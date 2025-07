Qantas prende in consegna il suo primo Airbus A321XLR

Qantas Airways diventerà l’operatore di lancio per l’area Asia-Pacifico dell’A321XLR, a seguito della consegna del suo primo aeromobile dalla Airbus assembly line in Finkenwerder, Amburgo.

“Rispecchiando la capacità a lungo raggio dell’A321XLR, l’aereo vola dallo stabilimento Airbus a Sydney con un solo crew rest stop a Bangkok.

Dotato di motori Pratt & Whitney GTF, l’A321XLR di Qantas presenta una configurazione a due classi, con 20 posti in Business Class e 177 in main cabin. Qantas inizialmente opererà l’A321XLR sui voli domestici in tutta l’Australia, con la possibilità di aprire in futuro nuovi voli su rotte secondarie verso l’Asia.

Complessivamente, Qantas Group ha ordinato 40 A321XLR nell’ambito del suo programma di modernizzazione della flotta, di cui 28 assegnati a Qantas e 12 alla controllata low cost Jetstar. Questi ordini fanno parte degli ordini in sospeso della compagnia aerea con Airbus per 128 single aisle aircraft e 24 widebody A350-1000“, afferma Airbus.

“L’A321XLR rappresenta l’evoluzione successiva della A320neo Family, rispondendo alle esigenze del mercato in termini di maggiore range e payload, creando ancora più flessibilità e valore per le compagnie aeree.

In un typical airline service, offre l’autonomia più lunga di qualsiasi single aisle aircraft – fino a 4.700 miglia nautiche – e consente una riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di carbonio del 30% rispetto agli aeromobili della generazione precedente. Ad oggi, Airbus ha ricevuto oltre 500 ordini per questo modello.

Come tutti gli aeromobili Airbus, l’A321XLR è già in grado di operare con Sustainable Aviation Fuel (SAF) fino al 50%. Airbus punta a rendere i suoi aerei in grado di volare con 100% SAF entro il 2030″, conclude Airbus.

Qantas Group informa: “Dopo la consegna ufficiale avvenuta la scorsa settimana, il primo Airbus A321XLR di Qantas, VH-OGA Great Ocean Road, è appena partito dallo stabilimento Airbus di Amburgo, Germania, e arriverà a Sydney la mattina di mercoledì 2 luglio.

Il volo QF6041 volerà da Amburgo a Bangkok, entrando nella storia come l’A321XLR flight più lungo operato da una compagnia aerea commerciale, con oltre 9.600 chilometri. L’aereo proseguirà poi da Bangkok a Sydney, percorrendo oltre 7.600 chilometri, e atterrerà a Sydney Airport mercoledì mattina poco dopo le 10:00. Il viaggio totale da Amburgo a Sydney durerà 42 ore, con un volo door-to-door di 21 ore.

Questa consegna segue il completamento con successo del customer acceptance flight da parte del cliente martedì scorso e rappresenta un passo fondamentale nello storico programma di rinnovamento della flotta del Gruppo. L’autonomia di 8.700 chilometri (4.700 miglia nautiche) dell’A321XLR, la più lunga tra tutti i narrowbody aircraft, aprirà nuove opportunità per la compagnia aerea”.

“Sono già state completate oltre 45.000 ore di addestramento in tutta l’organizzazione in preparazione del nuovo velivolo, con quasi 1.000 membri del team formati, tra cui piloti, personale di cabina, ingegneri e personale di terra.

L’aereo è il primo dei 28 A321XLR ordinati da Qantas. Offre la cabina più ampia di qualsiasi narrowbody aircraft al mondo, con il 60% di spazio in più per i bagagli, sedili più ampi in classe Economy, più posti in classe Economy e Business e finestrini più grandi rispetto al Boeing 737. Gli interni spaziosi offrono anche illuminazione ambientale a LED e soffitti più alti.

Il nuovo tipo di aeromobile segna anche un ulteriore passo avanti verso viaggi aerei più sostenibili, integrando materiali leggeri avanzati e tecnologie di progettazione che consentono di ridurre il consumo di carburante e le emissioni per posto su tratte comparabili, rispetto agli aeromobili della generazione precedente”, prosegue Qantas Group.

Markus Svensson, CEO di Qantas Domestic, afferma: “È stato incredibilmente emozionante essere ad Amburgo con il nostro team per la consegna ufficiale del nostro primo Airbus A321XLR. Siamo orgogliosi di essere il primo operatore dell’A321XLR nella regione Asia-Pacifico e il suo arrivo segnerà l’inizio di un nuovo entusiasmante capitolo per Qantas e un significativo passo avanti nel miglioramento dell’esperienza che offriamo ai nostri clienti”.

(Ufficio Stampa Airbus – Qantas Group – Photo Credits: Airbus)