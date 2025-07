IATA: Air Cargo Demand in crescita a maggio

IATA ha pubblicato i dati relativi ai global air cargo markets di maggio 2025.

La domanda totale, misurata in cargo tonne-kilometers (CTK), è aumentata del 2,2% rispetto ai livelli di maggio 2024 (+3,0% per le operazioni internazionali).

La capacità, misurata in available cargo tonne-kilometers (ACTK), è aumentata del 2,0% rispetto a maggio 2024 (+2,6% per le operazioni internazionali).

“La air cargo demand a livello globale è cresciuta del 2,2% a maggio. Si tratta di una notizia incoraggiante, poiché un calo del 10,7% del traffico sulla rotta commerciale tra Asia e Nord America ha evidenziato l’effetto frenante delle mutevoli politiche commerciali statunitensi. Anche con l’evoluzione di queste politiche, possiamo già osservare la collaudata resilienza del settore dell’air cargo, che aiuta gli shippers a soddisfare le esigenze della supply chain per contenere, reindirizzare o accelerare le consegne in modo flessibile”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

I vettori europei hanno registrato una crescita della domanda per l’air cargo dell’1,6% su base annua a maggio. La capacità è aumentata dell’1,5% su base annua.

