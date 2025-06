News Brevi – 27.06.2025

ENIT: NUOVO VOLO DIRETTO MALPENSA – RIYADH OPPORTUNITÀ STRATEGICA PER TURISMO E VIAGGI D’AFFARI – È operativo da ieri il volo diretto Flynas che collega Milano Malpensa alla capitale saudita Riyadh (leggi anche qui). Un segnale strategico che avvicina Italia e Arabia Saudita, offrendo nuove opportunità a turisti e a chi viaggia per affari. Tra le istituzioni presenti anche ENIT S.p.A. rappresentata dall’AD Ivana Jelinic, che ha espresso la propria soddisfazione per questo nuovo servizio: “Continuiamo a promuovere nuove mete e nuove destinazioni, in tutte le stagioni dell’anno, valorizzando al meglio le potenzialità del nostro Paese. Per attrarre turisti e ospitare grandi eventi internazionali, sono strategiche le infrastrutture e fondamentali i trasporti. Per questo motivo considero importante questo nuovo collegamento diretto, che contribuirà alla crescita degli arrivi verso le nostre città. Turisti alto spendenti, infatti, provenienti dall’Arabia Saudita, come ha dimostrato il primo arrivo a Malpensa, che potranno scoprire le bellezze della Lombardia e da qui girare l’Italia, investendo nelle nostre strutture e contribuendo attivamente a generare un indotto positivo per il settore del turismo e non solo”. “Servizio strategico anche alla luce degli ultimi dati rilevati da ENIT: nei primi 5 mesi del 2025 gli arrivi aeroportuali dall’Arabia Saudita verso l’Italia sono stati circa 30 mila (soggiorni con almeno una notte), in aumento del +5,8% su gennaio-maggio 2024. A conferma della natura prevalentemente turistica di questi spostamenti, circa l’85% dei viaggiatori sauditi arriva in Italia per motivi di vacanza (+3,4%). Da Riyadh partiti circa 11mila passeggeri, registrando un incremento del +5,9%. Numeri che mostrano, dunque, le potenzialità del nuovo collegamento aereo. Per i prossimi sei mesi (giugno–novembre 2025), si prevede un incremento del +7,9% degli arrivi aeroportuali in Italia provenienti dall’Arabia Saudita. Nel 2024, la spesa turistica complessiva dei viaggiatori provenienti dall’Arabia Saudita in Italia ha raggiunto i 517 milioni di euro, registrando un incremento del 13%”, conclude ENIT.

WORKSHOP PER IL PERSONALE PROFESSIONISTA-INFRASTRUTTURALE ENAC – Si è svolta il 26 giugno, presso la sede centrale Enac, la prima delle due Giornate di condivisione del personale professionista-infrastrutturale dell’Ente, avviata con i saluti di benvenuto del Presidente Pierluigi Di Palma. Il meeting, organizzato dalla Direzione Centrale Coordinamento Territoriale e Diritti del Passeggero guidata dall’Avv. Fabio Marchiandi, ha riunito una platea di professionisti che operano presso le Direzioni Territoriali Enac dislocate a livello nazionale. Occasione per confrontarsi sulle sfide future connesse alle infrastrutture e alla capacità aeroportuali e per condividere idee e approcci metodologici, in un’ottica di armonizzazione ed efficientamento procedurale. Nei suoi saluti istituzionali, il Presidente Enac Di Palma ha espresso soddisfazione per le qualificate professionalità che, con passione e dedizione, concorrono all’expertise dell’Ente, che riscuote riconoscimenti a livello nazionale e internazionale. In tal senso, il rafforzamento dei presidi territoriali e la recente stagione di assunzioni sono l’espressione di un’amministrazione fondata sulla valorizzazione del suo patrimonio umano, autentico motore dell’aviazione civile. L’Enac, sintesi di un complesso sistema pubblico-privato, si è dotato, infatti, di una riserva professionale sfaccettata e di alto livello che sta realizzando il futuro del trasporto aereo, secondo la sua mission orientata ai principi di sicurezza, innovazione, sostenibilità e tutela dei passeggeri, con particolare attenzione ai PRM. I lavori, articolati in relazioni tecniche e laboratori, hanno ospitato, in apertura, gli interventi del Direttore Centrale Enac Coordinamento Territoriale e Diritti del Passeggero, Avv. Fabio Marchiandi, e del suo Vice nonché Direttore Standardizzazione, Operatività e Sviluppo Aeroportualità Regionale Ing. Davide Drago.

SUNEXPRESS ED EUROWINGS LANCIANO UN CODESHARE AGREEMENT – Eurowings informa: “Giusto in tempo per la stagione estiva, Eurowings e SunExpress, una joint venture tra Lufthansa e Turkish Airlines, stanno espandendo la loro rete di rotte con un bilateral codeshare agreement: da luglio, i primi voli Eurowings per la Turchia (inclusi Samsun, Kayseri e Çukurova) saranno prenotabili anche con numeri di volo SunExpress. I voli SunExpress per Antalya seguiranno in seguito con i numeri di volo Eurowings”

ETIHAD SI PREPARA AD ACCOGLIERE OLTRE SETTE MILIONI DI VIAGGIATORI QUESTA ESTATE – Etihad Airways si prepara ad accogliere oltre sette milioni di ospiti allo Zayed International Airport durante il periodo di punta estivo. Shaeb Alnuaimi, Etihad’s Director of Airport Operations, ha dichiarato: “Non vediamo l’ora di accogliere milioni di ospiti allo Zayed International Airport in partenza per le loro vacanze estive, compresi coloro che volano sulle nostre rotte stagionali per Malaga, Antalya, Santorini, Nizza e Mykonos. In ogni fase del viaggio, ci impegniamo a offrire i più elevati standard di sicurezza, comfort e servizio. Che si tratti della nostra flotta moderna, di un’ospitalità pluripremiata o di esperienze di viaggio studiate nei minimi dettagli, i nostri ospiti possono aspettarsi un viaggio tranquillo e piacevole fin dal momento del check-in”. “Rimanere informati è fondamentale durante i periodi di maggiore affluenza. Gli ospiti possono accedere facilmente alle informazioni di volo più aggiornate tramite la Manage My Booking section su etihad.com o tramite l’app mobile, dove possono visualizzare o modificare i dettagli del volo, selezionare i posti e accedere a vari altri servizi. Per evitare possibili code, si consiglia vivamente agli ospiti di arrivare in aeroporto almeno quattro ore prima della partenza durante i periodi di punta. Per maggiore comodità, Etihad offre diverse opzioni di check-in anticipato: il check-in online apre 30 ore prima della partenza ed è disponibile su etihad.com o tramite l’app mobile. Dopo aver effettuato il check-in online, gli ospiti possono utilizzare i numerosi punti di deposito bagagli automatici presso il terminal, che consentono loro di pesare ed etichettare i bagagli e ritirare la carta d’imbarco in meno di un minuto. Sono disponibili anche diverse check-in and bag-drop facilities fuori dall’aeroporto. Per la massima comodità, gli ospiti possono iniziare il loro viaggio con il check-in a domicilio tramite MORAFIQ, disponibile fino a cinque ore prima della partenza. A partire da 185 AED, questo servizio include il check-in dei bagagli, la scelta del posto e la consegna a domicilio delle carte d’imbarco. Al ritorno ad Abu Dhabi, il servizio Land & Leave offre un’esperienza di arrivo impeccabile. Gli ospiti possono proseguire direttamente verso la loro destinazione mentre MORAFIQ consegna i loro bagagli a qualsiasi indirizzo di Abu Dhabi entro tre ore dall’atterraggio. Questi servizi possono essere prenotati tramite l’app o il sito web di MORAFIQ. Durante il periodo di punta delle vacanze, sono disponibili opzioni di comfort aggiuntive per i viaggiatori che desiderano acquistare su etihad.com. L’opzione Economy Extra Legroom offre più spazio per distendersi, mentre l’opzione Neighbour-free Seat può essere selezionata almeno 72 ore prima della partenza. Gli ospiti possono inoltre migliorare la loro esperienza pre-volo con l’accesso alle Lounge di First e Business Class, acquistabile fino a 90 minuti prima della partenza”, afferma Etihad. “Gli ospiti di Economy Class possono portare con se 7 kg di bagaglio a mano, mentre gli ospiti di First e Business Class possono portare fino a 12 kg. Il bagaglio a mano non deve superare le dimensioni di 56 cm di altezza, 36 cm di profondità e 23 cm di larghezza. È possibile acquistare ulteriore franchigia bagaglio registrato a tariffe speciali tramite il sito web o l’app mobile di Etihad prima della partenza. I viaggiatori diretti negli Stati Uniti devono effettuare il check-in al Terminal A almeno quattro ore prima del volo. Gli ospiti di First, Business e The Residence devono presentarsi all’ US Customs and Border Protection (CBP) Preclearance facility 90 minuti prima della partenza, mentre tutti gli altri ospiti devono presentarsi due ore prima della partenza. Il servizio chiude un’ora prima della partenza del volo. Per maggiori informazioni consultare www.etihad.com“, conclude Etihad.

IL TORNEO 6 NAZIONI DECOLLA CON VOLOTEA: COLLEGAMENTI SPECIALI DA VENEZIA E ROMA FIUMICINO – Volotea lancia due collegamenti speciali per volare a Lille in occasione del big match Francia–Italia del Torneo 6 Nazioni, in programma il prossimo 22 febbraio. I voli partiranno da Venezia e da Roma Fiumicino, con andata prevista per sabato 21 febbraio 2026 e rientro, su entrambi gli aeroporti italiani, martedì 24 febbraio 2026: un’opportunità pensata per tutti i tifosi che desiderano vivere dal vivo l’evento sportivo e sostenere gli Azzurri sugli spalti dello Stadio Pierre-Mauroy. Con questa iniziativa, Volotea consolida il proprio ruolo di vettore attento alle esigenze dei viaggiatori leisure, proponendo soluzioni di viaggio dirette e perfettamente allineate al calendario dei grandi eventi europei. I voli per Lille rappresentano un’opzione ideale per i passeggeri che vogliono combinare sport, turismo e comfort, beneficiando del servizio Volotea apprezzato per puntualità e qualità a bordo. “Abbiamo voluto offrire ai tifosi italiani due alternative comode e dirette per raggiungere Lille in occasione del match del 6 Nazioni”, dichiara Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. “Con voli in partenza da Venezia, dove è nata la nostra prima base, e da Roma Fiumicino, snodo centrale in Italia, rispondiamo alla domanda di mobilità legata agli eventi sportivi e rafforziamo il nostro impegno a rendere il viaggio parte integrante dell’esperienza”. Per offrire la massima flessibilità ai passeggeri e venire incontro alle diverse esigenze di viaggio, Volotea ha predisposto un operativo dedicato da ciascun aeroporto. Da Venezia si decolla sabato 21 febbraio alle 13:55 con arrivo a Lille alle 15:45; per il rientro di martedì 24 febbraio, la compagnia ha messo in operativo voli una comoda opzione pomeridiana, con partenza alle 15:10 e arrivo alle 17:00. Da Roma Fiumicino, il 21 febbraio si parte alle 19:10 con arrivo alle 21:25. Il rientro del 24 febbraio prevede la partenza da Lille alle 09:25 con arrivo a Roma alle 11:40.

AIRBUS: MIGLIORARE LA PRODUZIONE E PROTEGGERE LE PERSONE CON GLI ESOSCHELETRI – Gli esoscheletri sono una realtà sulle final assembly lines degli aerei Airbus, dove riducono l’affaticamento dei lavoratori e contribuiscono a prevenire disturbi muscoloscheletrici. “La produzione di aeromobili comporta intrinsecamente un lavoro fisicamente impegnativo per chi lavora sulle linee di assemblaggio finale. Poiché la sicurezza è sempre la massima priorità, Airbus si impegna a ricercare costantemente soluzioni per ridurre l’affaticamento degli operatori e il rischio di infortuni, oltre a migliorare il comfort. Una di queste soluzioni, attualmente in fase di studio presso Airbus, sono gli esoscheletri, dispositivi indossabili che fungono da scheletro esterno per l’operatore, fornendo un supporto aggiuntivo e alleviando la pressione sui muscoli. Mentre gli esoscheletri nei film appaiono come potenti supporti multifunzionali in grado di svolgere qualsiasi compito, la maggior parte degli esoscheletri industriali è progettata specificamente per supportare una singola parte del corpo o per assistere in un tipo specifico di compito. Nonostante l’entusiasmante aspetto fantascientifico degli esoscheletri, all’inizio degli anni 2000 gli operatori sanitari nutrivano notevoli dubbi al riguardo, a causa della mancanza di dati e delle preoccupazioni relative al fatto che i dispositivi potessero semplicemente spostare i punti critici. I primi esoscheletri erano inoltre ingombranti e spesso alimentati, il che significava che richiedevano batterie pesanti che li rendevano meno confortevoli”, afferma Airbus. “Tuttavia, negli ultimi cinque anni, diversi sviluppi positivi hanno portato a un cambio di prospettiva. In primo luogo, gli studi dell’INRS (French National Research and Safety Institute) e del suo omologo canadese, l’IRSST, hanno fornito indicazioni sull’impiego degli esoscheletri nelle aree di lavoro e sui benefici che possono apportare. Ciò ha supportato i dati di benchmarking di altri settori sull’uso efficace degli esoscheletri, e si è verificato in un momento in cui i dispositivi stavano diventando più leggeri e facili da regolare. Anche l’attenzione per scopi industriali si è spostata dagli esoscheletri alimentati a quelli passivi, ovvero puramente meccanici, che non richiedono batterie. Nonostante questi risultati positivi, nessuno in Airbus è costretto a utilizzare un esoscheletro se non lo desidera. L’azienda considera questi dispositivi come l’ultima risorsa quando altre soluzioni ergonomiche – riduzione dei carichi, rotazione delle attività, dispositivi di assistenza e altro – non sono fattibili o sufficienti. Pertanto, l’attuale programma pilota è operativo su base volontaria, con la scelta di utilizzare un esoscheletro a discrezione dell’operatore. Airbus sta adottando un approccio cauto, incentrato sugli operatori e basato sui dati per integrare gli esoscheletri nei propri processi. Nell’ambito del programma pilota, 118 esoscheletri sono attualmente in fase di test presso Airbus in Francia, Spagna e Canada, con ulteriori campagne di test previste per Germania, Regno Unito e Stati Uniti nei prossimi mesi. Ogni esoscheletro viene testato in loco da un singolo operatore per due o tre mesi, che esegue le attività sia con che senza l’esoscheletro per confrontare i dati. Forniscono inoltre feedback regolari tramite questionari”, prosegue Airbus. “Questi risultati sono molto soddisfacenti”, afferma la Dott.ssa Delphine Bouvet, che ha guidato lo studio in Airbus. “Confermano che un esoscheletro può in alcuni casi fornire supporto e comfort all’operatore, riducendo al contempo la difficoltà di alcune attività”. “Questo è solo l’inizio per gli esoscheletri in Airbus. Con il perfezionamento dei protocolli e la raccolta di feedback, l’azienda può pianificare meglio la logistica di un’implementazione su larga scala e collaborare con i fornitori per migliorare gli esoscheletri esistenti per scopi aerospaziali, basandosi sul feedback degli operatori. Gli esoscheletri costituiranno una parte fondamentale nella più ampia strategia ergonomica di Airbus, integrando i miglioramenti apportati da altre soluzioni come FlexTrack robots, zero-gravity arms, collaborative robots come CABI, un marking robot che riduce il tempo in ginocchio degli operatori”, conclude Airbus.

SAAB RICEVE UN ORDINE DALLA DANIMARCA – Saab ha ricevuto un ordine per il suo Combat Training Centre dalla Danish Defence Acquisition and Logistics Organisation. L’ordine ha un valore di 680 milioni di corone svedesi e le consegne avverranno nel periodo 2025-2027. “Con questa consegna, la Danimarca avrà uno dei Combat Training Centres più moderni e flessibili d’Europa, su misura per le esigenze di oggi e di domani. Siamo entusiasti di contribuire alla costruzione di questo futuro”, afferma Joakim Alhbin, head of Saab’s business unit Training and Simulation.

LOCKHEED MARTIN COMPLETA L’AQUISIZIONE DELL’AMENTUM RAPID SOLUTIONS PORTFOLIO – Lockheed Martin ha concluso l’acquisizione del Rapid Solutions business di Amentum, una engineering and technology solutions company. “Siamo entusiasti di dare ufficialmente il benvenuto a Rapid Solutions nel team di Lockheed Martin”, ha dichiarato Robert Lightfoot, president of Lockheed Martin Space. “La sua forza lavoro altamente qualificata e la key radar and payload technology svolgeranno un ruolo fondamentale nella capacità di Lockheed Martin di anticipare le esigenze dei clienti e mantenere l’infrastruttura per la sicurezza nazionale”. “In qualità di multi-domain provider of space and airborne mission capabilities che includono intelligence, surveillance and reconnaissance technologies, il Rapid Solutions portfolio consolida la capacità di Lockheed Martin di aiutare i clienti ad affrontare al meglio il threat potential. I Lockheed Martin space-based systems, in combinazione con le space and air radar capabilities di Rapid Solutions, rispondono a una significativa esigenza di missione nell’ambito dell’architettura Golden Dome for America, per fornire ai clienti una consapevolezza critica e un vantaggio decisionale”, conclude Lockheed Martin.

IL REGNO UNITO ACQUISIRA’ 12 NUOVI F-35A – Il comunicato stampa di GOV.UK afferma: “Il Regno Unito acquisterà 12 nuovi F-35A e si unirà alla NATO dual capable aircraft nuclear mission, con un importante contributo alla sicurezza nazionale. Il Primo Ministro ha annunciato al vertice NATO che il Regno Unito intende acquistare almeno una dozzina di questi dual capable aircraft, in grado di trasportare sia armi nucleari che convenzionali. La decisione sosterrà 20.000 posti di lavoro nel programma F-35 nel Regno Unito, con il 15% della supply chain globale per i jet basata in Gran Bretagna, promuovendo posti di lavoro altamente qualificati e opportunità per i lavoratori e generando un defence dividend in tutto il paese. I nuovi jet saranno basati presso RAF Marham, con il governo che prevede di acquistare 138 F-35 per tutta la durata del programma. L’acquisto di 12 F-35A anziché 12 F-35B, nell’ambito del prossimo pacchetto di acquisti, consentirà ai contribuenti un risparmio fino al 25% per aereo”. Il Primo Ministro Keir Starmer ha dichiarato: “In un’epoca di radicale incertezza non possiamo più dare per scontata la pace, ed è per questo che il mio governo sta investendo nella nostra sicurezza nazionale, garantendo che le nostre Forze Armate abbiano gli equipaggiamenti di cui hanno bisogno e che le comunità in tutto il paese raccolgano i benefici del nostro defence dividend. Supportando 100 aziende in tutto il paese e oltre 20.000 posti di lavoro, questi F35 dual capable aircraft inaugureranno una nuova era per la nostra Royal Air Force e scoraggeranno le minacce ostili”. Da Samlesbury a Stevenage, aziende con sede nel Regno Unito come BAE Systems, Cobham, GE Aerospace, Honeywell, Martin Baker, MBDA, QinetiQ, Rolls Royce, Leonardo UK, Ultra Electronics ed EDM Limited svolgono tutte un ruolo fondamentale nella fornitura di stealth fighter jets (fonte: www.gov.uk).

JETBLUE: PAISLY ESPANDE IL SUO CRUISE PORTFOLIO – JetBlue informa: “Paisly, LLC, travel subsidiary and tech-enabled managed travel services company interamente controllata da JetBlue, ha annunciato l’espansione del suo cruise portfolio con l’aggiunta di quattro compagnie di crociera partner: Holland America Line, Cunard, Virgin Voyages e Oceania Cruises. Questo amplia significativamente l’offerta crocieristica esistente di Paisly e ne migliora la capacità di offrire esperienze di crociera più personalizzate e basate sulla fidelizzazione alla base clienti delle compagnie aeree partner. JetBlue Vacations è il primo marchio a beneficiare di questo inventario ampliato, offrendo ai propri clienti un portfolio crociere più ampio”. “Le crociere sono un settore che ha bisogno di una svolta, ed è esattamente ciò che Paisly sta offrendo”, ha dichiarato Jamie Perry, Presidente di Paisly. “Ampliando la nostra offerta di crociere e integrandola con il nostro motore di personalizzazione e gli strumenti di fidelizzazione, stiamo consentendo a JetBlue e ai futuri airline partner di offrire ai clienti un’esperienza più intelligente, semplice e gratificante”. “Questo inventario crociere ampliato prepara il terreno per la prossima collaborazione di Paisly con United Airlines, annunciata il mese scorso. A partire dall’estate 2026, Paisly inizierà a offrire ai clienti United offerte per crociere nell’ambito di un’iniziativa più ampia volta a offrire loro non-air products più personalizzati e in linea con i programmi fedeltà. I clienti United beneficeranno presto dello stesso supporto proattivo, della stessa personalizzazione e dell’integrazione con i programmi fedeltà già disponibili per i viaggiatori JetBlue, mentre i futuri partner aerei potranno offrire questa esperienza differenziata con i propri brand”, conclude JetBlue.

PILATUS AIRCRAFT: IMPORTANTE RISTRUTTURAZIONE PER IL SUO HEADQUARTERS – Pilatus Aircraft informa: “Pilatus è impegnata nella sua sede di Stans e sta pianificando una completa modernizzazione degli edifici obsoleti e inefficienti dal punto di vista energetico della sede centrale. I nuovi edifici consentiranno all’azienda di consolidare e ottimizzare le aree di produzione e amministrazione, contribuendo così allo sviluppo sostenibile e salvaguardando circa 2.500 posti di lavoro. La pianificazione sarà avviata in stretta collaborazione con il Comune di Stans e il Canton Nidwalden.. Le dimensioni dei nuovi edifici previsti sono attentamente adattate alla topografia e al paesaggio locale. La costruzione verticale faciliterà un migliore utilizzo del terreno disponibile. Di conseguenza, è improbabile che si renda necessaria un’ulteriore espansione della sede. L’ubicazione degli edifici adibiti a uffici, con altezze di 32, 36 e massimo 56 metri, è stata approvata come idonea per high-rise buildings nel Cantonal Development Plan del 2014. Gli edifici saranno progettati tenendo in debita considerazione la vicina area”. “Pilatus si concentra costantemente sulla sostenibilità in tutti i suoi edifici: la maggior parte è costruita con legno locale e calcestruzzo riciclato, soddisfa gli standard internazionali per l’edilizia sostenibile (LEED) ed è progettata per garantire un basso consumo energetico. Gli edifici si integrano in modo discreto e armonioso con l’ambiente naturale circostante. Grandi impianti fotovoltaici supportano la produzione di energia dell’azienda. Il progetto porterà anche a una significativa ottimizzazione in termini di accessibilità e mobilità. La fermata dell’autobus verrà trasferita da Kantonsstrasse a Pilatusstrasse. Allo stesso tempo, Pilatus incoraggerà i propri dipendenti a utilizzare mezzi pubblici ecocompatibili con contributi finanziari fino a 1.000 franchi svizzeri all’anno”, prosegue Pilatus Aircraft. “Il 26 novembre 2025, gli abitanti di Stans saranno invitati a votare su una modifica al Land Use Plan. In questa fase iniziale, Pilatus e i nostri circa 2.500 dipendenti desiderano ringraziare i cittadini per aver votato “Sì” e per aver quindi sostenuto l’ulteriore sviluppo sostenibile del nostro sito di Stans”, conclude Pilatus Aircraft.