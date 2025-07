Wizz Air festeggia 5 anni a Milano Malpensa

Wizz Air celebra oggi il quinto anniversario della propria base all’Aeroporto di Milano Malpensa, una delle più importanti in Italia e in Europa per numero di rotte, passeggeri trasportati e investimenti operativi.

“Malpensa è stata la prima base italiana di Wizz Air, inaugurata nel luglio 2020, e ha rappresentato il punto di partenza della massiccia espansione della compagnia aerea nel Paese.

In questi cinque anni, Wizz Air ha trasportato oltre 12,5 milioni di passeggeri da e per Malpensa, contribuendo in modo significativo alla connettività della Lombardia – e dell’Italia più in generale – con Europa, Medio Oriente e Nord Africa.

Ad oggi, nel pieno della stagione estiva 2025, la compagnia opera dall’aeroporto milanese un totale di 39 rotte verso 23 paesi diversi, con una flotta basata nello scalo milanese di 8 aeromobili (tutti quanti moderni Airbus A321neo, tra i più efficienti e sostenibili sul mercato).

Per celebrare questo importante traguardo, la compagnia e l’aeroporto di Malpensa hanno organizzato uno speciale evento presso uno dei check in dell’aeroporto, momento in cui ad un fortunato passeggero, scelto tra coloro in partenza, è stato regalato un voucher premio di 250 euro, da utilizzare per volare verso qualsiasi destinazione del network internazionale di Wizz Air“, afferma Wizz Air.

“La base di Milano Malpensa rappresenta per Wizz Air un punto nevralgico per la nostra crescita nel mercato italiano, e non solo. Siamo estremamente orgogliosi di questo storico traguardo e dei risultati raggiunti assieme in questi cinque anni” ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air. “Siamo felici di festeggiare questo importante anniversario per la nostra base milanese, punto strategico fondamentale per la compagnia. Continueremo a investire su Malpensa con determinazione e visione di lungo periodo, rafforzando ulteriormente la nostra presenza e offrendo ai passeggeri ancora più collegamenti, frequenze e opportunità di viaggio. Vogliamo anche esprimere il nostro profondo apprezzamento alla famiglia WIZZ a Milano, un team appassionato e dedicato che lavora ogni giorno per rendere possibili i sogni di viaggio di milioni di passeggeri”.

“Solo nel primo semestre del 2025, la compagnia ha già operato 10.000 voli da e per Malpensa – con un incremento del 32% rispetto allo stesso periodo del 2024 – trasportando 2 milioni di passeggeri e raggiungendo un tasso di riempimento medio del 99,5%. Anche le performance operative sono in costante crescita, con la puntualità delle partenze che è cresciuta di quasi il 20% rispetto al 2024.

L’offerta per il Summer Schedule 2025 è stata significativamente rafforzata, con un aumento delle frequenze settimanali sulle rotte più richieste, in particolare verso la Spagna, e un ampliamento della rete di collegamenti, che spazia dalle grandi capitali europee alle isole del Mediterraneo, fino a destinazioni nel Medio Oriente e nel Nord Africa.

Da prima base italiana a luogo strategico per il network internazionale, l’aeroporto di Milano continuerà a svolgere un ruolo chiave nella crescita della compagnia aerea negli anni a venire in Italia – che ora è il più grande mercato di Wizz Air per numero di passeggeri – e in tutta Europa”, conclude Wizz Air.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air – SEA)