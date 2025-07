LATAM Airlines Group implementa il Wi-Fi a bordo sugli aerei a lungo raggio con un investimento di 60 milioni di dollari

LATAM Airlines Group ha annunciato che inizierà a offrire il Wi-Fi a bordo sugli aeromobili wide body per i voli a lungo raggio come Santiago-Sydney, Lima-Madrid, San Paolo-Londra, tra gli altri.

“Il nuovo servizio, che prevede un investimento totale di 60 milioni di dollari, sarà introdotto a partire dal 2026 e si aggiungerà alla connettività già disponibile sui voli a corto e medio raggio. Ciò concorre a enfatizzare l’impegno per l’innovazione e la volontà a offrire un’esperienza di viaggio sempre più elevata. Il gruppo prevede che entro la fine di quest’anno il 100% della flotta narrow body di tutte le filiali sarà dotata di questo servizio.

Ad oggi, il gruppo LATAM Airlines gestisce la più grande flotta connessa della regione, con oltre 250 aeromobili dotati di Wi-Fi, un servizio che è già stato utilizzato da più di 8 milioni di passeggeri; le rotte delle filiali con il maggior utilizzo del servizio sono Medellin-Miami, Santiago-Fortaleza e Lima-Havana”, afferma LATAM Airlines Group.

“La nostra visione si basa su una costante evoluzione. La connettività che annunciamo oggi è molto più di un accesso a Internet in volo; rappresenta il modo in cui combiniamo l’innovazione e l’ascolto attivo per regalare un’esperienza moderna e connessa, in linea con ciò che i nostri passeggeri apprezzano davvero”, ha dichiarato Paulo Miranda, Vicepresidente Area Customer di LATAM Airlines Group.

“Ciò è stato possibile grazie a un accordo commerciale con Viasat, azienda leader di connettività satellitare. La tecnologia selezionata, Viasat Amara, combina una rete multi-orbitale di satelliti geostazionari (GEO) e in orbita terrestre bassa (LEO), garantendo una connessione Internet ad alta velocità e bassa latenza con copertura globale, anche in aree remote come il Pacifico meridionale”, prosegue LATAM Airlines Group.

“Questo è molto più di un Wi-Fi a bordo; il servizio di connettività all’avanguardia su questi aerei del gruppo LATAM rappresenta una trasformazione completa e la naturale evoluzione di come la connettività di alta qualità possa offrire un’esperienza eccezionale”, ha dichiarato Don Buchman, Vicepresidente e Direttore generale dell’aviazione commerciale di Viasat.

“Oltre ai vantaggi per i passeggeri, questa connettività all’avanguardia consentirà di ottimizzare le operazioni attraverso: comunicazione in tempo reale tra equipaggio e team a terra; trasmissione di dati per la manutenzione predittiva degli aeromobili; ottimizzazione delle rotte grazie alla connettività della cabina di pilotaggio.

L’implementazione del nuovo servizio di connettività sugli aeromobili wide body, volto a migliorare ulteriormente l’esperienza di viaggio dei passeggeri, si aggiunge ad altri progetti chiave, come il programma di retrofit di tutte le cabine della flotta e l’incorporazione delle nuove Business Suite, consolidando una proposta di valore incentrata sul comfort, sulla personalizzazione e sulla tecnologia di bordo.

Con l’inserimento del Wi-Fi sui voli a lungo raggio, il gruppo LATAM Airlines mira a mantenere ogni passeggero connesso, sia per inviare un messaggio urgente, sia per condividere l’emozione di un viaggio da sogno con chi è lontano o semplicemente per sentirsi più vicini a casa, anche a migliaia di chilometri di distanza.

Il servizio Wi-Fi fa parte di LATAM Play. La piattaforma è il meccanismo che riunisce tutti i sistemi di connettività e intrattenimento in volo in un unico canale.

In totale, il gruppo LATAM Airlines mette a disposizione dei suoi clienti oltre 300 film, più di 1.000 episodi di serie, oltre 2.000 tracce musicali, insieme a contenuti per bambini e letture da fruire durante i voli. Con questa offerta, LATAM consolida la sua posizione di leader nella regione, proponendo contenuti di livello mondiale che includono produzioni provenienti da tre delle principali piattaforme di streaming in volo: Disney+, HBO Max e e Paramount+”, conclude LATAM Airlines Group.

(Ufficio Stampa LATAM Airlines Group – Photo Credits: LATAM Airlines Group)