Eurofighter: firmato a Roma il contratto tra NETMA e EUROJET per la fornitura del motore EJ200 all’Aeronautica Militare

Oggi pomeriggio, venerdì 27 giugno, presso le sale storiche di Palazzo Aeronautica a Roma, si è tenuta la firma di un contratto tra l’Agenzia NETMA, rappresentata dal General Manager Simon Ellard, ed il CEO di Eurojet Ralf Breiling, che segna l’avvio del programma di acquisizione di 54 nuovi motori EJ200 nell’ambito del programma di ammodernamento della flotta Eurofighter.

“L’evento ha visto la presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, dell’Ing. Pierfederico Scarpa, Strategy, Marketing e Sales Vice President di Avio Aero, del Direttore di Armaereo, Generale Ispettore Capo Giuseppe Antonio Lupoli e del Sottocapo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Generale di Divisione Aerea Giovanni Balestri.

Questa acquisizione permetterà di mantenere la consistenza della flotta nazionale di Eurofighter, garantendone l’adeguatezza, in termini di prestazioni, velocità ed efficienza, di fronte alle nuove minacce emergenti ed i complessi scenari”, afferma l’Aeronautica Militare.

“Il programma avrà inoltre un impatto positivo sull’economia, attraverso la valorizzazione delle competenze tecnologiche e manifatturiere delle industrie nazionali coinvolte”, conclude l’Aeronautica Militare.

EUROJET sigla un contratto per la fornitura di motori EJ200 per il recente ordine di 24 velivoli Eurofighter dell’Aeronautica Militare Italiana

EUROJET Turbo GmbH, il consorzio che ha sviluppato il motore EJ200 che equipaggia l’Eurofighter Typhoon, ha firmato oggi un nuovo contratto con la NATO Eurofighter & Tornado Management Agency (NETMA).

“In base a questo accordo, EUROJET fornirà all’Aeronautica Militare Italiana fino a 54 nuovi motori EJ200, nell’ambito della sostituzione dell’Eurofighter Tranche I. Si tratta di una rinascita dell’interesse per il programma, che segue a breve distanza l’Halcón II contract annunciato alla fine dello scorso anno.

Il contratto è stato finalizzato a Roma con le firme dell’Air Vice Marshal (AVM) Simon Ellard (ret.), General Manager of NETMA e Ralf Breiling, CEO of EUROJET.

Come per tutti i motori EJ200, la produzione degli engine modules sarà effettuata dalle quattro aziende partner di EUROJET: Rolls-Royce, MTU Aero Engines, ITP Aero e Avio Aero. Il partner italiano, Avio Aero, si occuperà dell’assemblaggio finale del motore”, afferma EUROJET.

Ralf Breiling, CEO di EUROJET, ha espresso il suo entusiasmo in seguito alla firma: “Questo accordo, che arriva a breve distanza dalla Spanish Halcon II acquisition, sottolinea la forte e costante fiducia delle Nazioni nel motore EJ200 e nella piattaforma Eurofighter e rafforza la nostra cooperazione europea in materia di difesa. L’EJ200 è un world-class engine collaudato, che migliora significativamente le performance, l’autonomia e l’efficienza operativa complessiva dell’Eurofighter Typhoon. L’ordine italiano consolida ulteriormente la fondamentale partnership tra governo e industria aeronautica, garantendo al Paese una leadership tecnologica costante nella difesa”.

L’AVM Simon Ellard (ret.), NETMA General Manager, ha aggiunto: “Il nuovo ordine per l’Italia rappresenta un altro straordinario risultato per l’Eurofighter Programme. L’ordine, che segue la recente firma dell’Halcon II contract, segna una nuova era per il Programma e dimostra l’importanza dell’Eurofighter Typhoon per la sicurezza collettiva dell’Europa. Il motore EJ200 continua a garantire prestazioni superiori all’Eurofighter, garantendo al velivolo la potenza necessaria per proteggere i cieli dell’Italia e il fianco orientale della NATO”.

“Il consorzio EUROJET è responsabile dell’EJ200 engine programme. Gli azionisti di EUROJET sono Rolls-Royce (Regno Unito), MTU Aero Engines (Germania), ITP Aero (Spagna) e Avio Aero (Italia).

Il motore rappresenta una tecnologia innovativa e dimostra costantemente le sue performance eccezionali a bordo dell’Eurofighter Typhoon. Grazie al suo performance record senza precedenti, combinato con la multi-role capability e la massima disponibilità a competitive life-cycle costs, il motore EJ200 è perfettamente progettato per soddisfare gli air force requirements, sia di oggi che di domani.

Dalla consegna del primo production engine nel 2003, oltre 1.400 EJ200 production engines sono stati consegnati alle Air Force customer fleets di nove nazioni e il motore EJ200 ha raggiunto oltre 1,8 milioni di engine flying hours”, conclude EUROJET.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – EUROJET – Photo Credits: Aeronautica Militare)