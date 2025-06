Tecnam: traguardo storico per Air Taxi con il P2010 TDI

Tecnam informa: “Air Taxi, gestita da Aviation Connectivity & Infrastructure Developers Pvt. Ltd., ha raggiunto un traguardo storico nell’aviazione regionale raggiungendo un utilizzo giornaliero senza precedenti della sua flotta di velivoli Tecnam P2010 TDI.

Dall’agosto 2023, Air Taxi ha impiegato 8 velivoli Tecnam P2010 TDI nelle regioni indiane meno servite, nell’ambito del programma UDAN (Ude Desh ka Aam Nagrik) del governo indiano. Questi velivoli all’avanguardia hanno volato in media 11 ore al giorno, sette giorni su sette, rendendo Air Taxi il più grande operatore giornaliero di Tecnam P2010 TDI al mondo”.

“I velivoli Tecnam P2010 TDI di Air Taxi hanno solcato la nebbia mattutina, trasportando sogni e destinazioni negli angoli più remoti dell’India”, ha dichiarato Varun Suhag, Managing Director of Air Taxi. “Dall’agosto 2023, la nostra missione è quella di connettere ciò che non è connesso, colmando le lacune e promuovendo un vero progresso. Con ogni volo, non trasportiamo solo passeggeri, ma portiamo avanti la promessa di un’India meglio connessa”.

“Siamo estremamente orgogliosi degli straordinari risultati operativi di Air Taxi”, ha dichiarato Walter Da Costa, Chief Sales Officer, Tecnam. “Il loro successo con il P2010 TDI è un perfetto esempio di come un velivolo moderno ed efficiente possa favorire una connettività aerea regionale sostenibile. L’impegno di Air Taxi dimostra che l’aviazione può essere sia di impatto che responsabile”.

“Il Tecnam P2010 TDI ha dimostrato di essere un punto di svolta nell’aviazione regionale, offrendo un’eccezionale capacità di carico, risparmio di carburante, velocità di crociera e comfort per i passeggeri. In qualità di ente di addestramento (ATO/FTO) e operatore regionale di linea, Air Taxi si trova in una posizione unica per massimizzare l’utilità e la portata di questo velivolo monomotore di nuova generazione”, conclude Tecnam.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)