Etihad lancia sei destinazioni stagionali estive

Etihad Airways inaugura la stagione estiva con sei destinazioni di tendenza.

“Nell’ambito della sua rete in espansione, Etihad lancia i voli per Al Alamein (DBB) dal 17 luglio con due voli settimanali verso la perla dell’Egitto sulla costa mediterranea. Offrendo il perfetto mix di bellezze naturali e storia culturale, Al Alamein diventerà una scelta popolare per gli ospiti in cerca di relax e avventura, a breve distanza in aereo.

Oltre alla nuova destinazione, Etihad ha ripreso le sue cinque rotte stagionali verso le mete estive europee più gettonate, offrendo ai turisti accesso diretto ad alcune delle destinazioni più belle d’Europa: Nizza, Malaga, Mykonos, Santorini e Antalia.

Nizza (NCE) è un punto di partenza ideale per esplorare la Costa Azzurra, mentre i voli per Malaga (AGP) offrono una porta d’accesso all’Andalusia e alle famose destinazioni turistiche sulla costa mediterranea, tra cui Marbella, e più nell’entroterra, alle città storiche di Siviglia, Cordova e Granada.

Per gli ospiti in cerca di una fuga su un’isola greca, Etihad ha ripreso i suoi comodi voli diretti per le isole di Santorini (JTR) e Mykonos (JMK). Tra acque cristalline, edifici bianchi e tramonti mozzafiato, entrambe le isole offrono una fuga eccellente.

Il 17 giugno, Etihad ha anche rilanciato i voli per la famosa località turistica turca di Antalya (AYT). Situata sulla costa turchese della riviera turca, questa località è una perla del Mediterraneo per i vacanzieri in cerca di sole e relax”, afferma Etihad.

“A bordo dei primi voli di tutte e sei le rotte stagionali, gli ospiti hanno ricevuto un limited-edition Summer Fun Kit che include: una borsa termica brandizzata, un pallone da spiaggia gonfiabile, un telo da mare in microfibra, una borraccia Voss e un libretto regalo.

Gli articoli a marchio Etihad si concentrano sul benessere degli ospiti, mantenendo al contempo l’essenza di vivacità, attenzione e divertimento.

Grazie ai nuovi contenuti dell’intrattenimento di bordo della compagnia aerea, E-Box, relativi alle sei splendide destinazioni stagionali e ad altre località estive di tendenza all’interno della rete di Etihad, gli ospiti potranno lasciarsi ispirare e godersi il sole e rendere l’estate 2025 indimenticabile”, conclude Etihad.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)