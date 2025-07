Qatar Airways e Philippine Airlines inaugurano voli giornalieri da Manila a Doha nell’ambito di una partnership strategica

Qatar Airways e Philippine Airlines celebrano il nuovo servizio giornaliero tra Manila e Doha con una cerimonia di inaugurazione all’Hamad International Airport.

Il Qatar Airways Chief Commercial Officer, Mr. Thierry Antinori, ha dichiarato: “Qatar Airways è orgogliosa di celebrare l’inizio dei voli in codeshare con Philippine Airlines. Questo servizio giornaliero segna l’inizio di una solida partnership tra le nostre due compagnie aeree, aprendo la strada a legami ancora più stretti tra Filippine e Qatar, a vantaggio sia dei viaggi d’affari che di piacere”.

Ha poi aggiunto: “Diamo il benvenuto a Philippine Airlines nel nostro ineguagliabile portfolio di airline partnership, che comprende alcune delle migliori compagnie aeree al mondo. Lavorando a stretto contatto con Philippine Airlines, offriremo ai nostri clienti di tutto il mondo un’esperienza di viaggio impeccabile e una maggiore scelta di collegamenti da e per le Filippine, attraverso il miglior hub del Medio Oriente: l’Hamad International Airport di Doha”.

Il Philippine Airlines President, Mr. Richard Nuttall, ha dichiarato: “La nostra partnership strategica con Qatar Airways pone i nostri stimati ospiti in primo piano e ci consente di trarre vantaggio dai nostri rispettivi punti di forza. Insieme, possiamo concentrarci chiaramente sull’ulteriore sviluppo del Philippines-Qatar air travel market, garantendo al contempo collegamenti impeccabili attraverso le nostre rispettive reti”.

“Esprimo i miei più sentiti ringraziamenti a tutti i funzionari governativi, alle autorità aeroportuali, ai service partnerse agli altri stakeholder, il cui supporto è vitale per il successo dei nostri servizi di partnership. Siamo davvero grati di essere vostri alleati in questa lodevole impresa”, ha aggiunto.

“I voli giornalieri diretti saranno operati con gli Airbus A330-300 a lungo raggio di Philippine Airlines in una configurazione a doppia classe, con 18 posti completamente reclinabili in un’esclusiva cabina di Business Class e 341 posti nella cabina principale di Economy Class.

La nuova partnership consente ai passeggeri che volano da Manila a Doha di connettersi perfettamente al network globale della compagnia aerea, composto da oltre 170 destinazioni, tramite l’Hamad International Airport“, afferma Qatar Airways.

Orario dei voli giornalieri:

Manila (MNL) – Doha (DOH) – Volo QR4946/PR684: Partenza 18:50, Arrivo 23:40

Doha (DOH) – Manila (MNL) – Volo QR4947/PR685: Partenza 01:30, Arrivo 16:15

“I viaggiatori provenienti da mercati chiave come Brasile, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti possono usufruire di una scelta più ampia e di una migliore connettività con Qatar Airways, attraverso il ‘Best Airport in the Middle East’ secondo Skytrax nel 2025, quando pianificano i loro viaggi nelle Filippine.

Qatar Airways serve attualmente quattro città chiave delle Filippine: la capitale Manila, Cebu, Clark e Davao, offrendo ai passeggeri comodi punti di accesso ad alcune delle destinazioni più dinamiche e culturalmente ricche del Paese”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)