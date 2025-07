News Brevi – 02.07.2025

46° BRIGATA AEREA: EUROPEAN COMMON TYPE TRAINING COURSE PRESSO L’INTERNATIONAL TRAINING CENTRE – Si è svolto, dal 17 marzo al 24 giugno, il 5° corso European Common Type Training Course (ECTTC) 2025, parte integrante dell’iniziativa “PMG 1489, cat. B project” promossa dall’Agenzia Europea per la Difesa (EDA) nell’ambito della cooperazione “Spartan Cooperation“. L’obiettivo è stato quello di fornire l’addestramento iniziale ai piloti di C-27J provenienti dai Paesi partner, grazie alle infrastrutture d’eccellenza dell’International Training Centre (ITC) presso la 46ª Brigata Aerea di Pisa, che mette a disposizione il simulatore di volo dedicato, istruttori altamente qualificati e strutture all’avanguardia. Il programma, della durata complessiva di tre mesi, si articola in due fasi principali: una fase teorica focalizzata sull’approfondimento dei sistemi e impianti del velivolo C-27J Spartan, seguita da una fase pratica con 19 missioni al simulatore per ciascun equipaggio. Queste simulazioni riproducono scenari operativi complessi e realistici, assicurando una preparazione all’altezza delle moderne esigenze operative. Il corso ha coinvolto quattro piloti internazionali: due provenienti dalla Slovacchia, uno dalla Bulgaria e uno dalla Lituania. L’Italia, e in particolare l’Aeronautica Militare, conferma ancora una volta il proprio ruolo di leadership nella formazione degli equipaggi C-27J, forte di una consolidata esperienza maturata su questo versatile velivolo da trasporto tattico. Il contributo italiano si rivela essenziale sia nella diffusione delle best practices che nella promozione della cooperazione multinazionale tra le forze aeree europee. Questa iniziativa si inserisce in una più ampia strategia europea volta a rafforzare l’interoperabilità tra le Nazioni impieganti il C-27J, puntando a standard addestrativi elevati e a una visione comune per l’impiego della piattaforma in operazioni nazionali e internazionali. Con la conclusione di questo ciclo formativo, l’International Training Centre di Pisa consolida la propria reputazione come centro di eccellenza europeo per l’addestramento avanzato degli equipaggi del C-27J Spartan (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ADRIATIK STRIKE: I FUCILIERI DELL’ARIA – Martedì 24 giugno, nella base aerea di Cerklje in Slovenia, si è conclusa la Adriatic Strike 2025, una delle più importanti esercitazioni congiunte tra forze aeree e terrestri di 31 paesi membri e partner della NATO. Un team di Fucilieri dell’Aria (FCA) qualificati Joint Terminal Attack Controller (JTAC) del 16° Stormo di Martina Franca (TA) ha operato fianco a fianco con tutti gli assetti Alleati che hanno partecipato all’esercitazione. Per una settimana, il personale del 16° Stormo è stato impegnato presso diverse aree addestrative dislocate su tutto il territorio sloveno, collaborando con unità terrestri e assetti aerei in scenari di combattimento altamente complessi. Dopo una fase iniziale dedicata al rischieramento nell’area addestrativa e alla pianificazione tattica, l’esercitazione è entrata nel vivo con manovre terrestri su larga scala, caratterizzate dalla presenza di minacce avanzate, tra cui sistemi di difesa aerea integrata. Le operazioni hanno previsto l’integrazione con assetti aerei tattici della NATO, impiegati in missioni di Close Air Support (CAS) per neutralizzare colonne corazzate, postazioni ostili e in operazioni di Suppression of Enemy Air Defence (SEAD), mirate alla soppressione delle difese aeree nemiche, nonché attività hot (ossia con l’impiego di munizionamento reale) e laser nel sedime del poligono di Pocek (SLO). Tra gli assetti aerei che hanno svolto attività CAS, gli Eurofighter del 51° Stormo di Istrana equipaggiati con POD LDP (designatore laser) che, decollando dall’aeroporto di Istrana, hanno svolto numerose missioni in Slovenia a supporto delle forze terresti. A queste si sono aggiunte attività notturne e diurne di pattugliamento urbano e trasporto in elicottero per il raggiungimento delle varie aree di operazioni spesso impervie ed isolate. A completare l’intenso programma esercitativo ci sono state le attività nei simulatori e l’impiego degli operatori in postazioni defilate nei vari TOC (Tactical Operative Center) di Brigata e Battaglione in supporto di altri JTAC in operazione sul campo. Tanti i velivoli coinvolti, sia ad ala fissa come i Z242L e PC9M, B412 e B206 sloveni, L39 olandesi, LJ35 e PC9B tedeschi, PC7 austriaci, M2000 francesi, CN235 turchi, PC9 croati e Eurofighter Typhoon italiani, che ad ala rotante AS532, B412 E B206 sloveni, B505 e B421 montenegrini, EC665 spagnoli e OH58D croati, le cui operazioni sono state coordinate dal personale JTAC, elemento cardine dell’esercitazione. In tale ambito, operando al fianco dei paritetici NATO in un ambiente operativo altamente complesso, i JTAC dell’Aeronautica Militare hanno coordinato il supporto aereo ravvicinato (Close Air Support – CAS). La partecipazione alla Adriatic Strike 2025 si inserisce in un più ampio percorso addestrativo che vede i Fucilieri dell’Aria costantemente impegnati in esercitazioni nazionali e internazionali di alto profilo. Attraverso un addestramento continuo e realistico, il personale FCA rafforza le proprie capacità nell’ampio spettro della Force Protection for Air Operation, assicurando standard operativi di eccellenza in scenari sempre più impegnativi (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA MILITARE INCONTRA IL PERSONALE DELLA RAPPRESENTANZA AERONAUTICA MILITARE DI EINDHOVEN – Giovedì 26 giugno 2025, in occasione della riunione del Multinational Air Transport Committee (MATraC), svoltasi presso lo European Air Transport Command (EATC) di Eindhoven (NLD), il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, ha incontrato il personale della Rappresentanza Aeronautica Militare (R.A.Mi.) dislocata nel Comando multinazionale. Accolto dal Senior Italian Officer, Colonnello Paolo Giuseppe Pizzuti, il Generale Conserva ha incontrato il personale in servizio alla R.A.Mi., riunito per l’occasione nell’auditorium del reparto. L’incontro, carico di significato istituzionale e umano, si è svolto in un clima di sincera partecipazione, testimoniando il forte legame che unisce i vertici della Forza Armata al proprio personale impegnato anche nei contesti internazionali. Nel suo intervento, il Capo di Stato Maggiore ha espresso vivo apprezzamento per l’alto senso del dovere, la dedizione e la professionalità con cui il personale dell’Aeronautica Militare opera quotidianamente, evidenziando la rilevanza della presenza italiana in ambito EATC e dell’importanza di tutto il personale quale risorsa essenziale della Forza Armata per la condotta di tutte le attività. “Le donne e gli uomini dell’Aeronautica Militare rappresentano la risorsa più preziosa e strategica su cui si fonda la nostra Forza Armata. La vostra presenza qui a Eindhoven è testimonianza concreta di professionalità, dedizione e spirito di servizio. È grazie al quotidiano impegno del personale che l’AM continua a esprimere eccellenza, credibilità e capacità operativa anche in contesti internazionali complessi”. La visita si è conclusa con la consegna del crest istituzionale della R.A.Mi. e del coin commemorativo realizzato in occasione del 10° Anniversario dell’adesione dell’Italia all’EATC (2014–2024) (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AIR SERBIA HA RAGGIUNTO I 2 MILIONI DI PASSEGERI NEL 2025 – Il 30 giugno Air Serbia ha trasportato il suo due milionesimo passeggero nel 2025. La compagnia aerea nazionale serba ha raggiunto questo traguardo in anticipo rispetto all’anno scorso, quando fu raggiunto nel mese di luglio. “Due milioni di passeggeri sui nostri voli dall’inizio dell’anno dimostrano chiaramente che la strategia che abbiamo definito per il 2025 è stata vincente. Questo risultato conferma anche che Air Serbia è giustamente considerata un punto di riferimento nella regione. In quanto vettore nazionale, rappresentiamo con orgoglio la Serbia nel mondo, come evidenziato anche da un recente sondaggio condotto dal rinomato portale britannico Skytrax. Ringraziamo i nostri passeggeri per la fiducia e i nostri dipendenti per l’impegno e la dedizione,” ha dichiarato Jiri Marek, CEO di Air Serbia.

CIRRUS INVESTE $ 13 MILIONI PER L’ESPANSIONE DELLA SUA GRAND FORK MANUFACTURING FACILITY – Cirrus Aircraft informa: “Cirrus ha annunciato oggi l’ampliamento della sua Grand Forks manufacturing facility durante un groundbreaking event. Cirrus investirà 13 milioni di dollari per aggiungere 2.800 metri quadrati all’attuale stabilimento produttivo di 15.800 metri quadrati. L’ampliamento supporterà la produzione di aeromobili Cirrus, il best-selling single-engine piston aircraft, la SR Series e il best-selling jet, il Vision Jet, con attrezzature, magazzini, strumenti tecnici aggiuntivi e nuovi posti di lavoro che si prevede verranno creati nei prossimi cinque anni”. “Abbiamo collaborato a stretto contatto con la Grand Forks legislature e la comunità di Grand Forks per investire nella crescita e nell’espansione di uno stabilimento che non solo supporta la produzione del best-selling single-engine piston aircraft e del best-selling jet, ma proprio qui a Grand Forks”, ha dichiarato Zean Nielsen, Chief Executive Officer of Cirrus. “Cirrus è profondamente impegnata nella sicurezza, nell’innovazione, nella qualità e nel contribuire alla vitalità economica a lungo termine della regione”. “La SR Series e il Vision Jet sono dotati di sistemi avanzati, tra cui il Cirrus Airframe Parachute System® (CAPS®) e il Safe Return™ Emergency Autoland di serie. L’azienda offre una total safety solution, dal Cirrus Approach Flight Training al suo worldwide Authorized Network of Flight Training and Service Centers. Ad oggi, Cirrus ha consegnato oltre 11.000 velivoli e la flotta totale ha superato 18 milioni di ore di volo. Si prevede che l’espansione di Cirrus Grand Forks sarà completata nel secondo trimestre 2026″, conclude Cirrus Aircraft.

IL TRAFFICO DI RYANAIR A GIUGNO 2025 – Ryanair Holdings plc ha diffuso oggi le statistiche sul traffico per il mese di giugno 2025. A giugno Ryanair Group ha trasportato 19,9 milioni di passeggeri (giugno 2024: 19,3 milioni, +3%), con un load factor del 95% (invariato). Ryanair ha operato oltre 109.000 voli a giugno 2025. Il dato rolling sui 12 mesi a giugno 2025 si attesta a 202,6 milioni di passeggeri (+7%), con un load factor del 94% (invariato).

APPELLO RYANAIR AI GOVERNI UE PER RIFORMARE SERVIZI DI CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO – Ryanair informa: “Ryanair ha chiesto oggi (mercoledì 2 luglio) ai governi dell’UE di intervenire con urgenza per riformare i propri servizi di controllo del traffico aereo (ATC). Ryanair da tempo si batte per una riforma dell’UE che garantisca un adeguato organico ai servizi di controllo del traffico aereo”. Michael O’Leary, Group CEO Ryanair, ha detto: “Un altro mese di cattiva gestione e carenza di personale nei servizi di controllo del traffico aereo è passato, ma né la Commissione Europea né i Ministri dei Trasporti nazionali – responsabili dei servizi ATC nei loro Paesi – hanno preso alcuna misura per risolvere i problemi dei fornitori ATC peggiori d’Europa. Ryanair invita i passeggeri a visitare la pagina web «Il controllo del traffico aereo ha rovinato il tuo volo» e a chiedere ai propri Ministri dei Trasporti nazionali di agire per dotare adeguatamente di personale il servizio ATC nazionale ed eliminare questi ritardi evitabili”.

RYANAIR RAGGIUNGE 8 MILIONI DI PASSEGGERI ATTRAVERSO L’AEROPORTO DI NEWCASTLE – Ryanair afferma: “Ryanair ha annunciato di aver trasportato oltre 8 milioni di passeggeri attraverso l’aeroporto di Newcastle dall’inizio delle sue operazioni da/per l’aeroporto nel 2003. Da allora, Ryanair ha investito molto a Newcastle con 2 aeromobili basati, che rappresentano un investimento di 200 milioni di dollari e sostengono oltre 800 posti di lavoro locali, oltre a offrire ai cittadini e ai visitatori una maggiore scelta alle tariffe più basse grazie a un robusto programma estivo 2025 di 140 voli settimanali su 18 rotte da/per Newcastle, tra cui importanti destinazioni turistiche come Alicante, Barcellona, Faro, Ibiza, Malaga, Tenerife e Zara”.

QANTAS: STATEMENT SUL CYBER INCIDENT – Qantas informa: “Qantas conferma che si è verificato un cyber incident in uno dei suoi contact center, con impatto sui dati dei clienti. Il sistema è ora sotto controllo. Comprendiamo che ciò possa essere preoccupante per i clienti. Stiamo contattando i clienti per informarli dell’incidente, porgere le nostre scuse e fornire dettagli sul supporto disponibile. Non vi è alcun impatto sulle operazioni di Qantas o sulla sicurezza della compagnia aerea”. “Lunedì abbiamo rilevato attività insolite su una piattaforma di terze parti utilizzata da un contact center di una compagnia aerea Qantas. Abbiamo quindi preso provvedimenti immediati e abbiamo isolato il sistema. Possiamo confermare che tutti i sistemi Qantas rimangono sicuri. Stiamo continuando a indagare sulla percentuale di dati rubati, sebbene prevediamo che sarà significativa. Una prima verifica ha confermato che i dati includono nomi, indirizzi email, numeri di telefono, date di nascita e numeri frequent flyer di alcuni clienti. È importante sottolineare che i dati delle carte di credito, le informazioni finanziarie personali e i dati del passaporto non sono contenuti in questo sistema. Nessun account frequent flyer è stato compromesso, né sono state violate password, PIN o credenziali di accesso. Qantas ha informato l’Australian Cyber Security Centre e l’Office of the Australian Information Commissioner. Qantas ha istituito una linea di assistenza clienti dedicata e una pagina dedicata su qantas.com per fornire le informazioni più recenti ai clienti. Continueremo a condividere gli aggiornamenti, anche tramite il nostro sito web e i nostri canali social”, prosegue Qantas. Vanessa Hudson, Qantas Group Chief Executive Officer, ha dichiarato: “Ci scusiamo sinceramente con i nostri clienti e siamo consapevoli dell’incertezza che questo causerà. I nostri clienti ci affidano le loro informazioni personali e prendiamo sul serio questa responsabilità. Stiamo contattando i nostri clienti oggi e il nostro obiettivo è fornire loro il supporto necessario. Stiamo lavorando a stretto contatto con il Federal Government National Cyber Security Coordinator, l’Australian Cyber Security Centre e independent specialised cyber security experts”.

SAAB LANCIA LA PRIMA POLISH SIGINT SHIP – Saab informa: “Il 1° luglio 2025, a Danzica, si è svolto il varo della prima SIGINT (signal intelligence) ship polacca, realizzata da Saab, ORP Jerzy Rózycki. Questo evento ha segnato il varo della prima delle due SIGINT ships acquisite nell’ambito del programma polacco “DELFIN”. Il varo della SIGINT ship rappresenta una tappa significativa nel suo processo di costruzione, dopo il primo taglio della lamiera nell’aprile 2023 e la posa della chiglia a novembre. Prima di entrare in servizio, la nave sarà dotata dei necessari sistemi di ricognizione e sarà sottoposta a prove in mare. La prima nave della ‘DELFIN’ programme series si chiama ORP Jerzy Rózycki, in onore del matematico, impiegato del Cipher Bureau e crittologo che, durante il periodo tra le due guerre, collaborò con Marian Rejewski e Henryk Zygalski per decifrare il codice della macchina crittografica tedesca Enigma”. “Oggi si celebra un traguardo significativo con il varo dell’ORP Jerzy Ró?ycki, a testimonianza del potere della cooperazione e di una visione condivisa”, ha dichiarato Micael Johansson, Presidente e CEO di Saab. “Le navi del programma “DELFIN” sono costruite da Saab in qualità di prime contractor. La costruzione delle navi è affidata a Remontowa Shipbuilding S.A., mentre la società polacca MMC supporta Saab nella progettazione. Saab è interamente responsabile della fornitura e dell’integrazione dei sistemi di missione avanzati. Anche altre entità dell’industria della difesa polacca sono coinvolte nell’implementazione del progetto”, conclude Saab.

IBERIA AMPLIA IL SUO SERVIZIO BUS&FLY – Iberia informa: “A partire da questo mese, Iberia e Alsa stanno ampliando il loro prodotto intermodale Bus&Fly, che consente ai passeggeri di combinare viaggio in autobus e aereo in un unico biglietto da diverse città spagnole al Terminal 4 (T4) dell’aeroporto Adolfo Suárez di Madrid-Barajas, facilitando la coincidenza con i voli internazionali di Iberia. Anche i clienti di altri paesi possono utilizzare il biglietto intermodale Bus&Fly per raggiungere queste città spagnole. Ora, cinque nuove città si uniscono alla rete Bus&Fly, a cui sono stati assegnati i rispettivi codici IATA: Coruña (LRN), Lugo (LCU), Palencia (PAI), Torrelavega (TVE) e Cartagena (CXG). Queste città si aggiungono alle 20 già collegate: Albacete, Alicante, Benidorm, Bilbao, Burgos, Gijón, Granada, León, Logroño, Lorca, Murcia, Oviedo, Ponferrada, San Sebastián, Santander, Santiago de Compostela, Soria, Valladolid, Vitoria e Saragozza. Un’altra novità è che i clienti Bus&Fly possono ora acquistare la Tariffa Base di Iberia per i loro viaggi. Questa è l’opzione più economica in classe Economy, pensata per i viaggiatori che cercano un prezzo più competitivo e che non hanno bisogno di imbarcare il bagaglio. Bus&Fly funziona come un viaggio in coincidenza, combinando in un unico biglietto il trasferimento dalla città di partenza al terminal T4 dell’aeroporto di Madrid e la coincidenza con una qualsiasi delle oltre 90 destinazioni internazionali offerte dalla compagnia aerea in Europa, America e Asia, ottimizzando i tempi di viaggio e garantendo la coincidenza. Lo stesso vale per i viaggiatori internazionali diretti in una qualsiasi delle 25 città spagnole”. María Jesús López Solás, Direttore Commerciale, Sviluppo Rete, Iberia Chief Commercial, Network Development, Alliances and Customer Officer, ha dichiarato: “Siamo lieti di continuare ad ampliare la nostra offerta di servizi intermodali con Alsa, che ci consente di offrire ai nostri clienti un’opzione più varia, comoda e accessibile per viaggiare da/verso diverse città spagnole verso i nostri voli internazionali. Con l’aggiunta di queste nuove città e il miglioramento delle connessioni, i nostri clienti potranno godere di maggiore flessibilità e comfort, combinando i loro viaggi via terra e via aerea in un unico biglietto”. I biglietti Bus&Fly possono essere acquistati tramite l’app e il sito web di Iberia all’indirizzo www.iberia.com.

DELTA: SERIE ORIGINALE SULLA WNBA A BORDO – Delta informa: “Delta, compagnia aerea ufficiale della WNBA, ha collaborato con la lega per dare risalto alle storie di tre delle giocatrici più importanti della WNBA – Nneka Ogwumike, Breanna Stewart e Cameron Brink – per una nuova serie di contenuti originali, “Power Forward”. Lanciata inizialmente sul canale YouTube di Delta, la serie “Power Forward” è ora disponibile per la visione dal comfort del proprio Delta seat su uno dei 168.000 seatback screens, il numero più alto tra tutte le compagnie aeree statunitensi. La serie, che si basa sulla partnership di Delta con la WNBA e sull’impegno della compagnia aerea per l’emancipazione femminile nello sport, offre agli spettatori uno sguardo dall’interno sul percorso cestistico di ciascuna giocatrice, ripercorrendo i propri esordi, discutendo degli ostacoli attuali nello sport femminile e immaginando il futuro, mentre si impegnano a portare lo sport, il campionato e se stesse a nuovi traguardi. Delta trasporta tutte le 13 squadre tramite voli charter durante la stagione regolare e i playoff”.

EMIRATES SARA’ OFFICAL PARTNER DELLA WOMEN’S RUGBY WORLD CUP ENGLAND 2025 – Emirates informa: “Emirates e World Rugby hanno annunciato una nuova partnership che vedrà la compagnia aerea diventare Official Partner of Women’s Rugby World Cup 2025, che inizierà il 22 agosto in Inghilterra. Emirates continuerà a supportare l’arbitraggio sponsorizzando gli Ufficiali di Gara di World Rugby durante la Women’s Rugby World Cup 2025, contribuendo a promuovere la crescita e lo sviluppo degli ufficiali di gara di alto livello e l’ascesa delle donne nelle competizioni di punta. La divisa “Fly Better” di Emirates sarà indossata in tutte le partite. Questa nuova sponsorizzazione dimostra l’impegno della compagnia aerea nel promuovere il rugby e, al contempo, nel promuovere la crescita e la visibilità degli sport femminili. L’ascesa del rugby femminile e la crescita del suo campionato professionistico offrono a Emirates una piattaforma per coinvolgere nuove e appassionate fanbase. La Women’s Rugby World Cup 2025si svolgerà in otto sedi in tutta l’Inghilterra, con 16 squadre nazionali che si contenderanno il nuovo Trofeo. Emirates vanta una presenza commerciale e operativa consolidata in 13 paesi partecipanti”. Sir Tim Clark, Presidente di Emirates Airline, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con World Rugby come Official Partner and Airline of Women’s Rugby World Cup 2025. Il rugby femminile sta fiorendo a livello globale e il significativo investimento di Emirates espande la nostra presenza e ne sostiene la crescita. Rendere questo sport accessibile a tutti fa parte del nostro impegno per creare un impatto duraturo, legami più forti con i tifosi e sbloccare nuove opportunità attraverso il potere dello sport”. Michel Poussau, Chief Revenue Officer di World Rugby, ha dichiarato: “Emirates è un partner fidato e di lunga data di World Rugby e delle nostre competizioni di punta da quasi due decenni e siamo orgogliosi di estendere questo duraturo rapporto alla rivoluzionaria Women’s Rugby World Cup 2025”. “Nell’ambito della nuova partnership, Emirates godrà di una significativa visibilità di marketing sui Women’s Rugby World Cup 2025 digital and social channels, sulle attività a terra e su biglietteria e ospitalità. La compagnia aerea beneficerà inoltre di un’immagine coordinata del proprio brand negli stadi in tutte le 32 partite della Women’s Rugby World Cup 2025”, conclude Emirates.

GE AEROSPACE E IUE-CWA RATIFICANO IL NUOVO FOUR-YEAR CONTRACT – GE Aerospace ha annunciato la ratifica di un nuovo four-year agreement da parte dei dipendenti rappresentati dall’International Union of Electronic, Electrical, Salaried, Machine and Furniture Workers – Communications Workers of America (IUE-CWA), che rende l’accordo effettivo e completa il processo di negoziazione sindacale. Christian Meisner, Chief Human Resources Officer, GE Aerospace, ha dichiarato: “GE Aerospace è orgogliosa di aver stipulato un accordo che mantiene i nostri dipendenti tra i più retribuiti nelle comunità in cui operiamo e riconosce l’importante lavoro che svolgiamo al servizio dei nostri clienti. Ringraziamo i dirigenti IUE-CWA e tutti i nostri dipendenti per la loro collaborazione e non vediamo l’ora di proseguire il nostro successo comune”. “I negoziati tra i leader sindacali IUE-CWA e GE Aerospace sono iniziati ufficialmente il 2 giugno 2025 a Columbus, Ohio. Sono circa 2.200 i dipendenti di GE Aerospace iscritti all’IUE-CWA o a una delle sue affiliate a Lynn, Massachusetts, Madisonville, Kentucky, Arkansas City, Kansas e Niskayuna, New York. Il nuovo contratto è in vigore fino al 23 giugno 2029. Inoltre, IUE-CWA e GE Aerospace si sono impegnate a collaborare per perseguire interessi comuni, tra cui l’avanzamento del T901 engine program, che equipaggerà gli elicotteri Apache (AH-64) e Black Hawk (UH-60); il miglioramento dei risultati operativi attraverso l’ulteriore implementazione di FLIGHT DECK, il GE Aerospace proprietary lean operating model; il continuo impegno nel coinvolgimento dei dipendenti e nelle pratiche di sicurezza”, conclude GE Aerospace.

BOEING CONSEGNA NEXT-GENERATION O3b SATELLITES A SES – Boeing informa: “Boeing ha consegnato con successo il nono e il decimo O3b mPOWER satellites al content and network provider SES, contribuendo così all’impegno dell’azienda nel fornire connettività globale dallo spazio. I satelliti, dotati della Boeing fully software-defined payload technology per l’allocazione attiva dell’energia in base alle esigenze degli utenti, sono in rotta verso il Kennedy Space Center, in Florida, per il lancio previsto per quest’estate”. “Gli O3b mPOWER spacecraft sono i satelliti commerciali più capaci e flessibili operativi nello spazio”, ha dichiarato vice president, Boeing Space Mission Systems. “Molti di noi hanno provato a connettersi da un aereo o da una nave da crociera e hanno scoperto che la connessione era inaffidabile. La nostra software-defined payload technology consente a SES di fornire una connettività affidabile e ad alta velocità, adattandosi in tempo reale alle esigenze degli utenti. È una svolta e i primi otto satelliti stanno dimostrando agli utenti quanto sia incredibile questa tecnologia”. “L’O3b mPOWER system, la costellazione di seconda generazione di SES che opera in medium Earth orbit (MEO, a circa 8.000 km dalla superficie terrestre), è progettato per trasformare i settori industriali con capacità a livello di terabit, bassa latenza e una disponibilità del servizio senza pari. Questi due satelliti si uniranno ai primi otto satelliti già in orbita, migliorando ulteriormente la capacità di SES di fornire connettività ad alta velocità e affidabile ai propri utenti. I team di Boeing stanno lavorando a stretto contatto con SES per preparare il nono e il decimo satellite per il lancio di quest’estate, mentre i membri del team Boeing continuano la produzione di altri tre satelliti O3b mPOWER a supporto dei piani di lancio di SES. La underlying payload technology a bordo di O3b mPOWER è stata inoltre rafforzata per uso militare a bordo dei satelliti Wideband Global SATCOM (WGS)-11 e WGS-12 che Boeing sta costruendo per la United States Space Force. La collaudata tecnologia software-defined di Boeing consente una connettività più sicura e affidabile, anche in un ambiente conteso”, conclude Boeing.

EMBRAER OFFRE NUOVE BORSE DI STUDIO PER LA FORMAZIONE DI MASTER STUDENTS IN AERONAUTICAL ENGINEERING – Embraer informa: “Sono aperte le candidature per la nuova edizione del Master of Science in Aeronautical Engineering Program offerto da Embraer, una career acceleration initiative per ingegneri provenienti da quasi 30 settori diversi. Gestito in collaborazione con il Technological Institute of Aeronautics (ITA), il programma offrirà una borsa di studio mensile a 45 nuovi studenti magistrali residenti in Brasile”. “Lo sviluppo delle persone è un investimento strategico e un tratto distintivo della cultura di Embraer”, afferma Andreza Alberto, Vice President of People, ESG, and Corporate Communications at Embraer. “Alla fine del programma, il tasso di assunzione di questi nuovi talenti è elevato, superiore al 96%. Ad oggi, oltre 1.600 laureati dell’iniziativa si sono uniti al nostro team, aiutandoci a progettare il futuro dell’aviazione”. “Nel corso di 18 mesi, i candidati selezionati parteciperanno a lezioni in presenza e parzialmente a distanza, che si terranno a São José dos Campos (SP), in Brasile, presso la sede centrale di Embraer e presso l’ITA. Il programma è tenuto da professionisti di entrambe le istituzioni e da consulenti esterni. Gli studenti conseguiranno un master degree in Aeronautical Engineering, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione del Brasile. Questa edizione è aperta ai professionisti che hanno conseguito una laurea in ingegneria nel 2023, 2024 o 2025 nei seguenti settori: Aeronautical or Aerospace, Environmental, Automotive, Civil, Computer, Control and Automation, Electrical, Electronic, Energy, Physics, Manufacturing, Maintenance, Materials, Mechanical, Mechatronics, Metallurgical, Mining, Naval, Nuclear, Petroleum, Production, Chemical, Robotics, Systems, Software, Telecommunications, Transportation. È richiesta una conoscenza avanzata della lingua inglese. Le candidature sono aperte fino al 7 settembre 2025. I corsi iniziano a febbraio 2026 e saranno assegnate borse di studio mensili di 5.000 R$, con un aumento del 20% nel secondo anno del programma. Gli studenti riceveranno inoltre benefit come assicurazione medica e odontoiatrica, assicurazione sulla vita e indennità di vitto”, conclude Embraer.