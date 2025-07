Etihad Airways amplia la rete globale con nuove rotte per Cracovia e Salalah

Etihad Airways ha annunciato due nuove destinazioni per espandere ulteriormente la sua rete globale. “La compagnia aerea aggiungerà voli stagionali per Cracovia, Polonia, e Salalah, Oman, nell’estate 2026. Queste nuove rotte offrono agli ospiti maggiori opportunità di scoprire città uniche in Europa e Medio Oriente”, afferma Etihad.

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer of Etihad Airways, ha dichiarato: “Cracovia e Salalah offrono ciascuna qualcosa di speciale alla nostra rete: dal patrimonio UNESCO in Polonia ai rinfrescanti paesaggi verdi in Oman durante la stagione del Khareef. Mentre continuiamo a espandere la presenza di Etihad a livello globale, il nostro obiettivo rimane semplice: collegare direttamente Abu Dhabi con i luoghi che le persone desiderano visitare e dare il benvenuto a un numero sempre maggiore di visitatori che desiderano scoprire la nostra splendida patria e la capitale degli Emirati Arabi Uniti. Quest’anno abbiamo già celebrato i voli inaugurali verso diverse nuove destinazioni e continuiamo ad aggiungere rotte di interesse per i nostri ospiti”.

“Con inaugurazione il 15 giugno 2026, Cracovia sarà la seconda destinazione di Etihad in Polonia, dopo il successo del lancio della compagnia aerea verso Varsavia a giugno di quest’anno. Il servizio stagionale sarà operativo tre volte a settimana fino al 5 settembre 2026.

Salalah sarà inaugurata il 21 maggio 2026. Durante il monsone di Khareef la regione si tinge di un verde smeraldo, con montagne avvolte dalla nebbia, cascate e l’aria fresca della costa. Una fuga ideale per le famiglie che attraversano il Golfo e una gemma nascosta per i viaggiatori provenienti da Europa o Asia che desiderano esplorare un posto nuovo.

Con Cracovia e Salalah sulla mappa, Etihad continua ad espandere la sua rete di oltre 90 destinazioni in tutto il mondo, offrendo ai viaggiatori un servizio pluripremiato a bordo della sua moderna flotta e trasferimenti senza interruzioni presso lo Zayed International Airport“, conclue Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)