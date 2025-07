ACI World: gli aeroporti più trafficati del mondo rivelati nella classifica globale finale

Airports Council International (ACI) World ha pubblicato l’edizione 2025 del suo World Airport Traffic Dataset, la risorsa più completa e autorevole del settore per i global airport rankings. I nuovi dati confermano gli aeroporti più trafficati del mondo nel 2024, suddivisi in tre categorie principali: passenger traffic, air cargo volumes, aircraft movements.

“Basato su oltre 2.800 aeroporti in oltre 185 paesi e territori, il dataset fornisce un’istantanea completa della global air transport demand e dell’attività nell’ultimo anno.

Il traffico passeggeri globale ha raggiunto un nuovo massimo nel 2024, superando i 9,4 miliardi di viaggiatori, con un aumento dell’8,4% rispetto al 2023 e del 2,7% rispetto ai livelli pre-pandemici (2019).

I primi 20 aeroporti da soli hanno gestito 1,54 miliardi di passeggeri, assorbendo il 16% del traffico globale.

Tra i cambiamenti più significativi: Shanghai Pudong (PVG) ha scalato 11 posizioni, classificandosi al 10° posto a livello globale; Guangzhou Baiyun (CAN) ha confermato la sua rimonta, mantenendosi al 12° posto dopo il 57° posto del 2022; gli Stati Uniti hanno contribuito con sei aeroporti alla top 20, per lo più dominati dal traffico domestico, ad eccezione di JFK, dove i passeggeri internazionali hanno rappresentato il 56%”, afferma ACI World.

Riguardo i Total Passengers, al primo posto si conferma Atlanta (primo anche nel 2023 e nel 2019), al secondo si posiziona Dubai (secondo anche nel 2023, quarto nel 2019), al terzo Dallas/Fort Worth (terzo nel 2023, decimo nel 2019).

Riguardo gli International Passengers, al primo posto si conferma Dubai (primo anche nel 2023 e nel 2019), al secondo posto London Heathrow (secondo anche nel 2023 e nel 2019), al terzo posto Seoul Incheon (settimo nel 2023 e quinto nel 2019)

“L’air cargo ha registrato una ripresa, con quasi 127 milioni di tonnellate movimentate nel 2024, in aumento del 9,9% su base annua e del 4,1% rispetto al 2019.

I 20 principali hub cargo hanno movimentato 52,2 milioni di tonnellate, in aumento del 9% rispetto al 2023 e del 10,8% rispetto ai livelli pre-pandemici.

Tra i principali fattori di crescita figurano: la volatilità delle rotte marittime, che ha portato gli shippers a cercare alternative più affidabili e rapide per via aerea; l’accelerazione dell’e-commerce, trainata dalla domanda dei consumatori per una più rapida evasione degli ordini oltre confine; il calo dei costi del jet fuel, che ha ridotto i costi operativi e migliorato la competitività dell’air freight.

Il più grande balzo in avanti: Dubai International (DXB), che è balzato dal 17° all’11° posto in classifica”, prosegue ACI World.

Riguardo l’Air Cargo, al primo posto si attesta Hong Kong (primo anche nel 2023 e nel 2019), al secondo posto Shanghai (terzo nel 2023 e nel 2019), al terzo posto Memphis (secondo nel 2023 e nel 2019).

“I movimenti aerei hanno superato 100,6 milioni a livello globale nel 2024, con un aumento del 3,9% su base annua, raggiungendo il 96,8% dei livelli del 2019.

I primi 20 aeroporti hanno registrato 11,08 milioni di movimenti, con un aumento del 5,4% su base annua.

Shanghai Pudong (PVG) ha nuovamente mostrato un forte slancio, guadagnando 10 posizioni e diventando l’ottavo aeroporto più trafficato per movimenti”, continua ACI World.

Riguardo gli Aircraft Movements, al primo posto si attesta Atlanta (primo nel 2023 e secondo nel 2019), al secondo posto Chicago (secondo nel 2023, primo nel 2019), al terzo posto Dallas/Fort Worth (terzo anche nel 2023 e nel 2019).

Justin Erbacci, ACI World Director General, ha dichiarato: “Queste classifiche riflettono la portata dell’aviazione globale e la resilienza del settore, che continua a crescere nonostante la complessità del contesto globale. In questi tempi di continui cambiamenti e incertezza, dati affidabili come questi sono necessari per aiutare gli aeroporti a superare le crescenti difficoltà. La nostra missione è quella di fornire agli aeroporti dati e informazioni come questo report, nonché gli strumenti, il supporto e l’advocacy di cui hanno bisogno per prosperare in questo contesto dinamico”.

(Ufficio Stampa ACI World)