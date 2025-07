Al via la seconda edizione dei Volotea Travel Photo Awards: un viaggio tra fotografia, cultura e territorio

Volotea informa: “Una spiaggia segreta, un angolo nascosto o le persone che animano le città collegate da Volotea: ogni viaggio è un’occasione per raccontare una storia e la fotografia diventa lo strumento per catturare l’essenza di questi momenti unici. È questo lo spirito con cui la compagnia aerea ,che collega le piccole e medie città europee, annuncia la seconda edizione di Volotea Travel Photo Awards, il concorso internazionale che celebra la bellezza del viaggio attraverso la fotografia e la creatività dei propri passeggeri. Dopo il successo dello scorso anno, con oltre 17.000 immagini ricevute, l’edizione 2025 si presenta in una veste ancora più ambiziosa e professionale, con una giuria internazionale e premi d’eccezione. Le iscrizioni sono aperte dal 3 luglio al 10 settembre 2025″.

“Con questa seconda edizione vogliamo continuare a celebrare la creatività dei nostri passeggeri e rafforzare il legame speciale che ci unisce a loro. È un modo per dare spazio al loro sguardo unico sul mondo e omaggiare la ricchezza culturale e identitaria delle città in cui voliamo. Viaggiare è una fonte inesauribile di ispirazione: una fotografia ben riuscita ha il potere di trasportarci altrove, emozionarci, farci riflettere o connetterci profondamente con un luogo. Quest’anno vogliamo incoraggiare le persone a mettersi in gioco con scatti ancora più originali. Cerchiamo immagini capaci di svelare l’inaspettato e di raccontare ciò che di solito sfugge a una semplice cartolina: un gesto autentico, una strade ricca di storia, una luce che trasforma l’ordinario in straordinario”, ha dichiarato Sandra Rikic, Direttrice della Comunicazione di Volotea.

“Anche per questa seconda edizione sono previste due categorie:

– Amatori, aperta a tutti gli appassionati di fotografia che desiderano condividere il proprio punto di vista unico delle destinazioni Volotea. Il vincitore di questa categoria riceverà 1.000 € in voli operati da Volotea, uno zaino TropicFeel e una fotocamera digitale Fujifilm. Inoltre, gli altri 5 finalisti riceveranno un voucher da 150€ per volare con Volotea.

– Professionisti, dedicata ai fotografi di professione che vogliono raccontare, attraverso i propri scatti, la vera essenza del viaggio, trasmettendo profondità, autenticità ed emozione. Il vincitore di questa categoria riceverà un anno di voli gratuiti operati da Volotea, un soggiorno di 3 notti in una destinazione Volotea e una fotocamera professionale Fujifilm. Inoltre, gli altri 5 finalisti riceveranno un voucher da 250€ per volare con Volotea.

Per partecipare, è necessario caricare una foto scattata in una delle destinazioni Volotea – o nei loro dintorni, entro un raggio di 50 km dagli aeroporti serviti dal vettore – accompagnata da un titolo e una descrizione che raccontino la storia dietro l’immagine.

A selezionare le immagini migliori sarà una giuria internazionale composta da professionisti del settore, tra cui:

– Chiara Goia, fotografa documentarista e spesso collaboratrice di National Geographic.

– Julien Fabro, fotografo e filmmaker specializzato in viaggi avventura.

– Mónica Figueras Domènech, fotografa dallo stile contemporaneo.

– Dominique Bovet, Direttore editoriale di Lonely Planet Francia.

– Sandra Rikic, Direttrice Comunicazione di Volotea.

Il concorso è aperto fino al 10 settembre 2025 e i vincitori verranno annunciati nella settimana del 22 settembre 2025. Per partecipare e consultare il regolamento: travelphotoawards.volotea.com/it“, conclude Volotea.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)