Diamond Aircraft celebra la prima consegna di un nuovo aereo in Croazia dal 2011

Diamond Aircraft annuncia la consegna di un nuovo DA40 NG in Croazia, il primo nuovo aereo Diamond venduto nel Paese in quasi 15 anni. L’aereo è stato consegnato ad Aviotrade d.o.o., Diamond Aircraft national sales partner in Croazia.

“Questa consegna importante rilancia la presenza di Diamond nel mercato croato, dopo l’ultima consegna di un nuovo velivolo da parte di Aviotrade d.o.o. nel 2011: un DV20 Katana al Croatian Aviation Training Center (HZNS), un’unità organizzativa della Faculty of Transport Sciences in Zagreb”, afferma Diamond Aircraft.

“Siamo lieti di vedere il brand Diamond espandersi nella nostra vicina Croazia e ci congratuliamo con Aviotrade per il suo nuovo velivolo”, ha dichiarato Jane Wang, Director of Sales, Marketing, and Flight Operations at Diamond Aircraft Austria. “Il DA40 è l’aereo perfetto per l’addestramento al volo e per l’uso privato, soprattutto in un paese come la Croazia e nella regione circostante. Siamo entusiasti che gli appassionati di Diamond in Croazia possano nuovamente godere dell’esperienza di volare su un nuovissimo Diamond”.

Rajko Rauš, Director of Aviotrade d.o.o., ha ricevuto l’aereo all’inizio di quest’anno presso la sede centrale di Diamond Aircraft a Wiener Neustadt. Questo DA40 NG si unisce a una piccola ma importante flotta di Diamond operanti in Croazia: alcuni DV20, tra cui quello ancora in uso presso l’Università di Zagabria, diversi DA40 e un DA42.

“Siamo lieti di presentare questo splendido aereo in Croazia: sta già suscitando un grande interesse positivo nella comunità aeronautica croata”, ha dichiarato Rauš. “È un privilegio portare il primo nuovo Diamond Aircraft in Croazia dopo così tanti anni”.

“Aviotrade prevede di lanciare un tour dimostrativo a livello nazionale nei prossimi mesi, offrendo agli appassionati di aviazione e ai potenziali clienti in tutta la Croazia l’opportunità di provare in prima persona il DA40 NG. Ciò avverrà in collaborazione con la Austria-based flight training organization Montana Training OG, che fornisce il quadro didattico e organizzativo per lo standardization training of instructors e il differences training per clienti e piloti interessati”, prosegue Diamond Aircraft.

Hans Friedrich Gaida, Director of Montana Training, active airline captain, flight instructor and head of training, ha sottolineato il potenziale addestrativo del velivolo: “Il DA40 NG è lo strumento ideale per le nostre future attività di addestramento e dimostrazione. Dalla compatibilità di flotta con il DA42 alla disponibilità di dispositivi di simulazione ottimizzati, soddisfa tutti i requisiti, dall’addestramento per principianti a quello professionale avanzato. Il DA40 NG combina un motore efficiente con un airframe affidabile, collaudato e sicuro, il tutto con bassi costi operativi”.

“Equipaggiato con un 168hp Austro Engine AE300 turbocharged diesel engine, il DA40 NG è dotato di un ECU single-lever control system e funziona con Jet A-1, offrendo convenienza e sostenibilità”, conclude Diamond Aircraft.

