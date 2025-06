EASA ed EUROCONTROL rafforzano la partnership in materia di sostenibilità e cooperazione civile-militare

Il 26 giugno 2025, l’European Union Aviation Safety Agency (EASA) Executive Director, Florian Guillermet e l’ EUROCONTROL Director General, Raúl Medina, hanno firmato un emendamento al Memorandum of Cooperation (MoC) tra le due organizzazioni, rafforzando ulteriormente la solida partnership EASA-EUROCONTROL in materia di sostenibilità e cooperazione.

“La solida e duratura cooperazione tra EASA ed EUROCONTROL copre aree chiave di reciproco interesse, che vanno dalla sicurezza e innovazione all’efficienza e sostenibilità, tutte volte a garantire il funzionamento ottimale dell’European aviation safety system.

Dalla sua firma originale nel 2021, il MoC si è evoluto in modo significativo. L’EASA-EUROCONTROL Joint Work Programme e il Technical Cooperation Office (TeCO) sono diventati motori chiave per il raggiungimento di obiettivi condivisi in materia di sustainable aviation and air traffic management (ATM). Questa partnership ha rafforzato le sinergie tra i team tecnici e scientifici di entrambe le organizzazioni attraverso scambi regolari di informazioni, dati, conoscenze e competenze.

Nell’aprile 2024 il MoC è stato ampliato per includere nuovi settori: training, cybersecurity, research & innovation, così come communication, navigation and surveillance (CNS)”, afferma il comunicato.

“Questa ultima modifica al MoC si basa su tali progressi e si concentra su:

Aviation Sustainability

– Promuovere l’attuazione dell’EASA-EUROCONTROL Joint Work Programme.

– Supportare le politiche ambientali e la resilienza climatica, integrando lo sviluppo di environmental impact assessment and modelling tools.

– Facilitare l’integrazione di nuovi aviation entrants nell’European network.

– Organizzare workshop congiunti ed eventi per le parti interessate.

Civil-Military Cooperation

– Rafforzare la collaborazione in airspace design and civil-military air traffic management (ATM) performance.

– Promuovere il SESAR Joint Undertaking developments e supportare l’integrazione di remotely-piloted aircraft systems (RPASs) and high-airspace operations (HAOs).

– Rafforzare ATM security, crisis coordination and infrastructure resilience attraverso civil-military consultation, cooperation platforms e altro”, conclude il comunicato.

(Ufficio Stampa EASA)