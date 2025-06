Wizz Air ora accetta American Express

Wizz Air ha annunciato di accettare American Express (Amex) come metodo di pagamento per la prenotazione dei voli e per gli acquisti a bordo, offrendo così maggiore flessibilità e praticità ai clienti business e leisure.

“In linea con l’iniziativa Customer First Compass della compagnia, Wizz Air continua a espandere il proprio ecosistema di pagamento per soddisfare le esigenze di una clientela in continua crescita e sempre più diversificata. L’integrazione di Amex consente ai viaggiatori che preferiscono utilizzare la propria carta American Express (anche chi viaggia per affari) in Italia e oltre di prenotare facilmente i voli o pagare i servizi utilizzando il metodo a loro più congeniale.

Accogliere il potere di spesa dei fedeli titolari di una carta American Express si integra perfettamente nella più ampia strategia di innovazione digitale di Wizz Air, che mira a semplificare l’esperienza di prenotazione e viaggio per oltre 70 milioni di passeggeri all’anno.

Per American Express, l’accordo con Wizz Air si aggiunge alla rete di accettazione esercenti in rapida espansione del brand e significa che i pagamenti Amex sono ora accettati da tutte le principali compagnie aeree in Europa. Tutti i servizi Wizz Air, dai biglietti aerei ai prodotti offerti a bordo, sono ora acquistabili con Amex tramite il sito wizzair.com e l’app ufficiale WIZZ. Offerte e sconti esclusivi saranno inoltre presto disponibili per i titolari di una carta American Express tramite la piattaforma Amex Offers“, afferma Wizz Air.

Ian Malin, Chief Financial Officer di Wizz Air, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di offrire American Express come opzione di pagamento ai nostri passeggeri in tutta Europa. Molti dei passeggeri che viaggiano per lavoro preferiscono Amex, e questo consente loro di usufruire delle nostre tariffe ultra convenienti e della nostra ampia rete di collegamenti con maggiore facilità e flessibilità. American Express è un marchio di fiducia globale nei pagamenti e questa integrazione riflette il nostro impegno continuo nel soddisfare le esigenze in evoluzione dei nostri clienti, garantendo transazioni più fluide in ogni fase del viaggio con Wizz Air”.

Dan Edelman, Direttore Generale UK, Merchant Services di American Express, ha aggiunto: “Il nostro obiettivo è assicurarci che i titolari della nostra carta possano utilizzarla ovunque desiderino, soprattutto durante i viaggi. Siamo quindi lieti che American Express sia ora accettata da Wizz Air, una delle principali compagnie aeree low-cost in Europa. Questo accordo offre ai nostri clienti maggiore flessibilità e vantaggi, sia nella prenotazione dei voli che negli acquisti a bordo, rafforzando ulteriormente la nostra presenza nel settore aereo europeo”.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)