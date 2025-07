Wizz Air presenta importanti risultati in ambito di sostenibilità ambientale

Wizz Air ha pubblicato il suo Sustainability Report per l’anno fiscale 2025, conclusosi lo scorso 31 marzo. Il report, verificato da terze parti indipendenti, evidenzia progressi misurabili e riafferma gli impegni a lungo termine della compagnia in tema ambientale, sociale e di governance aziendale. I continui progressi ottenuti da Wizz Air nell’ultimo anno hanno portato la compagnia ad essere riconosciuta da Cirium, azienda di analisi indipendente, come la più efficiente al mondo in termini di emissioni.

“Durante l’anno fiscale 2025, Wizz Air ha consolidato la sua posizione tra le compagnie aeree con la più bassa intensità di emissioni a livello globale, registrando un’intensità di 52,2 grammi di CO2 per passeggero per chilometro (dato leader nel settore). La flotta ultra-moderna della compagnia, con un’età media di soli 4,7 anni, è di gran lunga la più giovane tra quelle dei principali vettori, contribuendo in modo significativo all’efficienza dei consumi e alla riduzione dell’impatto ambientale. Attualmente, oltre il 66% dei 231 aeromobili di Wizz Air (147 Airbus A321neo e 6 A320neo) è dotato di motori Pratt & Whitney GTF di ultima generazione, in grado di ridurre del 20% il consumo di carburante e le emissioni di CO2 rispetto alla generazione precedente, con una riduzione del 50% dell’inquinamento acustico. In linea con il programma Customer First Compass per l’innovazione e la sostenibilità ambientale attraverso tecnologie all’avanguardia, Wizz Air mira a operare una flotta interamente composta da aeromobili “neo” entro il 2028, posizionandosi nettamente in anticipo rispetto a qualsiasi altra compagnia in Europa.

A ulteriore testimonianza del focus su efficienza e innovazione, Wizz Air ha svelato un aeromobile con livrea speciale per celebrare i 20 anni di collaborazione con Airbus, evidenziando i successi del passato e le prospettive future nel campo della tecnologia aeronautica”, afferma Wizz Air.

“Wizz Air continua ad adottare un approccio mirato e basato sui dati per ridurre le emissioni attraverso l’uso di energie alternative. Tra ottobre e dicembre 2024, la compagnia ha effettuato voli di prova con carburante sostenibile (SAF) sulle rotte Barcellona – Budapest e Bruxelles Charleroi – Budapest, in collaborazione con i fornitori SAF Moeve e World Fuel Services. Wizz Air si è posta l’obiettivo di raggiungere l’uso del 10% di SAF in tutte le operazioni entro il 2030.

In occasione della Giornata Mondiale della Terra, Wizz Air ha presentato la sua roadmap di decarbonizzazione, in linea con l’obiettivo a lungo termine dell’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile (ICAO), per raggiungere le zero emissioni nette nell’aviazione internazionale entro il 2050. La roadmap della compagnia rappresenta anche un forte invito all’azione rivolto a governi e al settore nel suo complesso, sottolineando la necessità di una stretta collaborazione per realizzare progressi significativi nella sostenibilità a lungo termine nel mondo del volo”, prosegue Wizz Air.

“In Wizz Air, consideriamo gli obiettivi ESG non come semplice retorica di marketing, ma come una vera e propria priorità strategica”, ha dichiarato Dorottya Durucsko, Head of Government Affairs and Sustainability di Wizz Air. “Il Sustainability Report 2025 riflette il nostro impegno verso progressi misurabili, guidati da dati di performance e pianificazione pragmatica. Stiamo investendo dove conta: in nuove tecnologie, nella capacità produttiva di SAF e in operazioni più intelligenti, evitando strategie prive di impatto comprovato. Il nostro obiettivo non è solo rimanere una delle compagnie più efficienti al mondo, ma stabilire uno standard su come l’aviazione low cost possa evolversi in modo responsabile”.

“Le iniziative di Wizz Air sono state riconosciute da numerose organizzazioni del settore. Nel 2024, la compagnia è stata premiata come “Migliore Compagnia per la Riduzione del Carbonio” ai Carbon Awards organizzati da World Finance e ha ricevuto, per il terzo anno consecutivo, il CAPA Environmental Sustainability Award for Excellence.

La strategia di sostenibilità di Wizz Air si estende anche alla responsabilità sociale e allo sviluppo organizzativo. Nel FY25, oltre 2.300 nuovi dipendenti sono entrati a far parte dell’azienda, portando il numero totale di collaboratori a oltre 9.000, con 112 nazionalità rappresentate”, conclude Wizz Air.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)