). La compagnia offre ai clienti l’accesso a 90 destinazioni uniche servite esclusivamente da American a Miami”, conclude American.

LOCKHEED MARTIN DICHIARA IL DIVIDENDO PER IL TERZO TRIMESTRE 2025 – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin Corporation board of directors ha autorizzato un dividendo di 3,30 dollari per azione per il terzo trimestre 2025. Il dividendo sarà pagabile il 26 settembre 2025 ai titolari registrati alla chiusura delle contrattazioni del 2 settembre 2025”.

IBERIA ORGANIZZA UNA NUOVA EDIZIONE DI “QUIERO SER” – Iberia ha organizzato una nuova edizione di “Quiero Ser”, il suo programma progettato per suscitare l’interesse per le carriere aeronautiche tra le giovani donne, in collaborazione con CAE e Technovation Girls. In questa quarta edizione, 35 partecipanti dai 14 ai 18 anni hanno avuto l’opportunità di esplorare da vicino il mondo dell’aviazione commerciale e della manutenzione degli aeromobili, acquisendo una visione diretta del lavoro quotidiano di un pilota, di un tecnico di manutenzione aeromobili (AMT) o di un ingegnere. Durante la giornata, le partecipanti hanno visitato il centro addestramento equipaggi di CAE, dove hanno sperimentato il realismo dei simulatori di volo utilizzati dagli equipaggi tecnici. Hanno anche visitato l’Engine Workshop, il Component Workshop, il Test Bench e l’Iberia Maintenance Hangar 6, dove si effettua la manutenzione degli aeromobili della compagnia aerea spagnola e di oltre 100 clienti esterni. “Crediamo fermamente che ispirare le professioni fin dalla giovane età sia fondamentale per costruire un futuro più diversificato. È profondamente motivante vedere queste giovani donne attratte da professioni in cui la rappresentanza femminile è stata storicamente inferiore. Con il programma “Quiero Ser”, intendiamo fare proprio questo: aprire le porte, stimolare le vocazioni e dare visibilità a professioni meno conosciute, in parte a causa della mancanza di modelli di riferimento”, ha affermato María Bello, Direttrice del Personale e della Diversità di Iberia.

EMIRATES RITORNA A ‘THE CHAMPIONSHIP’, WIMBLEDON 2025 – Emirates informa: “I campi sono in fermento per l’inizio del Championships di Wimbledon, che si svolgerà dal 30 giugno al 13 luglio presso l’All England Lawn Tennis Club. Emirates torna come compagnia aerea partner ufficiale dell’evento, offrendo ancora una volta esperienze sia in volo che a terra. Per dare il via a un’estate di sport e divertimento, Emirates celebrerà The Championships con menù personalizzati ispirati a Wimbledon a bordo dei voli tra Dubai e il Regno Unito, sottobicchieri e poggiatesta brandizzati in tutte le cabine, e offrirà persino agli appassionati di tennis la possibilità di vincere una vacanza a Dubai tramite il suo stand interattivo a terra durante l’evento. I passeggeri di First Class riceveranno inoltre asciugamani stagionali a marchio Emirates per Wimbledon 2025, prodotti da Christy, Official Towel Supplier of The Championships. Gli appassionati di tennis possono seguire ogni servizio nelle Emirates Lounge di Dubai e del Regno Unito o rimanere connessi all’azione a quota di crociera tramite Sport 24 e Sport 24 Extra sul pluripremiato sistema di intrattenimento Ice della compagnia aerea. Emirates presenterà ancora una volta la sua pluripremiata ospitalità durante The Championships. Gli ospiti potranno gustare pasti squisiti e bevande di alta qualità. Lo stand “Emirates Experience” tornerà in pista e gli appassionati potranno godere di esperienze interattive e omaggi esclusivi, tra cui la possibilità di vincere un soggiorno a Dubai con Emirates Holidays”. “Emirates è Official Airline and Premier Partner of the ATP Tour. Il portfolio tennistico della compagnia aerea include gli eventi di più alto profilo al mondo, inclusi tutti e quattro i tornei del Grande Slam, e altri 60 tornei durante l’anno. All’inizio di quest’anno, Emirates e l’All England Lawn Tennis Club hanno annunciato un investimento multimilionario per il lancio di “Championing Nature”, un nuovo programma volto a creare un impatto positivo e duraturo nelle comunità urbane attraverso una maggiore connessione e coinvolgimento con la natura. Nel Regno Unito, la compagnia aerea è anche orgogliosa di essere partner dell’Arsenal FC, dell’Emirates FA Cup, del Lancashire Cricket Club, dell’Emirates Great Britain Sail Grand Prix Portsmouth, oltre che dell’Emirates Old Trafford e dell’Emirates Great Britan SailGP Team. Emirates serve attualmente il Regno Unito con 133 voli settimanali, tra cui: sei voli al giorno con l’A380 per London Heathrow; tre voli al giorno con l’A380 per Gatwick; due voli al giorno con l’A380 per Stansted; tre voli al giorno con l’A380 per Manchester; due voli al giorno per Birmingham (incluso un daily A380 service); un volo giornaliero per Newcastle; un volo giornaliero con l’A380 per Glasgow; un volo giornaliero con l’A350 per Edimburgo“, conclude Emirates.

QATAR AIRWAYS: LETTERA APERTA DEL CEO AI PASSEGGERI DOPO LA CRISI OPERATIVA DEL 23 GIUGNO 2025 – Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer ha scritto una lettera aperta ai passeggeri. “A tutti i nostri passeggeri che ripongono la loro fiducia in Qatar Airways. Questa settimana ha portato una crisi operativa che poche compagnie aeree incontreranno mai, una crisi che ha messo in discussione l’essenza stessa del significato di gestire una compagnia aerea globale. Intorno alle 18:00 ora locale di lunedì 23 giugno, una chiusura inaspettata e senza precedenti dello spazio aereo del Qatar ha costretto Qatar Airways a sospendere le operazioni globali con effetto immediato. Poco dopo, lo spazio aereo è stato chiuso anche in Bahrain, Emirati Arabi Uniti e Kuwait. L’Hamad International Airport, uno degli hub globali più trafficati e connessi al mondo, è stato bloccato, con quasi 100 aerei in rotta verso Doha, diversi già in avvicinamento alle nostre piste e altri in coda per la partenza. Nei momenti successivi, è stato lanciato un attacco missilistico dall’Iran contro la base aerea di Al Udeid in Qatar. In quell’occasione, oltre 90 voli Qatar Airways, con a bordo più di 20.000 passeggeri diretti a Doha, sono stati costretti a dirottare immediatamente. 25 voli sono stati dirottati verso aeroporti in Arabia Saudita, 18 in Turchia, 15 in India, 13 in Oman e 5 negli Emirati Arabi Uniti. I restanti aerei sono stati dirottati verso importanti hub, tra cui Londra, Barcellona e altri in Europa, Asia e Medio Oriente. Tutte le partenze da Doha sono state sospese almeno fino alle 00:01 del 24 giugno. Le nostre operazioni globali di routine, perfettamente sincronizzate, sono state, in un istante, disperse in decine e decine di scenari di volo interrotti in tutti i continenti, ognuno con le proprie complessità ed esigenze. All’interno dell’Hamad International Airport, oltre 10.000 passeggeri erano già in transito, in attesa di ripartire al momento dell’escalation. Si sono trovati nel mezzo di una delle sfide operative più gravi e complesse nella storia dell’aviazione moderna”, afferma il Qatar Airways Group Chief Executive Officer. “La priorità per noi era chiara: prenderci cura dei nostri passeggeri colpiti dalla situazione senza precedenti e ripristinare le nostre operazioni globali nel modo più sicuro e rapido possibile. Dopo la riapertura dello spazio aereo, poco dopo la mezzanotte di martedì 24 giugno, gli aerei dirottati hanno iniziato a rientrare al nostro hub di Doha nel giro di diverse ore: ogni arrivo rappresentava un passo avanti verso la riorganizzazione delle nostre operazioni”, ha proseguito il Qatar Airways Group Chief Executive Officer. “In sole 18 ore le nostre operazioni programmate sono riprese. Il 25 giugno le nostre operazioni si sono ulteriormente stabilizzate, con 578 voli di linea operativi. Questa portata e velocità di ripresa riflettono la profonda esperienza, la pianificazione e l’impegno che siamo orgogliosi di sostenere in Qatar Airways. A tutti coloro che hanno viaggiato con noi in questo periodo difficile va il mio ringraziamento. Siamo profondamente grati per la vostra pazienza e fiducia mentre lavoravamo per portarvi a destinazione nel modo più sicuro e agevole possibile. Il mio sincero apprezzamento va ai nostri team in tutta la compagnia aerea e ai nostri partner in tutto il mondo, per il loro immenso impegno profuso 24 ore su 24 negli ultimi giorni. Di fronte a una sfida straordinaria, ci siamo uniti per supportare i nostri passeggeri, ripristinare la nostra rete e riportare le nostre operazioni alla normalità. La professionalità e l’unità dimostrate riflettono il meglio di ciò che il nostro gruppo di compagnie aeree e i nostri partner rappresentano”, conclude l’Ing. Badr Mohammed Al-Meer, Group Chief Executive Officer, Qatar Airways.

AMERICAN SI PREPARA ALLE VACANZE INVERNALI – American informa: “Mentre l’estate si fa più calda, i clienti che sognano di sciare su pendii innevati avranno più opzioni quest’inverno con American Airlines”. “American si impegna a offrire ai propri clienti il maggior numero di opzioni per scegliere la destinazione perfetta per le vacanze, e ora ci sono ancora più modi per trasformare i sogni di viaggio in realtà”, ha dichiarato Jason Reisinger, Managing Director of Global Network Planning, American. “Accumulare miglia e status AAdvantage® con le nuove rotte estive di American è il modo perfetto per pianificare le vacanze invernali con amici e familiari”. “A partire dal 18 dicembre, American lancerà un nuovo servizio per Sun Valley, Idaho (SUN), sia da Chicago (ORD) che da Phoenix (PHX), offrendo comodi collegamenti con un unico scalo da oltre 150 destinazioni in tutto il paese verso una delle destinazioni più popolari per gli sport invernali. I viaggiatori che desiderano visitare più di una pista dalla loro lista dei desideri possono anche raggiungere altre destinazioni top negli Stati Uniti montuosi, per trovare neve fresca e accoglienti rifugi. Novità di quest’inverno: American lancerà voli per Aspen, Colorado (ASE) da Charlotte (CLT), collegando ASE con più destinazioni negli Stati Uniti di qualsiasi altra compagnia aerea. Inoltre, American offrirà l’unico servizio diretto invernale che collega Missoula, Montana (MSO), con ORD. Quest’inverno American offrirà oltre 70 voli giornalieri verso le migliori località dove i viaggiatori potranno sciare. Decidere tra la pista perfetta o l’onda perfetta può essere una scelta difficile, ma viaggiare con American Airlines offre l’opportunità di fare entrambe le cose. La programmazione invernale di American Airlines include già nuovi voli da ORD a Honolulu (HNL); da DFW a Kona, Hawaii (KOA); da LAX a Brisbane, Australia (BNE); e quattro voli giornalieri record tra Miami (MIA) e Buenos Aires, Argentina (EZE). American Airlines offre il maggior numero di voli verso il maggior numero di destinazioni di qualsiasi altra compagnia aerea dagli Stati Uniti al Messico, ai Caraibi e all’America Latina”, conclude American.