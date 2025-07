SWISS adotta una serie di misure per un’estate più puntuale

SWISS affronterà presto l’alta stagione estiva, la compagnia ha adottato una serie di misure per prepararsi all’elevata domanda.

“Per Swiss International Air Lines (SWISS), la stagione estiva è uno dei periodi più importanti dell’anno. Ma è anche il periodo più impegnativo. Nelle prossime settimane, la compagnia aerea prevede di operare in media circa 430 voli e trasportare oltre 57.000 passeggeri al giorno.

In considerazione di ciò, SWISS ha lavorato intensamente dalla scorsa estate a preparativi mirati per la prossima stagione di punta”, afferma SWISS.

“Abbiamo iniziato molto presto a esaminare attentamente tutti i nostri flussi di lavoro e le nostre procedure e ad apportare miglioramenti concreti”, spiega il Chief Operating Officer, Oliver Buchhofer. “Sappiamo che la stagione estiva richiede molto da noi e sappiamo anche che i parametri di quest’anno saranno impegnativi quanto lo sono stati l’anno scorso. Ma siamo pronti ad affrontarli e a padroneggiarli”.

“Il global air transport sector continua a crescere, attualmente del 5-7% all’anno. Questo porta un traffico aereo sempre maggiore nei cieli, soprattutto in Europa. E la Svizzera si trova nel cuore del continente. Allo stesso tempo, le airspace capacities sono attualmente significativamente ridotte, poiché gli air navigation services providers europei sono sottoposti al limite sia a causa della carenza di personale che degli effetti delle scioperi.

Le summer flight operations delle compagnie aeree possono essere ulteriormente interrotte da condizioni meteorologiche come temporali e venti contrari. Questi possono essere un evento quasi quotidiano in questo periodo dell’anno e SWISS li sta già risentendo.

Nonostante queste difficoltà, la puntualità di SWISS da inizio anno si attesta attualmente al 72%, un miglioramento rispetto al 68% registrato nella prima metà del 2024 e due punti percentuali in più rispetto all’obiettivo del 70% che si è prefissata per quest’anno”, prosegue SWISS.

“Siamo molto soddisfatti della puntualità raggiunta nel 2025″, conferma il COO Buchhofer. Ma sarà difficile mantenere la nostra puntualità a questo livello durante i mesi estivi, con il loro elevato volume di voli e passeggeri. L’intero sistema di trasporto aereo è soggetto a forti fluttuazioni stagionali e noi, come compagnia aerea, non abbiamo alcuna influenza diretta su molti dei principali fattori coinvolti. Il nostro ambizioso obiettivo è quello di ottenere prestazioni migliori in tutti i parametri chiave rilevanti – puntualità, stabilità, bagagli e soddisfazione del cliente – rispetto all’anno scorso”.

“Due terzi di tutti i ritardi riscontrati da SWISS nelle sue operazioni di volo sono al di fuori del controllo della compagnia aerea. E mentre la quota di ritardi per cause proprie è stata incoraggiantemente ridotta a circa un terzo, SWISS mira a ridurre ulteriormente questa cifra a meno di un quarto per l’intero anno.

Anche quest’estate SWISS si affiderà a collaudati “cuscini” per rendere e mantenere le sue operazioni più stabili e affidabili. Questi includono il mantenimento di aeromobili di riserva per l’impiego in caso di necessità, insieme a equipaggi aggiuntivi che possono essere assegnati ai servizi con breve preavviso. Anche i minimum passenger transfer times rimangono estesi, per garantire che i viaggiatori possano raggiungere facilmente le loro coincidenze e per gestire al meglio i ritardi”, continua SWISS.

“Tutti questi margini ci offrono maggiore flessibilità quando la situazione si fa critica, ad esempio a causa di un ritardo dovuto alle condizioni meteorologiche o di una restrizione dello spazio aereo”, spiega Oliver Buchhofer. “Ma anche le nostre riserve a volte possono esaurirsi, soprattutto quando dobbiamo attingere per diversi giorni consecutivi. In questo caso, dobbiamo solo affrontare la situazione al meglio delle nostre capacità”.

“Un ulteriore elemento fondamentale delle numerose azioni intraprese da SWISS per la prossima stagione estiva è il nuovo team di “turnaround manager”, formato questa primavera. Il turnaround manager coordina la fase di assistenza a terra in aeroporto, critica in termini di tempo, tra l’arrivo e la partenza di un aeromobile, collaborando con i partner di SWISS per garantire che le operazioni di scarico, pulizia, rifornimento e carico vengano eseguite nel modo più fluido possibile.

Tale coordinamento può far risparmiare (o recuperare) tempo prezioso, soprattutto durante le ondate operative più intense a mezzogiorno e a tarda sera a Zurigo“, prosegue SWISS.

“Abbiamo reclutato un team di dieci persone per svolgere questa nuova funzione”, afferma Oliver Buchhofer. “E investiremo ogni anno una cifra nell’ordine dei milioni di franchi, perché sappiamo che anche a terra ogni minuto conta”.

“I mesi estivi non sono solo i più impegnativi in termini di viaggi: sono anche tra i più impegnativi per il settore del trasporto aereo. E quando le aspettative dei viaggiatori sono particolarmente elevate, qualità e affidabilità sono ancora più essenziali, anche quando le cose non procedono come previsto. Con queste considerazioni in mente, SWISS ha ulteriormente perfezionato le comunicazioni tramite la sua app in caso di modifiche di orario e ha anche ampliato le sue apprezzate funzionalità self-service”, conclude SWISS.

“In particolare in caso di ritardi o cambi di volo, i nostri clienti si aspettano soluzioni rapide”, spiega Heike Birlenbach, Chief Commercial Officer. “E per fornirle ci affidiamo alle nostre funzionalità self-service, che possono fornire un aiuto rapido e semplice. I nostri clienti possono valutare le opzioni presentate e scegliere la nuova alternativa di volo che meglio soddisfa le loro esigenze. Questo non solo offre ai nostri clienti maggiore autonomia e aiuta a gestire la loro situazione individuale, ma contribuisce anche ad alleviare la pressione sui nostri centri di assistenza in quello che probabilmente sarà un periodo di particolare attività. Inutile dire, tuttavia, che i nostri team di specialisti del servizio clienti rimangono disponibili telefonicamente 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in tutto il mondo, quando e dove necessario”.

“I nostri clienti contano su di noi”, continua il CCO Birlenbach. “Soprattutto durante le loro vacanze estive, che spesso rappresentano uno dei momenti più importanti dell’anno. Per questo continuiamo a investire in modo mirato in tutta la nostra offerta di prodotti e servizi, come il nuovo programma di ristorazione in Economy Class per i voli a lungo raggio, il perfezionamento del nostro servizio di bordo e l’espansione dei nostri servizi digitali, fino alle comunicazioni personalizzate in caso di modifiche al volo o all’orario. Il nostro obiettivo, in tutti questi sforzi, è offrire un’esperienza di viaggio aereo il più fluida e piacevole possibile, anche durante la stagione estiva. E il nostro obiettivo principale è offrire ai nostri ospiti la migliore sensazione possibile all’inizio delle loro vacanze estive”.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)