L’A350 di Emirates inizia le operazioni regolari per Muscat

L’Airbus A350 di Emirates è ormai una presenza fissa al Muscat International Airport, con l’inizio dei voli giornalieri regolari tra Dubai e Muscat.

“L’entrata in servizio dell’aereo di nuova generazione, originariamente prevista per il 1° luglio, è stata anticipata di una settimana. L’aereo opera il volo EK 866, con partenza da Dubai alle 2:15 e arrivo a Muscat alle 3:30. Il volo di ritorno, EK 867, parte da Muscat alle 4:40 e atterra a Dubai alle 5:55, in perfetto orario per consentire ai clienti di raggiungere destinazioni in Europa, America, Africa e Asia.

L’aereo, distribuito su tre classi, offre 312 posti, di cui 32 completamente reclinabili in Business Class, disposti in una configurazione 1-2-1, 21 posti in Premium Economy con una comoda configurazione 2-3-2 e 259 spaziosi posti in Economy Class con una configurazione 3-3-3.

Progettate per offrire ai clienti un’esperienza di viaggio migliorata, tutte le cabine sono dotate di soffitti più alti e corridoi più ampi. I passeggeri di tutte le classi possono usufruire del pluripremiato e innovativo sistema di intrattenimento di bordo della compagnia aerea, che offre un’esperienza di visione cinematografica, un’illuminazione di cabina migliorata, una connettività più veloce con Wi-Fi ad alta velocità e una migliore ergonomia dei sedili per un maggiore comfort sui voli a breve e medio raggio”, afferma Emirates.

“L’introduzione dell’Airbus A350 a Muscat evidenzia il costante impegno di Emirates nei confronti dell’Oman. Muscat è tra le prime città della regione ad accogliere l’A350 di nuova generazione di Emirates, entrando a far parte di una rete in crescita che include destinazioni come Kuwait, Bahrain, Dammam e Amman, oltre ad altre destinazioni come Edimburgo, Mumbai, Tunisi, Colombo e Ahmedabad. La compagnia aerea ha finora accolto sette A350 nella sua flotta e prevede di servire 17 destinazioni sulla sua rete globale entro la fine dell’anno.

Per soddisfare l’attuale domanda di viaggi estivi, Emirates ha inoltre aggiunto due voli settimanali aggiuntivi tra Dubai e Muscat, operativi il giovedì e il sabato. Il volo EK 862 parte da Dubai alle 7:55 e arriva a Muscat alle 9:05, mentre il volo di ritorno, EK 863, decolla da Muscat alle 11:25 e atterra a Dubai alle 12:30″, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)