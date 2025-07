Star Alliance nominata World’s Best Airline Alliance agli 2025 Skytrax Awards

Il 17 giugno 2025, Star Alliance è stata nuovamente eletta World’s Best Airline Alliance per il quarto anno consecutivo agli Skytrax World Airline Awards 2025, portando il suo totale di vittorie a 13 volte su 18 quando la categoria è stata introdotta per la prima volta nel 2005. Anche la lounge Star Alliance dell’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi ha mantenuto il titolo di World’s Best Airline Alliance Lounge, segnando la seconda vittoria consecutiva dalla sua inaugurazione nell’ottobre 2023.

In occasione di questo importante traguardo, lo Star Alliance Chief Executive Officer Theo Panagiotoulias, ha dichiarato: “Questo continuo riconoscimento è incredibilmente significativo per tutti noi di Star Alliance. Riflette la fiducia che milioni di clienti ripongono nelle nostre compagnie aeree membri, collegate da un ritmo, per creare viaggi più fluidi ogni giorno”.

Panagiotoulias si è anche congratulato con i dipendenti delle member airlines in tutta la rete e ha proseguito: “Questo risultato riflette l’impegno condiviso per l’eccellenza dimostrato da ogni dipendente di Star Alliance e delle nostre member airlines nel corso di un promettente 2024. Accetto con orgoglio questo riconoscimento a loro nome e li incoraggio a continuare a puntare più in alto nell’anno a venire e oltre”.

I premi sono stati consegnati al Paris Air Show, tenutosi presso lo storico aeroporto Le Bourget. Oltre ai due premi dell’Alleanza, anche 14 member airlines sono state premiate con un totale di 62 riconoscimenti nelle singole categorie.

Edward Plaisted, CEO di Skytrax, ha dichiarato: “Siamo lieti di premiare Star Alliance come la World’s Best Airline Alliance e di aver ospitato la Best Airline Alliance Lounge a Paris Charles de Gaulle. Questi premi testimoniano il continuo impegno dell’alleanza nel creare un’esperienza integrata che attragga i passeggeri internazionali di oggi, sia in volo che a terra”.

Conosciuti come gli “Oscar dell’industria aeronautica”, gli Skytrax World Airline Awards si basano su milioni di sondaggi condotti da viaggiatori di tutto il mondo. I risultati di quest’anno riflettono oltre 22 milioni di candidature valide raccolte tra settembre 2024 e maggio 2025.

(Ufficio Stampa Star Alliance)