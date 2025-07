Etihad Airways celebra il primo volo per Atlanta

Etihad Airways è atterrata ad Atlanta per la prima volta, espandendo la sua presenza negli Stati Uniti e collegando il cuore culturale e commerciale del sud-est degli Stati Uniti con Abu Dhabi e oltre. Il lancio segna un’altra pietra miliare nell’espansione di Etihad in Nord America.

“Il primo volo di Etihad dallo Zayed International Airport di Abu Dhabi all’Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport è atterrato il 2 luglio, rendendo Atlanta il quinto scalo statunitense nella rete globale di Etihad, dopo New York City, Chicago, Washington D.C. e Boston.

Gli ospiti in partenza da Abu Dhabi possono usufruire della comodità della United States Customs and Border Protection (CBP) Preclearance facility allo Zayed International Airport, unica nel suo genere nella regione. Consente ai passeggeri di espletare le procedure di immigrazione e doganali statunitensi prima della partenza, arrivando negli Stati Uniti come viaggiatori domestici e risparmiando tempo prezioso all’arrivo.

La nuova rotta risponde alla crescente domanda di viaggi tra gli Emirati Arabi Uniti e gli Stati Uniti, rivolgendosi a viaggiatori d’affari, turisti e persone in visita ad amici e parenti.

Inoltre, rende più facile per gli ospiti provenienti da tutto il sud-est degli Stati Uniti visitare Abu Dhabi e scoprire una città dove la modernità si fonde con un ricco patrimonio, offrendo un vivace mix di cultura, avventura, relax e spiagge mozzafiato.

Il nuovo servizio è operato con l’Airbus A350-1000 di nuova generazione di Etihad, un aeromobile a basso consumo di carburante e all’avanguardia dal punto di vista ambientale, che offre un viaggio più silenzioso e rappresenta l’ultimo prodotto di bordo della compagnia aerea sulle principali rotte a lungo raggio.

La rotta per Atlanta è stata lanciata con quattro voli a settimana, ma i load factor record e le straordinarie prenotazioni anticipate hanno spinto Etihad ad accelerare l’espansione, con voli giornalieri a partire da novembre 2025. La domanda, sia per il segmento leisure che per quello business, ha superato le aspettative, confermando fermamente la posizione di Atlanta come mercato chiave per Etihad“, afferma Etihad Airways.

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer at Etihad Airways, ha dichiarato: “Atlanta è una città dinamica con una profonda importanza culturale, economica e aeronautica. Questo nuovo servizio migliora l’accesso al sud-est degli Stati Uniti, offrendo al contempo collegamenti senza interruzioni in Medio Oriente, nel Subcontinente Indiano e in Asia. Con la U.S. Preclearance allo Zayed International Airport, gli ospiti possono godere della comodità di arrivare ad Atlanta come viaggiatori domestici. Siamo lieti di offrire la nostra pluripremiata esperienza agli ospiti in viaggio da e per Atlanta. Significa anche che siamo entusiasti di dare il benvenuto a un numero ancora maggiore di ospiti nella nostra splendida casa ad Abu Dhabi. I viaggiatori statunitensi sono già curiosi di scoprire cosa la città ha da offrire: dalle splendide spiagge e dai fantastici parchi a tema alle esperienze culturali di livello mondiale e alla cucina deliziosa. La risposta a questa rotta è stata fenomenale: l’affluenza delle prenotazioni anticipate è stata così impressionante che abbiamo già annunciato voli giornalieri a partire da fine anno. È un chiaro segnale che i viaggiatori sono ansiosi di scoprire tutto ciò che Abu Dhabi ha da offrire”.

“La Business Class di categoria superiore ospita 44 Business Suite, ognuna con una porta scorrevole che offre a ogni ospite una maggiore privacy all’interno della propria suite. Oltre all’accesso diretto al corridoio, ogni poltrona della Business Class è progettata per il massimo comfort e si trasforma in un letto completamente reclinabile lungo 200 cm, con ampio spazio per riporre i propri oggetti. Cuffie antirumore e uno schermo TV da 18,5 pollici offrono un’esperienza cinematografica per godersi l’ampia offerta di intrattenimento di bordo di Etihad. I Business seats dispongono inoltre di una base di ricarica wireless integrata e di Bluetooth headphone pairing.

L’A350 ospita anche 327 Economy Smart Seats con un innovativo sistema di reclinazione, touchscreen da 13 pollici e Bluetooth headphone pairing. Tutti gli ospiti possono inoltre usufruire di complimentary Chat packages tramite Wi-Fi o optare per la navigazione completa durante il volo”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)