SAS effettua un ordine record per 55 aerei Embraer per alimentare la crescita futura e la connettività regionale

Scandinavian Airlines (SAS) ha stipulato un accordo per l’acquisizione di 45 Embraer E195-E2, con diritti di acquisto per altri 10 velivoli: è il più grande SAS jet order direttamente da un produttore dal 1996.

“Questo accordo fondamentale supporta la strategia di rinnovamento della flotta a lungo termine di SAS, focalizzata sull’aumento dell’efficienza, sulla riduzione delle emissioni e sullo sblocco di future opportunità di crescita dal suo hub globale di Copenhagen e dalla sua rete scandinava e internazionale.

Le prime consegne di aerei Embraer sono previste per la fine del 2027, con le successive consegne che si estenderanno per circa quattro anni. Escludendo i diritti di acquisto, il valore dell’ordine è di circa 4 miliardi di dollari”, afferma il comunicato.

“Questo è un momento decisivo per SAS”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS. “L’Embraer E195-E2 è un aereo di livello mondiale, che combina prestazioni eccezionali con un’eccellente efficienza nei consumi e un comfort elevato. Questo aereo è fondamentale per consentire la crescita futura e migliorare la connettività in Scandinavia e oltre. Ci siamo presi il tempo necessario per prendere la decisione giusta e questo importante investimento riflette la nostra fiducia nel futuro e la solidità dell’accordo che abbiamo stipulato”.

“L’E195-E2 svolgerà un ruolo fondamentale nell’ottimizzazione delle operazioni di SAS e nel miglioramento della connettività in Scandinavia e in Europa. Le sue dimensioni e la sua autonomia sono ideali per integrare la flotta e la struttura delle rotte esistenti di SAS, consentendo più frequenze, una maggiore flessibilità di rete e costi di viaggio inferiori”, prosegue il comunicato.

“L’E2 è fondamentale per la nostra strategia volta a costruire una flotta moderna, efficiente e dalle prestazioni elevate. Ci consente di servire più rotte con emissioni ridotte, una migliore redditività e un’esperienza premium per i nostri passeggeri”, aggiunge Van der Werff. “Insieme a Embraer, stiamo gettando le basi per il prossimo capitolo di SAS”.

La famiglia di aeromobili E2 è già stata testata con 100% sustainable aviation fuel (SAF) ed è in fase di certificazione completa per volare con 100% SAF nel prossimo futuro. Oggi sono già possibili blens fino al 50% di SAF.

Arjan Meijer, Presidente e CEO di Embraer Commercial Aviation, afferma: “Siamo entusiasti di consolidare la nostra partnership con SAS attraverso questo accordo storico. L’E2 è il jet a corridoio singolo più silenzioso oggi disponibile: con un una efficienza nei consumi superiore del 29% e una riduzione del 62% dell’impatto acustico rispetto al jet della generazione precedente, l’E195-E2 rappresenta una svolta in termini di efficienza, prestazioni e comfort per i passeggeri. Siamo fiduciosi che questi aeromobili svolgeranno un ruolo cruciale nella strategia di rinnovamento ed espansione della flotta di SAS, supportando i loro ambiziosi piani di crescita e migliorandone le capacità operative”.

“Dotato di avanzati motori PW1900G GTF di Pratt & Whitney, l’E195-E2 offre riduzioni a due cifre di consumi, emissioni e rumore rispetto ai velivoli di precedente generazione. La nuova flotta contribuirà a ridurre l’impatto ambientale di SAS e a rafforzare il suo ruolo di forza trainante nella riduzione dell’impatto climatico dell’aviazione.

Questo ordine segna un altro passo nella trasformazione di SAS orientata al futuro, supportando una flotta modernizzata e un’esperienza di viaggio migliorata. SAS continua a rafforzare la sua rete complessiva e la sua portata internazionale, migliorando al contempo la connettività tra città regionali e destinazioni globali attraverso operazioni più fluide e sostenibili.

Questo ordine è stato facilitato dal supporto di Skyworks Holding”, concludono SAS e Embraer.

