Emirates porta l’A350 a Dammam e introduce la Premium Economy sulla rotta verso Kolkata

L’A350 di Emirates debutta a Dammam

Emirates ha ufficialmente avviato le operazioni regolari con l’A350 verso Dammam, rendendola la prima destinazione Emirates in Arabia Saudita ad essere servita dal nuovo Airbus A350.

“L’A350 di Emirates opererà sul volo EK 827 che decollerà da Dubai alle 7:30 e arriverà a Dammam alle 7:50. Il volo di ritorno, EK 828, partirà da Dammam alle 9:20 e atterrerà a Dubai alle 11:45.

L’A350 di Emirates presenta una configurazione a tre classi con 312 posti, di cui 32 posti completamente reclinabili in Business Class con disposizione 1-2-1, 21 posti in Premium Economy con disposizione 2-3-2 e 259 posti in Economy Class con disposizione 3-3-3. L’aeromobile è progettato per migliorare il comfort sui voli a corto e medio raggio, con cabine più ampie, soffitti più alti e un’esperienza di volo più silenziosa. I clienti di tutte le classi possono usufruire del più recente e pluripremiato sistema di intrattenimento di bordo di Emirates, Ice, di una migliore ergonomia dei sedili, di un’illuminazione avanzata della cabina e di una connettività Wi-Fi ad alta velocità”, afferma Emirates.

“L’impiego dell’A350 a Dammam evidenzia il continuo investimento di Emirates nel Regno, sin dall’inizio delle sue attività oltre trent’anni fa. La compagnia aerea serve attualmente quattro aeroporti in Arabia Saudita: Riyadh, Jeddah, Medina e Dammam, con numerosi voli giornalieri operati con un mix di A380, B777 e A350, offrendo collegamenti comodi e senza interruzioni via Dubai verso oltre 140 destinazioni Emirates in tutto il mondo.

Con l’A350 di Emirates che ora vola verso Dammam, la città si aggiunge a una crescente lista di destinazioni che accoglieranno i nuovi aeromobili Emirates, insieme a Mumbai, Edimburgo, Bahrein, Colombo, Kuwait, Muscat, Tunisi, Amman e Ahmedabad. Emirates ha finora introdotto otto A350 nella sua flotta e prevede di servirne 17 entro la fine del 2025″, conclude Emirates.

Emirates introduce il servizio Premium Economy sulla rotta per Kolkata

Forte del successo del lancio del servizio Premium Economy a Mumbai, Bengaluru e Ahmedabad, Emirates ha annunciato l’introduzione della classe Premium Economy sui voli da e per Kolkata (Calcutta), a partire dal 18 luglio 2025.

“Questa iniziativa segna la continua espansione dell’offerta pluripremiata di Emirates nelle principali città indiane, con l’obiettivo di offrire ai clienti una maggiore scelta nella pianificazione dei loro viaggi.

I passeggeri che viaggiano sulla rotta Dubai-Kolkata possono ora prenotare posti in Premium Economy sul volo EK573, che sarà operativo quattro volte a settimana (mercoledì, venerdì, sabato e domenica), con partenza da Calcutta alle 20:45 e arrivo a Dubai alle 00:05. I voli per Calcutta, con volo EK572, partono da Dubai alle 13:05 e arrivano a Calcutta alle 19:15. Tutti gli orari sono locali”, afferma Emirates.

Mohammad Sarhan, Emirates VP – India and Nepal, ha dichiarato: “Siamo lieti di introdurre la nostra acclamata esperienza Premium Economy a Calcutta, segnando un’altra pietra miliare significativa nel nostro impegno verso il mercato indiano. La risposta al nostro prodotto Premium Economy a Mumbai, Bengaluru e Ahmedabad è stata estremamente positiva e siamo fiduciosi che i viaggiatori a Calcutta apprezzeranno il mix di comfort, valore e attenzione che contraddistingue la Premium Economy di Emirates. Continuiamo a impegnarci per migliorare l’esperienza di viaggio dei nostri clienti e offrire loro maggiore scelta e flessibilità”.

“La cabina Premium Economy è progettata con cura per offrire un’esperienza di viaggio di livello superiore, combinando comfort e caratteristiche esteticamente gradevoli, tra cui sedili in pelle color crema più ampi, maggiore spazio per le gambe, poggiatesta regolabili, una maggiore reclinazione dei sedili e poggiagambe imbottiti rialzati. Per chi desidera maggiore comfort e privacy durante il viaggio, le cabine offrono un raffinato upgrade dalla Economy Class.

Il servizio di ristorazione in Premium Economy include un’accurata selezione di piatti regionali serviti su stoviglie di porcellana Royal Doulton con posate in acciaio inossidabile. I passeggeri possono inoltre gustare una carta bevande più ampia con una varietà di vini pregiati, bevande esclusive e rinfreschi.

Ogni posto è dotato di uno schermo personale HD da 13,3 pollici, che offre accesso a un’ampia gamma di opzioni di intrattenimento grazie al sistema di intrattenimento in volo Ice di Emirates. I passeggeri hanno inoltre la possibilità di collegare le proprie cuffie tramite Bluetooth, sfruttando al contempo la connettività Wi-Fi migliorata su alcuni aeromobili.

Inoltre, i passeggeri di Premium Economy possono usufruire di una generosa franchigia bagaglio da stiva di 35 kg e di ulteriori 10 kg di bagaglio a mano.

A bordo del più recente Boeing 777 di Emirates, la cabina Premium Economy offre 24 posti. Il servizio è ora disponibile su un numero crescente di aeromobili della flotta della compagnia aerea. Il suo arrivo a Kolkata testimonia l’impegno di Emirates nell’offrire opzioni di viaggio di livello mondiale in tutta l’India, riaffermando la sua posizione di compagnia aerea preferita dai viaggiatori indiani più esigenti.

Emirates opera 11 voli settimanali da Calcutta a Dubai. Oltre al volo EK572/573, che offrirà la Premium Economy e opererà quattro volte a settimana, Emirates opera anche il volo EK570/571 giornaliero tra Calcutta e Dubai“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)