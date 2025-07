News Brevi – 01.07.2025

CYBERSECURITY DEL TRASPORTO AEREO: IL PRESIDENTE ENAC APRE RIUNIONE CON LE COMPAGNIE AEREE ITALIANE – Oggi, 1° luglio, il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha aperto i lavori del meeting ospitato dall’Ente con i rappresentanti delle compagnie italiane titolari di certificato di operatore aereo (COA) nazionale, che hanno presentato all’Ente il Piano congiunto per la digitalizzazione, la cybersicurezza e l’uso dell’Intelligenza Artificiale. La riunione, alla quale hanno preso parte ITA Airways, Airdolomiti, AeroItalia, SkyAlps e Neos Air, ha rappresentato un confronto strategico per discutere delle sfide connesse all’innovazione digitale del trasporto aereo: l’obiettivo è rafforzare ulteriormente la sicurezza informatica e migliorare la resilienza del comparto, in linea con la mission istituzionale di Enac. Presenti all’incontro per ITA Airways, Francesco Presicce ed Elisabetta Baccarini, per Air Dolomiti Valerio Zuppicchiatti e Andrea Venturi, per Aeroitalia Gaetano Intrieri e Francesco Setale, per SkyAlps Alfredo Sostero, per Neos Air Lupo Rattazzi, oltre a Valerio Veltroni e Francesco Ago di Tundafin e Angelo Tofalo di ATAgency. Per Enac hanno partecipato anche il Direttore Standardizzazione Attività Aeronautiche Salvatore Mineo, il Resp. Ufficio Infrastrutture ICT e On-Site Salvatore Fiorella e il Responsabile Ufficio Operazioni Volo Corrado Caranfa.

ENAC: CONTINUITA’ TERRITORIALE REGIONE MARCHE – Enac informa: “Il 30 giugno 2025, alle ore 15:30, è scaduto il termine per la partecipazione alle procedure di gara per l’affidamento dei servizi aerei in regime di oneri di servizio pubblico da e per Ancona. Sono tre le offerte pervenute in Enac per l’affidamento dei servizi sulle rotte da Ancona per Roma Fiumicino e Milano Linate e viceversa e due offerte per l’affidamento dei servizi aerei in regime di oneri di servizio pubblico sulla rotta Ancona – Napoli e viceversa, per un periodo di due anni a partire dal 1° novembre 2025. Queste le compagnie aeree che hanno presentato le offerte e le relative rotte di interesse: DAT per le rotte Ancona – Roma Fiumicino e Ancona – Milano Linate e viceversa; Sky Alps per le rotte Ancona – Roma Fiumicino, Ancona – Milano Linate, Ancona – Napoli e viceversa; Volotea per le rotte Ancona – Roma Fiumicino, Ancona – Milano Linate, Ancona – Napoli e viceversa. L’Enac valuterà le offerte ricevute riunendo in tempi brevi la Commissione appositamente costituita”.

AERONAUTICA MILITARE: PASSAGGIO DI CONSEGNE ALLA DIREZIONE DI IMPIEGO DEL PERSONALE MILITARE DELL’A.A. – Lo scorso 27 giugno, presso la Sala Madonna di Loreto di Palazzo AM, si è svolta la cerimonia di passaggio di consegne alla guida della Direzione per l’Impiego del Personale Militare (DIPMA) tra l’uscente Generale di S.A. Francesco Vestito ed il subentrante Generale di S.A. Maurizio Cantiello. L’evento, al quale hanno partecipato numerose autorità civili e militari, è stato presieduto dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di S.A. Antonio Conserva. Dopo aver sottolineato la professionalità e la dedizione del personale della Direzione, il Direttore uscente ha evidenziato la consistente mole di lavoro prodotta e auspicato la prosecuzione di una maggiore informatizzazione a sostegno delle scelte di impiego. Ringraziato il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica per la fiducia accordatagli, il Generale Cantiello si è detto pronto a proseguire l’azione dei suoi predecessori nel segno della continuità, con l’intento di raccordare tradizione ed innovazione. Il Generale S.A. Conserva, dopo aver ringraziato i Direttori uscente e subentrante, ha sottolineato la complessità della gestione delle risorse umane in un momento di profondo cambiamento (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SAAB: NUOVO ORDINE DALLA SVEZIA – Saab informa: “Saab ha ricevuto un ordine dalla Swedish Defence Materiel Administration (FMV) per la mobile short-range air defence solution RBS 70 NG con missili. Il valore dell’ordine è di circa 1,5 miliardi di corone svedesi e le consegne sono previste per il 2027-2028. L’ordine è stato registrato nel secondo trimestre 2025. L’ordine include anche equipaggiamenti che consentiranno alle Swedish Armed Forces di integrare il sistema in una Mobile Short-Range Air Defence (MSHORAD) solution in futuro”. “Contribuiamo costantemente al rafforzamento delle capacità delle Swedish Armed Forces e i sistemi di difesa aerea di Saab svolgono un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza dei cieli svedesi”, afferma Görgen Johansson, head of Saab’s business area Dynamics.

ANA HD LANCIA IL “MoVA” WHEELCHAIR RENTAL TRIAL – Per offrire soluzioni diversificate a tutti gli utenti aeroportuali, ANA Holdings (ANA HD) lancia un nuovo programma sperimentale, “MoVA”, un rental service for self-propelled wheelchairs, electric wheelchairs and strollers al Kansai International Airport (KIX), a partire dal 1° luglio. Sviluppato in collaborazione con Care’x Inc. e Imasen Engineering Corporation, il servizio MoVA rappresenta una novità assoluta per una compagnia aerea giapponese. L’obiettivo di ANA HD è promuovere una società in cui persone di qualsiasi età possano godersi il viaggio senza che la mobilità rappresenti un ostacolo. “La visione aziendale di ANA è ‘Uniting the world in wonder'”, afferma Yoshiaki Tsuda, Director of New Business Development at ANA HD. “A causa di vari vincoli, come quelli fisici, economici, temporali e geopolitici, meno del 10% della popolazione mondiale viaggia in aereo ogni anno. Credo che MoVA amplierà l’accessibilità e permetterà a più persone di godersi il viaggio aereo nella meraviglia”. “Questa iniziativa è stata sviluppata sulla base di esperienze dirette e raccomandazioni degli assistenti di volo ANA. Le loro interazioni quotidiane con i clienti, unite alle intuizioni derivanti dalla collaborazione con le amministrazioni locali, hanno evidenziato i disagi delle attuali opzioni di trasporto, ispirando in definitiva questo progetto. Si prevede che migliorerà significativamente la comodità per gli utenti e promuoverà il trasporto senza barriere. Questo programma sperimentale identificherà i profili degli utenti, ne valuterà le esigenze e convaliderà un modello operativo”, conclude ANA.

AIRJAPAN: CAMPAGNA SCONTI PER GRUPPI – ANA informa: “AirJapan offrirà la “15% Off Campaign for Group” sulle rotte Bangkok-Tokyo (Narita) e Singapore-Tokyo (Narita) da oggi, 1° luglio, fino al 31 luglio. Acquistando biglietti di andata e ritorno per 3 o più passeggeri e utilizzando il codice promozionale, tutte le tariffe saranno scontate del 15%. Per maggiori informazioni: https://www.flyairjapan.com/”.

ENAC: RIUNIONE PER OTTIMIZZARE I LAVORI SULL’AEROPORTO DI NAPOLI CAPODICHINO – Si terrà oggi pomeriggio, presso la sede Enac una riunione sui lavori di rifacimento della pista di volo e delle vie di rullaggio dell’aeroporto di Napoli Capodichino. L’Enac ha convocato l’incontro con tutte le realtà coinvolte nell’operatività dello scalo di Napoli per presentare una proposta elaborata dall’Ente con possibili soluzioni volte a ottimizzare i tempi di lavorazione, ridurre i giorni di chiusura dello scalo e limitare i disagi ai passeggeri. Presenti ai lavori per Enac il Presidente Pierluigi Di Palma, il Direttore Generale Alexander D’Orsogna, il Vice Direttore Generale Fabio Nicolai, il Direttore Centrale Programmazione Economica e Sviluppo Infrastrutture Claudio Eminente e i responsabili delle strutture tecniche competenti; l’Amministratore Delegato della società di gestione dell’aeroporto di Napoli Capodichino, Gesac, Roberto Barbieri, le compagnie aeree e le industrie operative sullo scalo. “Tutelare i passeggeri e limitare al minimo i giorni di chiusura è l’obiettivo su cui dobbiamo lavorare con un coordinamento interistituzionale volto a salvaguardare il diritto alla mobilità dei cittadini”, ha dichiarato il Presidente Enac Pierluigi Di Palma.

IBERIA AUMENTA LA CAPACITA’ VERSO IL PERU’ – Iberia informa: “Iberia rafforza il suo impegno nel mercato peruviano aumentando ancora una volta la sua capacità di collegare Lima a Madrid, raggiungendo 14 frequenze settimanali, ovvero due voli al giorno. Con questo nuovo incremento, la compagnia aerea consolida una crescita di oltre il 50% rispetto al 2019 nella sua capacità tra Perù ed Europa, con oltre 470.000 posti disponibili per i clienti su questa rotta entro il 2025. Questo, in termini giornalieri, significa che Iberia è in grado di trasportare oltre 1.400 persone su entrambe le sponde dell’Atlantico ogni giorno. Il mercato peruviano potrà quindi contare su un numero record di posti con Iberia, continuando a posizionarsi come uno dei mercati più importanti per la compagnia aerea in America Latina, rappresentando attualmente il 9% del totale dei posti che Iberia ha impiegato per collegare questa regione con l’Europa”. “È un’ottima notizia per Iberia poter finalmente consolidare il nostro impegno sul mercato e raggiungere due voli al giorno a settimana, un percorso iniziato nel 2023 e che ora ci consente di raggiungere una capacità record per collegare il Perù con l’Europa. Questa crescita dimostra che il Perù è fondamentale per Iberia nel suo mercato principale, l’America Latina”, afferma Juan Cierco, Direttore Corporate di Iberia. “La graduale crescita della rotta tra Lima e Madrid negli ultimi anni non solo genera una maggiore connettività, ma ha anche un impatto sociale ed economico positivo per Spagna e Perù. In questo senso, la sola rotta Iberia tra i due Paesi crea 15.643 posti di lavoro diretti, indiretti e indotti, di cui oltre l’85% destinati al mercato peruviano”, conclude Iberia.

IBERIA INTRODUCE LA DYNAMIC BOARDING PASS – Iberia informa: “Iberia introduce la carta d’imbarco dinamica, un’innovativa soluzione digitale che trasforma l’esperienza d’imbarco offrendo ai passeggeri una carta d’imbarco in grado di aggiornarsi automaticamente in risposta a eventuali cambiamenti operativi dell’ultimo minuto. Attualmente, i passeggeri che ritirano la carta d’imbarco al banco o tramite l’app ricevono una versione statica che non riflette alcuna modifica. Grazie a questo miglioramento, la carta d’imbarco si aggiorna automaticamente in caso di cambio di posto, cambio di gate o upgrade di cabina, tra gli altri. I clienti ricevono anche una notifica push sul proprio dispositivo mobile con le informazioni aggiornate, evitando spostamenti non necessari. Oltre alle notifiche sul cellulare, Iberia continuerà a inviare aggiornamenti complementari via email. Questa funzionalità è disponibile per gli utenti dell’app Iberia (iOS e Android) e per coloro che scaricano la carta d’imbarco su Apple Wallet o Google Wallet dal sito web. Con questa iniziativa, Iberia non solo migliora l’esperienza del cliente, ma ottimizza anche i tempi operativi durante l’imbarco”. “Questo miglioramento è un altro esempio dell’impegno di Iberia per l’innovazione, l’efficienza operativa e il miglioramento continuo del servizio clienti. Altri esempi di progetti innovativi lanciati dalla compagnia aerea includono “Iberia GPT”, un nuovo assistente conversazionale in ChatGPT che aiuta i clienti a pianificare i loro viaggi in modo stimolante, agile e personalizzato; Háblalo x Iberia, un’app che migliora l’esperienza di viaggio per le persone con difficoltà di comunicazione. Inoltre, Iberia è stata una delle prime compagnie aeree a collaborare con Apple per integrare le AirTag information nelle sue operazioni, consentendo ai clienti di condividere la posizione dei loro bagagli, migliorando così l’efficienza e l’esperienza complessiva”, conclude Iberia.

L’EMIRATES AVIATION UNIVERSITY CELEBRA LA SUA 35° GRADUATION CEREMONY – L’Emirates Aviation University (EAU) ha celebrato la sua 35ª graduation ceremony onorando 154 brillanti, esperti e affermati studiosi, pronti a plasmare il futuro dell’aviazione globale. Dal 1991, l’EAU ha graduato oltre 26.000 studenti, plasmando la forza lavoro e il futuro non solo di Emirates, ma anche dell’industria aeronautica locale e globale. His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive, Emirates Airline and Group, and Chancellor of the EAU, ha consegnato ai graduati i loro meritati attestati. Erano presenti anche i dirigenti di Emirates Group, nonché il corpo docente esperto e colto dell’università. HH Sheikh Ahmed ha dichiarato: “Il contributo dell’Emirates Aviation University alla costruzione della nazione, in particolare in relazione al settore chiave dell’aviazione, è ampiamente riconosciuto. L’università ha rappresentato un punto di svolta importante non solo per la formazione e l’istruzione, ma anche per la ricerca, lo sviluppo e il coinvolgimento della comunità nel settore dell’aviazione. Il nostro impegno nei confronti dell’EAU è incrollabile e ne miglioriamo e amplifichiamo le capacità con il supporto del team dirigenziale senior del nostro Gruppo e i nostri solidi investimenti nel suo futuro. Congratulazioni ai nostri laureati: hanno ogni motivo di essere orgogliosi”. La coorte di quest’anno rappresentava oltre 25 nazionalità e una varietà di corsi di laurea magistrale e triennale, tra cui aviation management, aviation safety, air transport management, aerospace and aeronautical engineering. Riflettendo sul 35° anniversario dell’EAU, il Professor Ahmad Al Ali, Vice-Chancellor of Emirates Aviation University, ha dichiarato: “Questa generazione di graduati sta entrando nel mondo dell’aviazione in un momento cruciale di rapida trasformazione, negli Emirati Arabi Uniti e a livello globale. Il loro impegno e la loro innovazione non solo spingeranno il settore in avanti, ma contribuiranno anche a sostenerlo a lungo termine, mentre il mondo affronta la carenza di una forza lavoro esperta e competente. Congratulazioni ai nostri laureati: i loro successi sono una testimonianza del successo del nostro percorso accademico”. La classe di laureati, composta da 154 studenti, comprende 24 studenti di laurea magistrale e 130 studenti di laurea triennale, alcuni dei quali sponsorizzati da Emirates. L’università ha premiato 19 studenti esemplari in tutte le discipline. Negli ultimi 4 anni, oltre 650 studenti universitari hanno avuto l’opportunità di svolgere uno stage presso Emirates Group per più di un semestre.

EUROWINGS: CIRCA 150 DESTINAZIONI PER L’ESTATE – Eurowings informa: “Con circa 150 destinazioni in Europa e oltre, il summer flight schedule 2025 di Eurowings offre numerose opportunità per destinazioni insolite, tutte raggiungibili in poche ore di volo. Con le interessanti offerte last minute, l’estate è ancora il periodo migliore per viaggiare, anche con poco preavviso. La Corsica unisce la natura al fascino francese. D’ora in poi, Eurowings volerà direttamente verso l’isola francese del Mediterraneo da Colonia/Bonn e Hannover il sabato. Ulteriori voli diretti sono disponibili da Berlino, Düsseldorf, Norimberga e Stoccarda. La piccola ma splendida città di Mostar, in Bosnia-Erzegovina, è un crogiolo culturale con un incantevole centro storico. Eurowings vola verso la città da Düsseldorf e Stoccarda fino a due volte a settimana. Fare shopping per le ultime tendenze invernali o magari per qualche affare estivo e poi godersi uno Spritz sul Lago di Como o sul Lago Maggiore: entrambe le possibilità sono possibili se la destinazione è Milano (da Colonia/Bonn, Düsseldorf, Amburgo, Hannover e Stoccarda nel portfolio voli). Oppure, se preferite seguire le orme della tragedia shakespeariana Romeo e Giulietta e poi rinfrescarvi sul Lago di Garda, nessun problema se l’aereo vola per Verona (da Colonia/Bonn e Amburgo). Chi preferisce temperature estive miti con una brezza fresca dovrebbe considerare una coolcation nel sud-ovest dell’Inghilterra. Newquay, in Cornovaglia, offre aria fresca atlantica, ampie spiagge sabbiose e la famosa atmosfera di Rosamunde Pilcher. Eurowings ha raddoppiato la sua capacità da Düsseldorf per luglio e agosto e vola fino a due volte a settimana. Il rilassato stile di vita scandinavo può essere sperimentato idealmente a Göteborg e Stoccolma stessa. La capitale svedese, composta da 14 isole, è circondata dall’acqua e allo stesso tempo offre i comfort di una città moderna (da Berlino, Colonia/Bonn, Düsseldorf, Amburgo, Hannover e Stoccarda). Anche qui, non è necessario scegliere tra una visita alla città e un tuffo nell’acqua fresca, perché è possibile fare entrambe le cose. La seconda città più grande della Svezia, Göteborg, si trova sulla terraferma, ma si trova sulla costa occidentale e combina uno stile di vita urbano con la vicinanza alla spiaggia (da Berlino e Düsseldorf)”.

ROLLS-ROYCE: MTU ENGINES PER EMERGENCY POWER SU OFFSHORE WIND PLATFORM IN UK – Rolls-Royce ha ricevuto un secondo ordine da Eureka Pumps AS per la fornitura di mtu Series 4000 engines per alimentare i generatori di emergenza del Norfolk Offshore Wind Farm, sulla costa orientale del Regno Unito. “Rolls-Royce fornirà quindi un totale di quattro motori MTU per la prima e la seconda fase del grande parco eolico, gestito dal fornitore di energia RWE. I motori saranno installati su due piattaforme di conversione, una in mare e una a terra, che costituiscono il cuore della offshore grid connection. Con una capacità totale di 4,2 GW, si prevede che il parco eolico produrrà elettricità per oltre quattro milioni di famiglie nel corso di questo decennio. Si trova a una distanza compresa tra 50 e 80 chilometri dalla costa orientale del Regno Unito. I generatori di emergenza, basati su 20-cylinder mtu Series 4000 P63 engines, ciascuno con una potenza di 2.600 kWe, garantiscono la stabilità dell’alimentazione elettrica sulle piattaforme di conversione anche in caso di interruzione dell’alimentazione principale”, afferma Rolls-Royce.

RTX E SHIELD AI PARTNER PER NEW DEFENSE CAPABILITIES – RTX e Shield AI hanno annunciato una nuova partnership per integrare le capacità di Shield AI in select RTX defense products. RTX integrerà Hivemind di Shield AI per schierare la prima operational weapon powered by Networked Collaborative Autonomy (NCA), una tecnologia rivoluzionaria che unisce coordinamento in tempo reale e resilienza. Questo progetto sarà interamente finanziato dalle aziende, senza la necessità di investimenti governativi. “L’intelligenza artificiale e l’autonomia continuano a migliorare le prestazioni dei nostri prodotti”, ha dichiarato Chris Calio, RTX Chairman and Chief Executive Officer. “In collaborazione con Shield AI, forniremo nuove soluzioni cruciali che creeranno un vantaggio competitivo per i nostri clienti”.

LEONARDO RAFFORZA IL PROPRIO PORTAFOGLIO CYBER – Leonardo rafforzerà il proprio portafoglio prodotti cyber con una prospettiva sempre più internazionale, acquisendo una quota del 24,55% di SSH Communications Security Corporation (“SSH”), società finlandese di cyber-security. L’investimento, per un valore complessivo di 20 milioni di euro, è coerente con il Piano Industriale di Leonardo e consolida la leadership europea dell’azienda nella Trusted Cyber Security, ovvero il modello di sicurezza informatica secondo il quale la fiducia non è mai implicita, ma va sempre verificata. L’iniziativa, che fa di Leonardo anche l’unico investitore industriale nella società finlandese, rappresenta un passo significativo verso lo sviluppo di un ecosistema Zero Trust “Made in Europe.” “La cyber-security rappresenta una delle aree strategiche di sviluppo del nostro piano industriale. Con questa acquisizione, Leonardo accresce il proprio portafoglio in chiave internazionale, ponendosi come punto di riferimento per guidare la rivoluzione Zero Trust in Europa, L’accordo coniuga le competenze tecnologiche di SSH con le tecnologie e le soluzioni, gli asset e i servizi avanzati e la conoscenza specifica di dominio di Leonardo. In un contesto in cui le minacce evolvono rapidamente e le normative si fanno più stringenti, le organizzazioni hanno sempre più bisogno di soluzioni future-proof avanzate”, dichiara Roberto Cingolani, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo. Da oltre 30 anni, SSH protegge i sistemi critici di governi, istituzioni, aziende leader, organizzazioni finanziarie globali e infrastrutture critiche in tutto il mondo, attraverso una rete di partner in Nord America, Europa e Asia. Oltre all’investimento, Leonardo e SSH avvieranno una partnership regolata da un accordo di cooperazione che prevede l’esclusiva mondiale per Leonardo per l’integrazione delle soluzioni SSH all’interno della più ampia offerta Zero Trust di Leonardo, ad eccezione dei paesi Scandinavi. L’obiettivo comune è costruire un futuro digitale sicuro in cui il principio “never trust, always verify” sia concretamente raggiungibile con un ecosistema “Made in Europe.”