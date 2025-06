Per l’inverno 2025 Volotea rafforza i voli da Verona con due nuove rotte per la Spagna

Volotea si prepara a una stagione invernale ricca di novità per la sua base operativa veronese. Infatti, la compagnia aerea annuncia due nuovi collegamenti in partenza il prossimo inverno dall’aeroporto Catullo di Verona: Siviglia e Bilbao.

“Queste due nuove rotte si aggiungono ai collegamenti già attivi verso la Spagna – Madrid e Barcellona – portando così a quattro le destinazioni spagnole raggiungibili direttamente dallo scalo veneto. Il vettore conferma, quindi, la propria presenza presso la base di Verona, rispondendo alla crescente domanda di connettività verso destinazioni internazionali di grande richiamo.

I passeggeri veronesi potranno volare verso Siviglia, capoluogo andaluso noto per il suo patrimonio artistico e la sua vivace atmosfera culturale, due volte a settimana, il giovedì e la domenica. Il collegamento sarà attivo a partire dal 6 novembre e fino al 14 dicembre 2025, per poi riprendere il 12 febbraio e proseguire fino al 26 marzo 2026, permettendo così di scoprire il fascino della città in autunno e in inverno.

Il collegamento verso Bilbao, cuore pulsante dei Paesi Baschi e meta perfetta per una vacanza natalizia tra arte, gastronomia e natura, sarà operato sabato 6 e martedì 9 dicembre 2025, in occasione del ponte dell’Immacolata, e dal 19 dicembre al 6 gennaio, con due frequenze alla settimana, il martedì e venerdì, coprendo così tutto il periodo delle festività natalizie”, afferma Volotea.

“Con l’avvio dei nuovi collegamenti per Siviglia e Bilbao arricchiamo ulteriormente la nostra offerta da Verona, offrendo nuove opportunità di viaggio in momenti strategici come il ponte dell’Immacolata e le festività natalizie”, ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. “La stagione invernale diventa così un’occasione perfetta per scoprire mete autentiche con il comfort e la comodità dei nostri voli diretti. Verona resta una base chiave per Volotea, dove continuiamo a investire con entusiasmo, consapevoli dell’alto livello di soddisfazione espresso dai nostri clienti e del valore strategico del territorio”.

“Per l’aeroporto Catullo, la Spagna rappresenta il terzo mercato internazionale, con oltre 260mila passeggeri gestiti negli ultimi dodici mesi, pari al 7% del traffico complessivo dello scalo. Con l’introduzione dei voli su Siviglia e Bilbao, salgono complessivamente a quattro le città spagnole collegate da Volotea con Verona”, ha affermato Camillo Bozzolo, Direttore Sviluppo Aviation del Gruppo SAVE. “La compagnia, che ha base al Catullo, si dimostra ancora una volta strategica per l’apertura di nuove rotte che intercettano le esigenze del bacino d’utenza dell’aeroporto”.

“L’impegno di Volotea per offrire un’esperienza di viaggio eccellente trova conferma nei dati di soddisfazione dei clienti. La compagnia ha registrato a Verona un Net Promoter Score (NPS, l’indicatore di riferimento usato dal settore per misurare la soddisfazione dei clienti) complessivo di 61.3 punti, che raggiunge i 66.8 punti tra i clienti Megavolotea. Anche il tasso di raccomandazione da parte dei passeggeri è estremamente positivo: 94.3% per il totale dei clienti e ben 96.4% tra i Megavolotea, confermando ulteriormente la qualità del servizio e il gradimento per l’esperienza di volo.

Inoltre, ottimo è anche il dato relativo alla puntualità: a Verona, Volotea ha chiuso l’ultimo periodo con un OTP15 del 91%, valore che misura i voli arrivati entro 15 minuti dall’orario previsto, dimostrando grande affidabilità operativa”, prosegue Volotea.

“Nel 2025, Volotea collegherà Verona con 16 destinazioni: 8 in Italia (Alghero, Cagliari, Catania, Lampedusa, Olbia, Palermo, Pantelleria, Salerno); 1 in Francia (Parigi Orly); 2 in Grecia, (Heraklion, Zante); 1 in Repubblica Ceca (Praga); 4 in Spagna (Barcellona, Bilbao – novità 2025, Madrid, Siviglia – novità 2025)”, conclude Volotea.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)