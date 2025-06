Embraer apre le Dallas-Fort Worth MRO facilities per servire la commercial jets fleet negli Stati Uniti e oltre

Embraer ha inaugurato le sue nuove Commercial MRO facilities presso Perot Field Alliance Airport in Fort Worth, Texas.

“In collaborazione con la città di Fort Worth e lo Stato del Texas, Embraer inizierà le operazioni in un hangar esistente, mentre ne costruirà un secondo, il cui completamento è previsto per il 2027.

Con le nuove strutture, si prevede che la capacità di Embraer di servire i propri clienti aumenterà considerevolmente negli Stati Uniti, con un incremento del 53% in tutto il Paese. L’investimento raggiungerà i 70 milioni di dollari e si prevede la creazione di circa 250 nuovi posti di lavoro nel settore dell’aviazione in Texas“, afferma Embraer.

“Siamo entusiasti di unirci a Embraer per celebrare l’avvio dell’espansione delle sue attività presso Perot Field Fort Worth Alliance Airport. La missione di Hillwood presso AllianceTexas è quella di attrarre aziende di livello mondiale e creare nuovi posti di lavoro nella nostra regione, ed Embraer sta facendo proprio questo. La loro espansione graduale e il loro investimento a Fort Worth sottolineano la forza delle nostre partnership e la posizione di Fort Worth come centro di eccellenza aerospaziale”, afferma Bill Burton, Executive Vice President for Hillwood.

“L’apertura della nuova Embraer facility è solo l’ultimo esempio di come Fort Worth sia il luogo ideale per avviare, costruire o espandere un’attività”, ha dichiarato Robert Allen, President and CEO of the Fort Worth Economic Development Partnership. “Fort Worth è stata dichiarata Aviation Capital of Texas dal Governatore e questo annuncio lo dimostra. Questa nuova facility presso Alliance consentirà a Embraer di incrementare le sue attività aeronautiche e di creare centinaia di nuovi posti di lavoro nella nostra area. È un successo per Embraer e per Fort Worth”.

“Siamo entusiasti di avviare le operazioni presso la nostra nuova MRO facility in Fort Worth. Il supporto della città di Fort Worth, della contea di Denton e dello Stato del Texas è stato essenziale per l’avvio di questa attività. Continueremo a lavorare per espandere la capacità, le competenze e la presenza di Embraer negli Stati Uniti”, afferma Frank Stevens, Vice President Global MRO Centers, Embraer Services & Support.

“Il nuovo Fort Worth service center è il 13° Embraer Owned Service Center, tra gli oltre 80 Authorized Service Centers in tutto il mondo”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)