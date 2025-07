Wizz Air Annuncia una nuova rotta da Bergamo a Varna

Wizz Air annuncia l’apertura di un nuovo collegamento diretto da Bergamo (BGY) a Varna (VAR), importante città portuale della Bulgaria affacciata sul Mar Nero.

“La rotta sarà attiva a partire dal 16 settembre 2025, con due frequenze settimanali – il martedì e il sabato – perfette sia per viaggi brevi che per soggiorni più lunghi.

Questa nuova destinazione rafforza ulteriormente l’impegno strategico di Wizz Air sull’aeroporto di Orio al Serio, dove, solo nel primo semestre del 2025, la compagnia ha operato quasi 3.900 voli da e per Bergamo e accolto le prenotazioni di oltre 797.000 passeggeri. Varna diventa così la seconda destinazione bulgara (in aggiunta a Sofia) servita dall’aeroporto bergamasco, portando a 10 il numero totale di rotte da Bergamo verso l’Est Europa: una rete in continua espansione che consolida il ruolo di Wizz Air come compagnia di riferimento per i collegamenti tra Italia e l’Europa orientale”, afferma Wizz Air.

“Il lancio della nuova rotta Bergamo – Varna arricchisce il nostro già corposo portafoglio di destinazioni da Orio al Serio: uno scalo chiave per la nostra presenza in Italia e punto strategico nella connessione con l’Europa dell’Est”, ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air. “Con questo nuovo collegamento vogliamo offrire ai passeggeri lombardi e del Nord Italia un’opportunità in più per scoprire una meta unica e ancora poco esplorata; valorizzando al tempo stesso anche il territorio bergamasco e le sue ricchezze, per puntare alla crescita del turismo e dell’economia locali”.

“Con l’avvio del nuovo collegamento per Varna, Wizz Air rafforza il ruolo cruciale di Bergamo come hub verso l’Europa dell’Est, confermando la propria strategia di espansione sul mercato italiano e il costante impegno nell’offrire soluzioni di viaggio accessibili e sostenibili, pensate per far scoprire nuove destinazioni in modo efficiente e conveniente”, conclude Wizz Air.

BERGAMO – VARNA – Martedì e Sabato – Dal 16 Settembre 2025

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)