Aeroporto di Genova: oltre 722mila passeggeri movimentati nel primo semestre 2025

Prosegue la crescita dell’Aeroporto di Genova e si consolida il positivo trend di traffico passeggeri già registrato nel primo trimestre 2025.

“Nei primi sei mesi dell’anno lo scalo genovese ha movimentato oltre 722mila passeggeri, con una crescita del +18% rispetto al medesimo periodo del 2024 e del +8% rispetto al primo semestre 2019, anno del record storico dello scalo.

Nel dettaglio, i mesi di aprile, maggio e giugno hanno contribuito all’importante risultato con, rispettivamente:

– aprile: oltre 139mila passeggeri (+10% sul 2024) e 1.419 movimenti volo (+5% sul 2024);

– maggio: oltre 170mila passeggeri (+27% sul 2024) e 1.855 movimenti volo (+19% sul 2024)

– giugno: oltre 157mila passeggeri (+18% sul 2024) e 1.924 movimenti volo (+5% sul 2024).

Nel complesso, il traffico internazionale ha dato il contributo maggiore alla crescita dei primi sei mesi dell’anno registrando, da gennaio 2025, un +42% di incremento del numero dei passaggeri (+28% di movimenti) con un picco del +58% nel mese di maggio”, afferma l’Aeroporto di Genova.

“Siamo molto soddisfatti per il risultato raggiunto in questo primo semestre, il migliore di sempre”, ha dichiarato Enrico Musso, Presidente Aeroporto di Genova. “Il numero di passeggeri che hanno scelto il Colombo come punto di partenza o arrivo per i loro viaggi di vacanza o lavoro testimoniano la validità del percorso di rilancio dello scalo avviato l’anno scorso e rendono sempre più concreta la possibilità di superare il record storico di 1,5 milioni di passeggeri raggiunto nel 2019. Tutto il personale del Genova City Airport sta lavorando intensamente per raggiungere questo obiettivo e per rendere l’aeroporto di Genova sempre più attrattivo per le compagnie e i viaggiatori”.

Tra i fattori che, in particolare, hanno contribuito, alla crescita dell’aeroporto genovese, la partenza dei charter crocieristici.

“Sull’ottimo risultato conseguito nel primo semestre 2025 ha inciso in modo determinante la ripartenza dei charter crocieristici grazie alle collaborazioni con Costa Crociere e TUI”, ha affermato Francesco D’Amico – Direttore Generale Aeroporto di Genova. “Con oltre 722mila passeggeri movimentati nel primo semestre il Genova City Airport ha dimostrato ancora una volta la propria centralità a supporto del mercato crocieristico, a riprova di una vocazione naturale che confidiamo di poter valorizzare ancor di più in futuro. Ma le crociere sono solo un, seppur importantissimo, driver di crescita dello scalo genovese. Ci stiamo impegnando al massimo per incrementare il numero delle destinazioni e confidiamo di poter annunciare presto importanti novità”.

“Oltre ai positivi effetti derivanti dal traffico crocieristico, al risultato del primo semestre hanno contribuito, l’avvio dei nuovi collegamenti Wizz Air (Varsavia, Cracovia e Budapest), il potenziamento del volo per Tirana, e un generale incremento delle frequenze sulle rotte internazionali già esistenti come Parigi Orly (Volotea), Barcellona (Vueling), Monaco di Baviera (Air Dolomiti/Lufthansa).

Le cinque destinazioni più popolari dei primi sei mesi del 2025 sono state Roma Fiumicino, Tirana, Londra Stansted, Catania e Palermo“, conclude l’Aeroporto di Genova.

(Ufficio Stampa Aeroporto di Genova – Photo Credits: Aeroporto di Genova)