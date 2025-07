Emirates inaugura il suo primo Travel Store in Giappone, a Osaka

Emirates ha inaugurato ufficialmente oggi a Osaka il suo primo travel store dedicato in Giappone, portando la sua ospitalità distintiva ancora più vicina ai clienti della regione del Kansai.

“La cerimonia di apertura è stata celebrata da Nabil Sultan, Executive Vice President – Passenger Sales and Country Management at Emirates, alla presenza di Mr. Hirofumi Yoshimura, Governor of Osaka Prefecture e H.E. Shihab Alfaheem, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the United Arab Emirates to Japan. A loro si sono uniti il senior management di Emirates, ospiti illustri e media partner.

Situato in posizione strategica nel vivace quartiere commerciale di Osaka, l’Emirates Travel Store si estende su 110 metri quadrati e offre ai clienti uno spazio dedicato per pianificare i propri viaggi con un servizio personalizzato. Con un team multilingue a disposizione, lo store si rivolge sia alla clientela giapponese che a quella internazionale, offrendo assistenza qualificata per le prenotazioni dei voli, informazioni di viaggio e itinerari personalizzati”, afferma Emirates.

“Lo store è stato progettato con cura per incarnare il lusso e il comfort moderni, emanando un’atmosfera calda e rilassata. Morbide poltrone beige, abbinate a un arredamento elegante e contemporaneo, creano un ambiente accogliente per i clienti, serviti dai consulenti di viaggio Emirates dedicati. Offre anche un chiosco self-service e un nuovo sistema di gestione delle code personalizzato per una maggiore comodità, oltre a uno specchio per selfie con sfondi esclusivi delle destinazioni più gettonate servite da Emirates“, prosegue Emirates.

Intervenendo alla cerimonia di apertura, Mr. Nabil Sultan ha sottolineato l’importanza del nuovo store: “Il Giappone è un mercato vitale per Emirates e l’apertura di oggi riflette il nostro impegno a costruire legami ancora più profondi con i nostri stimati clienti e partner qui nella regione del Kansai, avvicinando ulteriormente i nostri prodotti e servizi. L’apertura del nostro primo retail store a Osaka riflette la nostra filosofia che mette il cliente al primo posto e siamo fiduciosi che questo spazio ci consentirà di interagire in modo più significativo con la comunità giapponese”.

“Emirates opera attualmente voli giornalieri per Osaka Kansai, Tokyo Narita e Tokyo Haneda, offrendo i suoi aeromobili rinnovati con servizi migliorati su tutto il newtork giapponese.

I clienti possono visitare l’Emirates Osaka Travel Store (3-2-2 Umeda, Kita-ku, Osaka) dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 19:00, dal lunedì al venerdì, con una pausa dalle 13:00 alle 14:00. Lo store è chiuso nei fine settimana e nei giorni festivi”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)