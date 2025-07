Vietnam Airlines inaugura il nuovo volo diretto tra Milano Malpensa e Hanoi

Vietnam Airlines ha ufficialmente lanciato il suo primo volo diretto tra Milano Malpensa e Hanoi, segnando un nuovo capitolo nell’espansione della compagnia aerea in Europa. Questa nuova rotta è il nono collegamento diretto che Vietnam Airlines opera verso il continente, e in particolare il primo collegamento aereo diretto tra il Vietnam e l’Italia.

La cerimonia di inaugurazione si è tenuta presso l’Aeroporto di Milano Malpensa ed è stata onorata dalla presenza di S.E. Vo Thi Anh Xuan, Vicepresidente del Vietnam, insieme a Duong Hai Hung, Ambasciatore del Vietnam in Italia; Raffaele Cattaneo, Sottosegretario Regione Lombardia con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee; Monica Piccirillo, Direttore Aeroporto Malpensa; Armando Brunini, CEO SEA Aeroporti di Milano, a sottolineare l’importanza di questa pietra miliare nelle relazioni bilaterali.

“Il nuovo volo diretto tra Milano e Hanoi rappresenta un risultato tangibile della missione istituzionale condotta da Regione Lombardia in Vietnam nell’ottobre 2023”, ha dichiarato Raffaele Cattaneo, Sottosegretario alla Presidenza con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee. “La sua attivazione, frutto anche dell’impegno di SEA, conferma l’elevata attrattività della Lombardia come snodo strategico per il turismo e il business, e testimonia la concretezza dei risultati generati dall’azione internazionale della Regione”.

“Siamo estremamente orgogliosi del lavoro svolto che ha portato Vietnam Airlines a scegliere Milano come nuova porta d’accesso sull’Italia ed il Sud Europa. Una decisione che si inserisce perfettamente nella strategia di SEA di potenziare la connettività di qualità, con un focus particolare sui collegamenti di lungo raggio”, afferma Armando Brunini CEO di SEA Milan Airports. “Malpensa è oggi il primo aeroporto italiano a offrire un volo diretto operato dalla compagnia di bandiera vietnamita, che aggiunge così l’Italia come terzo Paese dell’Europa continentale al proprio network. Vietnam Airlines è la 30ª compagnia del continente asiatico nel portafoglio clienti del nostro aeroporto internazionale. Un risultato che conferma la crescente centralità del mercato asiatico, oggi primo mercato extra-europeo per volumi di traffico, con oltre 3 milioni di passeggeri e una crescita del 24% trainata anche dall’espansione della connettività diretta, in aumento del 30%. Gli aeroporti di Milano gestiti da SEA collegano 195 destinazioni in 83 paesi con 90 compagnie aeree”.

Dang Ngoc Hoa, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Vietnam Airlines, ha dichiarato: “La rotta Hanoi – Milano non si limita ad accorciare la distanza tra le nostre due nazioni, crea nuovo slancio per il turismo, il commercio e gli scambi culturali. L’Italia è uno dei mercati europei più promettenti, e questa rotta è una parte chiave della nostra strategia per aiutare il Vietnam a raggiungere l’obiettivo di 22-23 milioni di visitatori internazionali entro il 2025”.

Il volo inaugurale, VN72, è partito da Milano alle 12:45 del 1° luglio (atterraggio ad Hanoi previsto alle 04:35 del giorno successivo – ora locale). In precedenza, il volo VN73 era decollato da Hanoi alle 00:45, trasportando 155 passeggeri che sono arrivati a Milano alle 07:40. A bordo, Vietnam Airlines ha organizzato un’accoglienza speciale, con omaggi floreali per l’equipaggio e regali personalizzati per i passeggeri.

La rotta Hanoi – Milano è operata con aeromobili wide-body Boeing 787, con tre voli andata e ritorno a settimana e un tempo di volo di circa 12 ore per tratta. Milano, in quanto secondo centro economico d’Italia e porta d’accesso al Sud-Ovest dell’Europa, si appresta a diventare un hub strategico nella rete europea di Vietnam Airlines, offrendo un accesso semplificato per i passeggeri in viaggio tra il Vietnam e l’intera regione.

Questa nuova rotta è destinata a incrementare significativamente i flussi turistici e commerciali tra i due Paesi. Nel 2023 il Vietnam ha accolto quasi 57.000 visitatori italiani, con un forte rimbalzo post-pandemico. Offrendo un servizio diretto, Vietnam Airlines elimina la necessità di scali in Paesi terzi, migliorando l’efficienza dei viaggi e spianando la strada a una crescita ancora maggiore degli arrivi italiani.

Con questa nuova connessione, i viaggiatori vietnamiti possono raggiungere con facilità le iconiche città italiane come Roma, Firenze e Venezia. Allo stesso tempo, i turisti italiani possono esplorare le rinomate destinazioni vietnamite, da Hanoi e la Baia di Ha Long a Hue, Hoi An, Da Nang e Ho Chi Minh City.

Con il continuo approfondirsi dell’integrazione globale, Vietnam Airlines continua a espandere la propria rete internazionale. Vietnam Airlines, compagnia di bandiera del Vietnam e membro dell’alleanza SkyTeam, collega alcune delle destinazioni più dinamiche al mondo con una rete di 106 rotte, servendo 22 destinazioni nazionali e 36 internazionali in 20 Paesi.

Nel 2010 Vietnam Airlines ha consolidato la propria posizione nella mappa dell’aviazione mondiale diventando la prima compagnia del Sud-est asiatico a entrare nell’alleanza SkyTeam.

La compagnia opera una delle flotte più giovani e moderne dell’Asia, composta da Boeing 787-9 e 787-10 Dreamliner, Airbus A350-900 XWB e Airbus A320/A321neo.

(Redazione Md80.it – Ufficio Stampa SEA – Photo Credits: Md80.it)