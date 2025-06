Turkish Airlines e airBaltic ampliano la partnership codeshare

Turkish Airlines e la compagnia lettone airBaltic ampliano il loro accordo di codeshare esistente, aggiungendo nuove destinazioni alla loro rete condivisa.

“Dal 2023, le due compagnie aeree operano congiuntamente voli tra Istanbul e Riga nell’ambito di un accordo di codeshare. Questa recente espansione, basata sulla collaborazione iniziale, consente a entrambe le compagnie di accedere a nuovi mercati, ampliare le rispettive reti di collegamenti e migliorare la connettività per i passeggeri. Il rafforzamento della partnership rappresenta un ulteriore passo nell’estensione della presenza globale di entrambe le compagnie.

In base all’accordo ampliato, Turkish Airlines apporrà il proprio codice di volo su alcuni collegamenti operati da airBaltic da Riga verso Turku (TKU) e Tampere (TMP) in Finlandia, oltre a Palanga (PLQ) in Lituania. In cambio, airBaltic potrà inserire il proprio codice di volo su rotte operate da Turkish Airlines da Istanbul verso le seguenti destinazioni: Tbilisi (TBS), Batumi (BUS), Ashgabat (ASB), Baku (GYD), Dushanbe (DYU) e Bishkek (FRU). Queste nuove rotte verranno attivate una volta completate le approvazioni normative”, afferma Turkish Airlines.

Commentando l’espansione, il CEO di Turkish Airlines, Bilal Eksi, ha dichiarato: “Siamo lieti di rafforzare ulteriormente la nostra partnership con airBaltic. Questo accordo di codeshare ampliato riflette il nostro impegno nell’offrire ai passeggeri più opzioni di viaggio e una connettività migliorata. In qualità di compagnia aerea che vola verso il maggior numero di Paesi al mondo, continueremo a collegare continenti e culture attraverso collaborazioni strategiche e una rete in continua crescita”.

Anche Pauls Calitis, Interim CEO e COO di airBaltic, ha commentato: “Siamo felici di compiere un nuovo passo nella nostra partnership con Turkish Airlines. Questa collaborazione offre ancora più opportunità di viaggio ai passeggeri baltici grazie all’ampia rete globale di Turkish Airlines. Allo stesso tempo, i viaggiatori provenienti dalla Turchia potranno ora accedere più facilmente alle destinazioni servite da airBaltic nei Paesi baltici e nell’Europa settentrionale. Siamo impazienti di proseguire questa collaborazione di successo”.

“Come parte dell’ampliamento della partnership, entrambe le compagnie aeree apporranno i rispettivi numeri di volo commerciali sulle nuove rotte incluse, oltre al servizio già esistente Riga-Istanbul-Riga. L’accordo continua ad attirare un numero crescente di passeggeri, offrendo esperienze di viaggio fluide e una connettività migliorata grazie ai rispettivi hub delle due compagnie”, conclude Turkish Airlines.

(Ufficio Stampa Turkish Airlines)