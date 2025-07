Air France-KLM avvia le procedure per diventare azionista di maggioranza di SAS

Air France-KLM ha annunciato oggi che avvierà le procedure per acquisire una quota di maggioranza in SAS. Il Gruppo detiene attualmente una partecipazione del 19,9% nella compagnia aerea scandinava e, dall’estate del 2024, ha implementato una cooperazione commerciale tra SAS, Air France e KLM sotto forma di extended codeshare and interline agreements, ulteriormente rafforzati dall’adesione di SAS all’alleanza SkyTeam.

“A condizione che tutte le condizioni necessarie siano soddisfatte, Air France-KLM acquisirà interamente le quote detenute da Castlelake e Lind Invest, portando la propria partecipazione al 60,5%. Lo Stato danese manterrà la sua partecipazione del 26,4% in SAS e i suoi posti nel e Board of Directors.

Il valore dell’investimento previsto da Air France-KLM in SAS sarà determinato al momento del closing, sulla base degli ultimi risultati finanziari di SAS, inclusi EBITDA e indebitamento netto. Questa transazione sarà in linea con le prospettive finanziarie a medio termine del Gruppo.

Subordinatamente all’ottenimento di tutte le autorizzazioni normative necessarie e al soddisfacimento di tutte le condizioni sospensive, l’obiettivo è di concludere l’operazione nella seconda metà del 2026″, afferma Air France-KLM Group.

“L’acquisizione di questa quota di maggioranza conferirebbe ad Air France-KLM il controllo di SAS, che diventerebbe una filiale di Air France-KLM Group. Questo nuovo passo consentirebbe ad Air France-KLM e SAS di liberare appieno il loro potenziale sinergico attraverso un’integrazione completa in tutte le aree di business, inclusa la fidelizzazione, e si estenderebbe oltre le attività commerciali. Il Gruppo deterrebbe la maggioranza dei posti nel Board of Directors della compagnia aerea.

L’interesse di Air France-KLM nel portare avanti questa transazione è guidato dal significativo miglioramento delle performance finanziarie e operative di SAS, dal successo dell’attuale cooperazione commerciale e dalla fiducia del Gruppo nel potenziale a lungo termine del vettore scandinavo”, prosegue Air France-KLM Group.

“Siamo entusiasti della prospettiva di accogliere SAS a pieno titolo nella famiglia Air France-KLM”, ha dichiarato Benjamin Smith, CEO di Air France-KLM. “Dopo il successo della sua ristrutturazione, SAS ha ottenuto risultati straordinari e siamo fiduciosi che il potenziale della compagnia aerea continuerà a crescere grazie a una maggiore integrazione all’interno di Air France-KLM Group. Questa operazione andrà a vantaggio dei nostri clienti e di tutti gli scandinavi, che potranno beneficiare di una migliore connettività, nonché dei team SAS, la cui dedizione è stata fondamentale per riportare la compagnia aerea al suo posto di diritto. Si uniranno a un gruppo di compagnie aeree unite da un impegno comune per l’eccellenza e un futuro più sostenibile per il trasporto aereo. Attendiamo con ansia questo nuovo capitolo del nostro percorso comune”.

SAS: nuovo capitolo per l’aviazione in Scandinavia e in Europa

SAS informa: “Air France-KLM ha annunciato oggi che avvierà le procedure per acquisire una quota di maggioranza di SAS, segnando un nuovo capitolo strategicamente importante per la compagnia aerea scandinava e uno sviluppo strategico epocale nel panorama dell’aviazione europea.

Questa mossa riflette l’impegno a lungo termine delle compagnie aeree nel costruire una SAS più forte, più connessa e competitiva, saldamente radicata in Scandinavia, con una portata e capacità espanse in tutta Europa e oltre”.

“L’acquisizione da parte di Air France-KLM della quota di maggioranza segnerebbe un momento decisivo per SAS e un forte segnale di fiducia nella direzione intrapresa”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS. “Non solo porterà stabilità, ma consentirà anche una più profonda integrazione industriale e il pieno supporto di uno dei principali airline group al mondo, una volta ottenuta l’approvazione normativa. Insieme, saremo in una posizione migliore per offrire maggiore valore ai nostri clienti, ai nostri colleghi e all’intera regione”.

“SAS continua a investire nel rinnovo della flotta e nell’espansione della rete, guadagnandosi al contempo il riconoscimento di compagnia aerea più puntuale al mondo. Questo consolidamento supporta la capacità di SAS di crescere in modo più sostenibile, migliorare l’esperienza del cliente e rafforzare il proprio ruolo nell’aviazione internazionale”, prosegue SAS.

“Questo rapporto si basa sul rispetto reciproco, sulla dedizione all’eccellenza operativa e su forti ambizioni di sostenibilità. Con la continua crescita dell’interesse globale per la Scandinavia, crediamo che questo consolidamento rafforzi la capacità di SAS di collegare la Scandinavia con il mondo, e il mondo con la Scandinavia, posizionando Copenhagen come nostro hub globale per la regione, pur continuando a mantenere solide e strategiche operazioni sia a Oslo che a Stoccolma”, ha aggiunto Van der Werff. “Rimaniamo fedeli alla nostra identità, alla nostra tradizione e alla nostra profonda attenzione al cliente. SAS continuerà ad essere orgogliosamente scandinava nel cuore, nell’aspetto e nello spirito”.

“La decisione riflette anche una più ampia tendenza del settore verso il consolidamento, un passo essenziale per garantire la competitività a lungo termine dei vettori europei in un mercato sempre più globalizzato”, conclude SAS.

(Ufficio Stampa Air France-KLM Group – SAS – Photo Credits: Air France-KLM Group – SAS)