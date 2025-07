Embraer consegna il primo E2 Jet a Mexicana

Mexicana ha ricevuto il suo primo E195-E2 da Embraer. “La consegna del primo jet di nuova generazione di Mexicana rappresenta una pietra miliare significativa nel percorso di modernizzazione della compagnia aerea e riafferma la crescente presenza dell’E2 in America Latina. L’aereo è partito questa mattina dalla sede centrale di Embraer per il Messico.

Questa consegna è la prima di 20 E2 jets di nuova generazione ordinati da Mexicana, che comprendono 10 E190-E2 e 10 E195-E2. L’accordo, annunciato nel 2024, rappresenta un investimento strategico da parte della compagnia aerea per migliorare la connettività e l’efficienza operativa”, afferma Embraer.

“Questa consegna segna un nuovo capitolo per Mexicana”, ha dichiarato Leobardo Bojórquez, CEO di Mexicana. “Le prestazioni, i consumi e l’appeal per i passeggeri dell’E2 lo rendono l’aereo perfetto per supportare la nostra strategia di crescita. Siamo entusiasti di offrire questo nuovo livello di servizio ed efficienza ai nostri clienti”.

“Gli E2 di Mexicana saranno configurati in una configurazione a classe singola, offrendo ai passeggeri un’esperienza moderna e spaziosa, senza posti centrali. L’aerodinamica avanzata, i motori di nuova generazione e i sistemi perfezionati dell‘E195-E2 contribuiscono a una riduzione del 29% del consumo rispetto al jet di generazione precedente”, prosegue Embraer.

“Siamo orgogliosi di consegnare il primo E2 a Mexicana e di supportare la missione della compagnia aerea di collegare più comunità in tutto il Messico con maggiore efficienza e comfort”, ha dichiarato Arjan Meijer, Presidente e CEO di Embraer Commercial Aviation. “L’E2 è l’aereo a corridoio singolo più efficiente al mondo in termini di consumo di carburante ed è ideale per gli obiettivi di rete e sostenibilità di Mexicana”.

“La flotta di E2 di Mexicana sarà supportata dalla completa Services & Support organization di Embraer, garantendo un’elevata disponibilità degli aeromobili e un’affidabilità operativa fin dal primo giorno”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)