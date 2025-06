Embraer firma un maintenance contract con CommuteAir per le sue nuove Dallas-Fort Worth MRO facilities

Embraer ha annunciato oggi un nuovo maintenance contract con CommuteAir per le sue nuove strutture dedicate alla Commercial Aviation presso Perot Field Alliance Airport in Fort Worth, Texas.

“L’accordo è stato siglato con CommuteAir e prevede la manutenzione, la riparazione e la revisione degli aeromobili Embraer che operano nella flotta di CommuteAir“, afferma Embraer.

“CommuteAir è lieta di rafforzare la sua partnership con Embraer avviando heavy airframe maintenance presso la sua nuova struttura di Fort Worth”, ha dichiarato Lon Ziegler, CommuteAir Vice President of Technical Operations. “Collaborando con il nostro aircraft OEM, supporteremo il nostro obiettivo di garantire la massima affidabilità per la nostra ERJ145 fleet”.

“Questo contratto con CommuteAir rappresenta un traguardo importante per Embraer. Forniremo a CommuteAir il miglior supporto possibile e ridurremo i tempi di inattività. Abbiamo un rapporto di lunga data con CommuteAir e oggi iniziamo un nuovo capitolo con questa nuova struttura. Siamo entusiasti di dare il benvenuto a CommuteAir qui al Perot Field Alliance Airport”, afferma Frank Stevens, Vice President MRO Services, Embraer Services & Support.

“In collaborazione con la città di Fort Worth e lo Stato del Texas, Embraer ha avviato martedì le operazioni in un hangar esistente, mentre è in corso la costruzione di un secondo hangar, il cui completamento è previsto per il 2027 (leggi anche qui). Con le nuove strutture, si prevede che la capacità di Embraer di servire i clienti aumenterà considerevolmente negli Stati Uniti, con un aumento del 53% in tutto il Paese”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)