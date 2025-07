IATA: crescita del traffico passeggeri del 5% a maggio

IATA ha pubblicato i dati relativi alla global passenger demand di maggio 2025.

La domanda totale, misurata in revenue passenger kilometers (RPK), è aumentata del 5,0% rispetto a maggio 2024. Anche la capacità totale, misurata in available seat kilometers (ASK), è aumentata del 5,0% su base annua. Il load factor a maggio è stato pari all’83,4% (-0,1 punti percentuali rispetto a maggio 2024).

La domanda internazionale è aumentata del 6,7% rispetto a maggio 2024. La capacità è aumentata del 6,4% su base annua e il load factor è stato pari all’83,2% (+0,2 punti percentuali rispetto a maggio 2024). Si tratta di un load factor record sui voli internazionali per maggio.

La domanda domestica è aumentata del 2,1% rispetto a maggio 2024. La capacità è aumentata del 2,8% su base annua. Il load factor è stato pari all’83,7% (-0,5 punti percentuali rispetto a maggio 2024).

“La crescita della domanda di viaggi aerei è stata disomogenea a maggio. A livello globale, il settore ha registrato una crescita del 5%, con l’Asia-Pacifico in testa al 9,4%. Il Nord America ha registrato un calo dello 0,5%, trainato da un calo dell’1,7% nel mercato domestico statunitense. Le gravi perturbazioni in Medio Oriente a fine giugno ci ricordano che l’instabilità geopolitica rimane una sfida in alcune regioni, poiché le compagnie aeree mantengono operazioni sicure con disagi minimi per i passeggeri. Anche l’impatto di tale instabilità sui prezzi del petrolio, rimasti bassi per tutto maggio, è un fattore critico da monitorare. È importante sottolineare che la fiducia dei consumatori sembra essere solida, con le prenotazioni anticipate per l’alta stagione estiva dei viaggi nel Nord, il che fornisce buoni motivi per essere ottimisti”, ha affermato Willie Walsh, Willie Walsh, IATA’s Director General.

International Passenger Markets

La crescita dell’RPK internazionale ha raggiunto il 6,7% a maggio su base annua, con una crescita in tutte le regioni, ma un quadro misto per quanto riguarda i load factor, che sono aumentati solo di 0,2 punti percentuali. L’espansione del traffico sulla maggior parte delle principali rotte internazionali verso le Americhe ha rallentato a maggio, ad eccezione delle rotte transatlantiche con un modesto aumento del 2,5% su base annua.

Le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico hanno registrato un aumento della domanda del 13,3% su base annua. La capacità è aumentata del 10,6% su base annua e il load factor è stato pari all’84,0% (+2,0 punti percentuali rispetto a maggio 2024).

I vettori europei hanno registrato un aumento della domanda del 4,1% su base annua. La capacità è aumentata del 4,8% su base annua e il load factor è stato pari all’84,0% (-0,6 punti percentuali rispetto a maggio 2024).

I vettori nordamericani hanno registrato un aumento della domanda dell’1,4% su base annua. La capacità è aumentata dell’1,7% su base annua e il load factor si è attestato all’83,8% (-0,3 punti percentuali rispetto a maggio 2024).

I vettori mediorientali hanno registrato un aumento della domanda del 6,2% su base annua. La capacità è aumentata del 6,3% su base annua e il load factor è stato pari all’80,9% (-0,1 punti percentuali rispetto a maggio 2024).

Le compagnie aeree latinoamericane hanno registrato un aumento della domanda dell’8,8% su base annua. La capacità è aumentata dell’11,0% su base annua. Il load factor si è attestato all’83,6% (-1,7 punti percentuali rispetto a maggio 2024).

Le compagnie aeree africane hanno registrato un aumento della domanda del 9,5% su base annua. La capacità è aumentata del 6,2% su base annua. Il load factor è stato pari al 74,9% (+2,2 punti percentuali rispetto a maggio 2024). L’Africa-Asia è il corridoio internazionale in più rapida crescita, con un’espansione del 15,9%.

Domestic Passenger Markets

Il domestic RPK è aumentato del 2,1% rispetto a maggio 2024 e il load factor è diminuito di -0,5 punti percentuali, attestandosi all’83,7%, a seguito di un’espansione della capacità del 2,8%. Tutte le regioni hanno registrato una crescita, tranne gli Stati Uniti, a causa del rallentamento economico e della riduzione dei viaggi governativi. La crescita dei viaggi domestici in Cina ha accelerato, come avviene ogni mese da marzo. Da notare anche la forte crescita del Brasile, sulla scia di un’espansione ininterrotta da gennaio 2023.

(Ufficio Stampa IATA)