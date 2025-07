easyJet annuncia il nuovo collegamento diretto tra Milano Malpensa e Capo Verde (Sal)

easyJet rafforza la propria offerta internazionale e annuncia una novità per il mercato italiano: dal 29 ottobre 2025 sarà operativo il nuovo collegamento diretto tra Milano Malpensa e l’isola di Sal, nell’arcipelago di Capo Verde. Il volo sarà disponibile due volte a settimana, il mercoledì e il sabato, offrendo così ai viaggiatori in partenza dal Nord Italia una nuova opportunità per scoprire una delle destinazioni più affascinanti dell’Atlantico, famosa per le sue spiagge incontaminate, il clima mite tutto l’anno e la ricca cultura creola.

“Meta perfetta per chi cerca una fuga dallo stress quotidiano, Capo Verde è il luogo dove il tempo rallenta e la vita si assapora con leggerezza. Con una temperatura tra i 23°C e i 30°C tutto l’anno, le giornate scorrono tra spiagge dorate e acque turchesi, tramonti infuocati e serate al ritmo della morna, la musica capoverdiana che racconta l’anima dell’arcipelago. Sal, con i suoi villaggi colorati e la sua energia vibrante, è la porta d’ingresso a un mondo dove la natura selvaggia si fonde con la cultura creola creando un vero e proprio paradiso terrestre.

Con questa nuova rotta, easyJet amplia ulteriormente il proprio network verso mete esotiche e risponde alla crescente domanda di collegamenti diretti tra l’Italia e le destinazioni leisure. La tratta per Capo Verde operata da easyJet rappresenta infatti l’unico collegamento diretto tra l’arcipelago e Milano Malpensa, offrendo così nuove possibilità di viaggio a chi desidera lasciarsi ispirare da paesaggi autentici, relax e atmosfere fuori dall’ordinario. Per la prossima stagione invernale easyJet ha messo in vendita in totale 4 nuove rotte da Milano (sia Linate che Malpensa) che portano a 71 le destinazioni raggiungibili dagli scali lombardi”, afferma easyJet.

“Siamo orgogliosi di poter finalmente annunciare il nuovo collegamento diretto tra Milano Malpensa e l’isola di Sal a Capo Verde. Questa nuova rotta arricchisce il portafoglio di destinazioni che easyJet opera da Milano Malpensa e rappresenta un’ulteriore conferma del nostro impegno nel rendere sempre più accessibili destinazioni uniche e di grande fascino per i nostri clienti italiani. Capo Verde è una meta in forte crescita, ideale per chi cerca relax e natura, spiagge da sogno, esperienze autentiche e un clima caldo e soleggiato tutto l’anno. Con questa nuova rotta, easyJet offre ancora più scelta a chi parte dall’Italia e rafforza il ruolo di Milano Malpensa come punto di partenza ideale per viaggi, vacanze e avventure nel mondo”, ha dichiarato Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia.

“La novità si inserisce in un più ampio piano di espansione che vede easyJet rafforzare i collegamenti tra l’arcipelago di Capo Verde e l’Europa, con nuove rotte da e verso il Portogallo – tra cui Boa Vista e Praia verso Porto e Lisbona, quest’ultima collegata anche con l’isola di São Vicente – e dal Regno Unito, accanto ai voli già attivi per Londra Gatwick e Manchester.

I voli sono già prenotabili sul sito easyJet.com e tramite l’app mobile”.

