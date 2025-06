Air Canada potenzia i suoi collegamenti ferroviari in Germania grazie al codeshare con Lufthansa Express Rail, gestito da Deutsche Bahn

Air Canada ha annunciato l’estensione del suo accordo di codeshare con Lufthansa per includere i Lufthansa Express Rail services a Frankfurt Airport, gestiti da Deutsche Bahn.

“Questo accordo consente di prenotare un itinerario intermodale senza interruzioni in un’unica prenotazione, offrendo maggiore flessibilità, più scelta e maggiore comodità per raggiungere l’aeroporto di Francoforte con i voli Air Canada, che operano fino a cinque volte al giorno. L’espansione del codeshare potenzia la rete intermodale internazionale di Air Canada, che include intermodal interlining partnerships in sette paesi europei e in Corea del Sud”, afferma Air Canada.

“Air Canada è lieta di ampliare la sua offerta ferroviaria in Germania con il codeshare su Lufthansa Express Rail, operato da Deutsche Bahn, il primo partner intermodale di Star Alliance. I nostri collegamenti intermodali offrono ai clienti maggiori opzioni di viaggio e facilitano il raggiungimento delle loro destinazioni finali. Trasformando la nostra partnership in codeshare partnership, miglioriamo l’esperienza di viaggio dei nostri clienti, consentendo loro di prenotare tramite Air Canada sia voli che treni. Tra i numerosi vantaggi, questo semplifica il check-in e le coincidenze, e include una garanzia di trasferimento, che garantisce assistenza clienti e supporto per la prenotazione in caso di interruzioni del viaggio”, ha dichiarato Mark Galardo, Executive Vice President & Chief Commercial Officer and President, Cargo.

“I clienti possono prenotare il loro viaggio combinato aereo e treno in Germania direttamente tramite il sito web di Air Canada o tramite la propria agenzia di viaggi. I clienti in arrivo o in partenza da Frankfurt Airport potranno usufruire dei servizi Lufthansa Express Rail per un massimo di 24 stazioni come parte del loro itinerario di volo. Francoforte è una destinazione importante per Air Canada, che opererà fino a cinque voli giornalieri per la città nel 2025. L’accordo integra l’attuale intermodal interlining partnership di Air Canada con Lufthansa Express Rail, nonché il prodotto Rail&Fly di Deutsche Bahn.

A partire dal 2023 Air Canada ha lanciato opzioni di prenotazione air-to-rail per consentire ai clienti di effettuare collegamenti intermodali negli aeroporti di otto paesi. Tra questi, TGV-SNCF Voyageurs (Francia); Deutsche Bahn (Germania); Swiss Federal Railways; ÖBB, le ferrovie nazionali austriache; Trenitalia (Italia); Renfe (Spagna); KORAIL KTX (Corea del Sud). In Gran Bretagna, i clienti hanno accesso a LNER, Avanti West Coast, Great Western Rail e TransPennine Express, nonché al principale operatore di autobus di linea del Regno Unito, National Express“, prosegue Air Canada.

“Grazie alla partnership della compagnia aerea con i Lufthansa Express Rail product e alle nuove collaborazioni con AccesRail e WorldTicket, i clienti possono utilizzare una procedura di prenotazione semplificata su www.aircanada.com per creare un itinerario di viaggio senza interruzioni che colleghi il loro volo a viaggi in treno o pullman. Ulteriori dettagli sono disponibili su www.aircanada.com.

Il portafoglio di partnership di Air Canada è raddoppiato negli ultimi dieci anni con tre joint business agreements, 40 codeshare, 120 interline e 13 intermodal rail options e una bus option attraverso il transport ecosystem verso oltre 1.200 destinazioni, offrendo ai clienti una vasta gamma di opzioni di viaggio in tutto il mondo”, conclude Air Canada.

(Ufficio Stampa Air Canada – Photo Credits: Air Canada)