Etihad Airways lancia una Loyalty Partnership con Vietnam Airlines

Etihad Airways e Vietnam Airlines hanno firmato un frequent flyer partnership agreement che consentirà ai loyalty members di entrambe le compagnie aeree di accumulare e riscattare miglia su entrambe le reti a partire dal 1° luglio 2025.

Mark Potter, Managing Director Etihad Guest at Etihad Airways, ha dichiarato: “Siamo lieti di offrire ai nostri membri ancora più modi per accumulare e riscattare le loro miglia Etihad Guest, premiando gli ospiti per ogni straordinaria esperienza di viaggio. In aggiunta al lancio dei voli per Hanoi da parte di Etihad a partire da novembre di quest’anno, questa partnership offre ai nostri soci l’accesso all’impressionante rete globale di Vietnam Airlines, offrendo loro più destinazioni in Nord America, Europa, Asia-Pacifico e Vietnam. Non vediamo l’ora di dare presto il benvenuto ai soci Lotusmiles a bordo di Etihad, per sperimentare la nostra ospitalità emiratina e accumulare e riscattare le loro miglia con noi, un’avventura alla volta”.

Nguyen Sy Thanh, Vietnam Airlines Lotusmiles Director, ha inoltre commentato: “Siamo lieti di collaborare con Etihad Airways. Questa collaborazione offrirà ai soci Lotusmiles maggiori opportunità di accumulare e spendere miglia su una vasta rete globale, che include destinazioni in Nord America e Medio Oriente. Garantisce inoltre un’esperienza di viaggio fluida e appagante, offerta con un servizio di livello mondiale da entrambe le compagnie aeree. Questo segna un’importante pietra miliare nel nostro percorso per migliorare il valore del cliente e rafforzare il nostro impegno continuo nell’offrire esperienze di viaggio memorabili. Oltre a ciò, la partnership riflette la nostra dedizione nel diffondere l’immagine del Vietnam e la sua ricca identità culturale a livello mondiale”.

Questa partnership dimostra l’impegno assunto da entrambe le compagnie aeree con la firma di un Memorandum d’Intesa nell’ottobre dello scorso anno e riflette la fase iniziale di una cooperazione ampliata. Il Memorandum è stato progettato per rafforzare i legami tra le compagnie aeree e ha formalizzato l’impegno a esplorare ulteriori collaborazioni per i clienti di Etihad e Vietnam Airlines.

Etihad inizierà i voli per Hanoi a novembre, come una delle 16 nuove destinazioni che la compagnia aerea lancerà quest’anno. L’inaugurazione creerà un nuovo ponte tra il Vietnam e gli Emirati Arabi Uniti e offrirà maggiori vantaggi ai membri fedeltà di entrambe le compagnie aeree.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)