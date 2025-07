30 anni di China Airlines in Italia: evento speciale all’Aeroporto di Fiumicino per celebrare la partnership con Aeroporti di Roma

China Airlines ha celebrato oggi il 30° anniversario della sua presenza in Italia con un evento speciale presso l’Aeroporto Internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino, in collaborazione con Aeroporti di Roma (ADR).

“La cerimonia, alla presenza di una delegazione della compagnia aerea e di ADR, ha rappresentato un’occasione per ricordare tre decenni di proficua collaborazione nel settore del trasporto aereo tra Italia e Estremo Oriente, con un focus strategico su Taiwan, il Sud-Est Asiatico e l’Oceania.

Dal lontano 1995, China Airlines ha costruito un solido ponte tra l’Italia e l’Asia, facilitando gli scambi culturali, economici e turistici. In questi 30 anni, la compagnia ha mantenuto voli di linea costanti, registrando una crescita che punta su elementi fondamentali come l’affidabilità operativa, il continuo rinnovamento della flotta, l’introduzione di servizi sempre più all’avanguardia, la sostenibilità ambientale, la sicurezza e l’innovazione tecnologica”, afferma il comunicato.

“Il volo diretto da Roma a Taipei, attualmente operato con il moderno ed efficiente Airbus A350-900, atterra nella capitale taiwanese nelle prime ore del mattino, consentendo ai passeggeri in arrivo di proseguire comodamente verso tutte le principali destinazioni dell’Estremo Oriente — tra cui Giappone, Filippine, Tailandia, Indonesia, Malesia, Singapore, Hong Kong, Corea del Sud, Vietnam, Australia e Palau — grazie al vasto e capillare network di China Airlines e a tempi di connessione brevi ed efficienti”, prosegue China Airlines.

“Abbiamo scelto di celebrare questo importante traguardo proprio qui, in questo prestigioso aeroporto, ed insieme ad Aeroporti di Roma, per sugellare una collaborazione incessante e quanto mai preziosa, che ha contribuito a rendere i nostri servizi ai passeggeri sempre più accurati. Festeggiare poi insieme ai nostri passeggeri in partenza”, ha dichiarato il rappresentante di China Airlines Italia, Pony Tung. “E’ un gesto simbolico per ringraziare tutti coloro che in questi trent’anni hanno scelto di volare con noi. E oggi più che mai sappiamo che chi vola con China Airlines, torna a volare con China Airlines”.

“Oggi celebriamo con China Airlines il 30° anniversario del volo diretto tra Roma e Taipei”, ha dichiarato Federico Scriboni, Director Aviation Business Development di Aeroporti di Roma. “Un collegamento che avvicina Italia e Taiwan per lo sviluppo del turismo e la crescita degli scambi commerciali tra i due Paesi. ADR accompagna questo traguardo garantendo standard di eccellenza nell’hub di Fiumicino, recentemente riconosciuto per la settima volta dal 2018 come Miglior Aeroporto d’Europa, a conferma della qualità dell’esperienza offerta a passeggeri e partner internazionali”.

“L’evento ha incluso il tradizionale taglio della torta, accompagnato da interventi istituzionali e da un omaggio speciale ai passeggeri in partenza sul volo odierno per Taipei, a suggellare un anniversario che guarda con fiducia al futuro”, conclude il comunicato.

(Ufficio Stampa China Airlines – ADR – Photo Credits: China Airlines – ADR)